SpiritX: Neuer Marktplatz für Spirituosen und Wein startet am 1. November

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Am 1. November 2026 geht SpiritX online, ein Marktplatz für Spirituosen und Wein. Privatpersonen können dort Flaschen aus ihren Kellern und Sammlungen anbieten, geprüfte Händler ihr Sortiment. Hinter der Plattform steht die Rum Exchange Trading Company aus Dornbirn, Importeur und Händler für Rum und Spirituosen.

Vertrauenswürdiger Marktplatz für besondere Spirituosen

Mit der Plattform will es die Rum Exchange Trading Company Nutzer:innen ermöglichen, sichere Käufe von bestimmten Abfüllungen oder Jahrgängen zu tätigen. Anstatt die Flaschen über Kleinanzeigen von Unbekannten zu kaufen, ohne dabei zu wissen, was sie am Ende wirklich erhalten, sollen sie auf SpiritX vertrauenswürdige Transaktionen vorfinden.

„Viele besondere Flaschen stehen jahrelang im Keller, weil es keinen vertrauenswürdigen Ort gibt, an dem Sammler und Liebhaber zueinanderfinden. Genau den wollen wir mit SpiritX schaffen – sicher für Käufer, einfach für Verkäufer und ohne Mehraufwand für den Fachhandel“, sagt Andreas Isopp, Gründer von Rum Exchange und SpiritX.

Bezahlung erst nach Überprüfung

Die Bezahlung auf der Plattform läuft über den Zahlungsdienstleister Stripe. Verkäufer:innen erhalten das Geld erst, wenn die Flasche angekommen ist und die Käufer:innen bestätigen, dass alles passt. Weicht die Flasche von der Beschreibung ab, ist sie beschädigt oder besteht der Verdacht auf eine Fälschung oder Nachfüllung, bleibt das Geld gesperrt, bis der Fall geklärt ist.

Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Kontodaten werden in den Nachrichten zwischen Käufer:in und Verkäufer:in automatisch entfernt, damit niemand am Käuferschutz vorbei abwickelt. Außerdem müssen Händler den Firmennamen, die Anschrift sowie die UID- und Firmenbuchnummer ausweisen. SpiritX prüft die Angaben vor der Freischaltung.

Händler verbinden auf der Plattform ihren Onlineshop oder laden ihr Sortiment als Excel-Datei hoch. Lieferbare Flaschen erscheinen dann als Angebote, Preise und Bestand gleicht SpiritX automatisch ab. Der Händler bleibt Verkäufer, versendet selbst und stellt die Rechnung aus.

SpiritX auch Plattform für Lebensmittel

SpiritX ist nicht nur für Spirituosen- und Weinhändler gedacht. Auch Feinkostläden, Hofläden und Weingüter mit eigenen Produkten können ihr Sortiment anbieten. So können sich auf der Plattform unter anderem Öle und Essige, Pasta und Reis, Saucen und Eingelegtes, Gewürze, Süßes wie Schokolade, Honig und Konfitüren sowie fertige Geschenkkörbe finden. Dazu kommen alkoholfreie Getränke wie Säfte und alkoholfreie Aperitifs.

Die gesetzlichen Pflichtangaben für Lebensmittel wie beispielsweise Zutaten mit hervorgehobenen Allergenen, Füllmenge und Hersteller, sind fester Teil jedes Angebots. Händler fotografieren dazu einfach das Etikett, SpiritX liest die Angaben aus und füllt das Formular vor. Beim Shop-Abgleich werden sie aus der Produktbeschreibung übernommen. Käufer filtern gezielt nach Bio, vegan oder ohne bestimmte Allergene. Feinkost verkaufen auf SpiritX ausschließlich geprüfte Händler.

Zum Start versenden Verkäufer:innen innerhalb Österreichs, Abholung ist ebenfalls möglich. Die Ausweitung auf weitere EU Länder ist geplant. SpiritX richtet sich ausschließlich an Erwachsene ab 18 Jahren.