Uber ab sofort auch in Innsbruck

In Innsbruck kommt man diesen Samstag nach dem Fortgehen mit Sicherheit schneller und vor allem sicherer als je zuvor nach Hause. Warum? Uber gibt es ab heute endlich auch in der Tiroler Landeshauptstadt. Damit setzt das Unternehmen seinen Expansionskurs in Österreich fort und ist nun in der vierten Landeshauptstadt – neben Wien, Salzburg und Graz – vertreten. Eine weitere nette Überraschung: Über schenkt allen App-User:innen vor Ort zwei Fahrten bis zu 20 Euro pro Fahrt, zumindest solange der Vorrat reicht.

Mehr als 100.000 Zugriffe auf die Uber-App in Innsbruck

Das US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in San Francisco ist seit knapp zehn Jahren in Österreich aktiv. Seit der Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes im Jahr 2021 und der Zusammenlegung von Mietwagen- und Taxigewerbe arbeitet Uber ausschließlich mit lizenzierten Taxiunternehmer:innen zusammen. Sicherheitsaspekte wie diese sollen die App im Vergleich zu anderen Anbietern besonders beliebt machen, darunter auch das Anzeigen des Namens und Kennzeichens des Fahrers bzw. der Fahrerin sowie die Möglichkeit, den Status und den Standort der Fahrt mit Freund:innen oder der Familie zu teilen, machen das Angebot so beliebt bei den Nutzer:innen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Preise seit der Novelle pro Fahrt teils deutlich gestiegen sind – und längst nicht alle Stakeholder mit der Novelle zufrieden waren und sind.

„Im letzten Jahr haben wir mehr als 100.000 Zugriffe auf die Uber-App in Innsbruck registriert. Wir freuen uns, dieses große Interesse in Zukunft auch bedienen zu können“, erklärt Martin Essl, General Manager Uber Österreich. Man habe vor Ort auch Gespräche geführt: „Wir freuen uns über die positive Rückmeldung vieler lokaler Taxiunternehmer:nnen, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Unser oberstes Ziel ist es, den Innsbrucker:nnen eine leistbare, sichere und verlässliche Alternative zum eigenen PKW zu bieten und gleichzeitig ein guter Partner für die UnternehmerInnen zu sein.“

2 Fahrten bis zu 20 Euro pro Fahrt geschenkt

Mit dem Aktionscode „HALLOINNSBRUCK“ schenkt Uber allen App-User:innen in Innsbruck zwei Fahrten bis zu 20 Euro pro Fahrt, solange der Vorrat reicht. Einfach in der Wallet direkt in der Uber-App „HALLOINNSBRUCK“ unter Aktionen eingeben, dann wird der Code automatisch auf die nächsten beiden Fahrten angewendet.