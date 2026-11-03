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Apple hat jahrelang Privatsphäre verkauft, jetzt verkauft es eine Uhr, die Gespräche mitschreibt.

Mit der Entwickler-Beta von iOS 27.3 bringt Apple die im September angekündigte „Audio Intelligence“ für die Apple Watch Series 12 und die Ultra 4 ins Testen. Dahinter stecken vier Funktionen, die alle einzeln aktiviert werden müssen: Die Geräuscherkennung meldet gehörlosen und schwerhörigen Nutzer:innen Sirenen, Alarme oder Türklingeln, die Musikerkennung identifiziert über Shazam laufende Songs. Die beiden anderen hören Menschen zu, und sie sind der Grund, warum die Uhr seit September für Diskussionen sorgt.

Was Live Rewind und Siri Recaps tun

Live Rewind ist die Rückspultaste für Gespräche. Wer etwas verpasst hat, drückt zweimal auf die Digital Crown und bekommt die letzten 15 Sekunden als Text auf dem Zifferblatt, etwa die Wegbeschreibung, die man nur halb mitbekommen hat, oder die Tagesgerichte, die der Kellner zu schnell aufgezählt hat. Der Schnipsel verschwindet nach 30 Sekunden, wenn man ihn nicht in der neuen Siri-App speichert. Darunter erscheint ein „Ask Siri“-Button für Rückfragen, etwa zu einem Fachbegriff, der gerade gefallen ist. Beim Auslösen spielt die Uhr einen Signalton, auch im Stumm-Modus, und zeigt eine Animation samt Mikrofon-Symbol, damit das Gegenüber merkt, dass gerade etwas festgehalten wurde.

Siri Recaps geht einen Schritt weiter. Die Funktion hört im Hintergrund mit und fasst Gespräche in einem Satz plus Stichpunkten zusammen, mit Terminen, Fristen, Preisen oder anderen Fakten, so wie man selbst Notizen machen würde, nur ohne Tonfall und Emotion. Apple nennt als Einsatzfälle Meetings, Elternsprechtage oder Trainingseinheiten, also Situationen, in denen man die Hände nicht frei hat oder sich aufs Zuhören konzentrieren will. Am Abend und beim ersten Entsperren der Uhr am Morgen fragt das System, welche Zusammenfassungen man behalten will, der Rest löscht sich nach sieben Tagen. Nutzer:innen können Recaps manuell einschalten oder einen Zeitplan festlegen, etwa nur während der Arbeitszeit und nie nachts, und sie jederzeit über das Kontrollzentrum abschalten. Bei Musik über Kopfhörer oder aktiver Geräuschunterdrückung pausiert die Funktion. Laut Apple lässt die Zusammenfassung sensible Inhalte wie Ausweisnummern, Finanz- und Zugangsdaten sowie Hinweise auf Selbstverletzung automatisch weg.

Wie Apple die Privatsphäre absichern will

Die technische Architektur ist aufwendig, und Apple beschreibt sie laut TechCrunch ungewöhnlich detailliert. Der S11-Chip der Uhr erkennt mit kleinen KI-Modellen, ob gerade ein Gespräch stattfindet, an dem die tragende Person beteiligt ist. Das Rohaudio landet in einem Puffer innerhalb der Secure Enclave, einem hardwaregeschützten Speicherbereich, auf den der Rest des Betriebssystems nicht zugreifen kann, auch Apple nicht. Von dort geht es verschlüsselt ausschließlich an das gekoppelte iPhone, das den Ton lokal in verdichteten Text ohne Füllwörter umwandelt. Nur dieser Text wird verschlüsselt an Apples Private Cloud Compute geschickt, das die Zusammenfassung erstellt und alle Daten sofort danach löscht. Rohaudio wird nie gespeichert, Sprecher:innen werden nicht identifiziert, wörtliche Transkripte gibt es nicht, und die fertigen Recaps sind nur für die Nutzer:innen selbst lesbar, auch beim Abgleich zwischen mehreren Apple-Geräten. Auf die Akkulaufzeit soll das alles keinen Einfluss haben.

Es ist erkennbar der Versuch, aus dem Debakel um die KI-Brillen von Meta und anderen KI-Wearables zu lernen, die als unsichtbare Aufnahmegeräte in Verruf gerieten. Apple will den Nutzen eines Gedächtnisses am Handgelenk bieten, ohne die Umgebung zum Objekt einer Aufzeichnung zu machen.

„Wandelnde Wanzen“: Die Kritik

Ob das reicht, bezweifeln Sicherheitsexpert:innen. Miguel Fornés, Information Security Manager beim Datenschutzdienst Incogni und früher CISO bei Zahlungsinstituten, sieht in der Series 12 einen „besorgniserregenden neuen Präzedenzfall: allgegenwärtige, ständige Audio-Überwachung“. Apple verstecke sich „erwartungsgemäß hinter Versprechen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und lokaler Secure-Enclave-Verarbeitung“, die Realität sei aber, „dass sich die Träger:innen in wandelnde Wanzen verwandeln“. Die Uhr erfasse und fasse „die privaten Gespräche aller in der Nähe zusammen, Kolleg:innen, Familienmitglieder und Fremde, ohne visuellen Hinweis, ausdrückliche Warnung oder grundlegende Zustimmung“. Für Live Rewind stimmt das nicht, dort gibt es Ton, Animation und Mikrofon-Symbol. Für Siri Recaps, die im Hintergrund nach Zeitplan laufen, hat Apple bisher keinen Hinweis für Dritte beschrieben, abgesehen vom Rat, in sensiblen Situationen an die Menschen in der Umgebung zu denken.

Fornés ordnet den Schritt in eine größere Entwicklung ein. Apple habe seinen Aufpreis jahrelang damit gerechtfertigt, Privatsphäre als Grundrecht zu verteidigen, von der Secure Enclave 2013 über App Tracking Transparency, das Metas Datenlieferkette gekappt habe, bis zum Streit mit dem FBI um eine Hintertür im iPhone. Im Rennen um den KI-Markt bröckle diese Haltung, auch die neue Siri-KI brauche für ihre proaktive Assistenz ständige Verarbeitung von Umgebungsgeräuschen. Als zweites Beispiel nennt er HomeView, Apples neue Heimüberwachung, bei der das Speichern und Auswerten der Aufnahmen ein kostenpflichtiges iCloud+-Abo voraussetzt: „Das eigene Zuhause wird standardmäßig ständig überwacht, aber zu prüfen, was die KI gesehen und gehört hat, kostet eine monatliche Prämie.“ Sein Fazit: Ähnlich wie beim 2021 nach Protesten gestoppten CSAM-Fotoscan zeige die „Normalisierung allgegenwärtiger, nicht einvernehmlicher Audioaufzeichnung“, dass Apples Ära als kompromissloser Verteidiger der Privatsphäre „still zu Ende gegangen“ sei.

Gegen diese Lesart spricht, dass Apple die Funktionen technisch deutlich restriktiver gebaut hat als die Konkurrenz: kein gespeichertes Audio, keine Transkripte, keine Sprechererkennung, keine Verarbeitung durch Apple selbst, Opt-in statt Opt-out, automatische Löschung und ein hörbares Signal bei Live Rewind. Wer die Uhr trägt, hat damit weniger in der Hand als jedes Smartphone mit Diktier-App. Die Frage, die Apple damit nicht beantwortet, ist allerdings dieselbe wie bei Meta: Die Menschen, die zusammengefasst werden, haben nie zugestimmt.

In der EU vorerst nicht

Für europäische Nutzer:innen stellt sich die Frage ohnehin erst später. Live Rewind und Siri Recaps setzen Apple Intelligence und die neue Siri-KI voraus, dazu ein iPhone 16 oder neuer, und starten zunächst nur auf Englisch. Die Siri-KI wird laut Apple in der EU „zunächst nicht verfügbar“ sein, auf iOS, iPadOS und watchOS. Das Muster ist bekannt: Schon Apple Intelligence kam wegen des Digital Markets Act mit monatelanger Verzögerung nach Europa, und bei Funktionen, die fremde Gespräche verarbeiten, dürften DSGVO und AI Act die Hürde eher höher legen. Nutzer:innen unter 13 Jahren bleiben generell ausgeschlossen, unter 18 braucht es die Freigabe der Eltern. Nach der Entwickler-Beta folgt die öffentliche Beta, einen Termin für den breiten Start hat Apple noch nicht genannt.