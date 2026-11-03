WaVe-X steigt bei Conlio ein und stärkt KI-Innovation in der Transportlogistik

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Weniger manuelle Dokumentenprüfung, schnellere Rechnungsstellung und effizientere Finanzprozesse: Das Berliner Technologieunternehmen Conlio will mit KI einen bislang aufwendigen Teil der Transportlogistik automatisieren. WaVe-X, der Venture-Capital-Investmentarm der WALTER GROUP, beteiligt sich an einer Finanzierungsrunde von Conlio, das bislang insgesamt 6,4 Millionen Euro eingesammelt hat. Neben Kapital bringt WaVe-X auch langjährige Branchenexpertise ein.

Conlio automatisiert Prozesse in Transportlogistik

Conlio will Prozesse wie die Prüfung von Frachtbriefen, die Kontrolle von Abliefernachweisen oder das Abgleichen von Rechnungen automatisieren. Trotz eines beträchtlichen Marktpotentials und zunehmender Digitalisierung laufen solche Prozesse im europäischen Straßengüterverkehr nach wie vor manuell ab. Hinzu kommen unterschiedliche Dokumentenformate, Sprachen und kundenspezifische Anforderungen, die eine maschinelle Verarbeitung bislang erschwert haben.

Die KI-basierte Lösung von Conlio kann Transportdokumente lesen, interpretieren und anhand der jeweiligen Anforderungen überprüften. Nach Angaben der Jungfirma lassen sich dadurch mehr als 90 Prozent der Dokumentenprüfungen automatisieren. Das reduziert den manuellen Aufwand, hilft dabei, fehlerhafte Zahlungen zu erkennen, und beschleunigt die Rechnungsstellung. Conlio zufolge kann die Plattform das operative Ergebnis (EBIT) von Speditionsunternehmen um bis zu 30 Prozent verbessern.

„Grundlage für eine effizientere Finanzabwicklung“

„In meiner Vergangenheit habe ich selbst erlebt, wie viel operative Komplexität noch immer hinter Transportdokumenten, Abrechnungen und Zahlungen steckt. Mit Conlio automatisieren wir diese Abläufe und schaffen die Grundlage für eine effizientere Finanzabwicklung entlang der gesamten Lieferkette. Langfristig wollen wir grundlegend verändern, wie Zahlungen in der Logistik abgewickelt werden“, erklärt Claudio Consul, Gründer und CEO von Conlio. Das Jungunternehmen arbeitet bereits mit Speditionen in Deutschland, Großbritannien, Spanien und Dänemark zusammen.

WaVe-X beteiligt sich gemeinsam mit Haufe Group Ventures und dem FIEGE-Investmentvehikel F-LOG an der von Piton Capital angeführten Finanzierung. Der Investor verfolgt das Ziel, innovative Technologien voranzutreiben, die unter anderem dazu beitragen, zentrale Logistikprozesse zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Die Finanzierung soll es Conlio ermöglichen, sein Technologie-Team auszubauen, die Expansion in Europa voranzutreiben und seine Plattform für automatisierte Finanzprozesse weiterzuentwickeln.

„KI wandert gerade aus Pilotprojekten in die Kernprozesse der Spedition, und die Finanzabwicklung ist einer der Bereiche, in denen der Effekt am unmittelbarsten spürbar ist. Conlio macht aus unstrukturierten Frachtdokumenten verifizierte Transaktionsdaten. Das ist die Grundlage für automatisierte und zunehmend agentische Abläufe“, erklärt Thomas Muscher, Managing Director von WaVe-X.