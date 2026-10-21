Wie Mein Saldo Selbstständigen die Angst vor dem Finanzamt nimmt

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376.000 Einzelunternehmer:innen gibt es in Österreich – und die meisten kennen dasselbe ungute Gefühl im Hinterkopf, wenn das Wort „Steuererklärung“ fällt. Der Wiener Online-Kurs Mein Saldo will damit Schluss machen.

Es gibt diesen einen Moment, den fast jede:r Selbstständige kennt. Das Geschäft läuft, die Aufträge kommen rein – und dann landet die erste Einkommensteuererklärung auf dem Tisch. Plötzlich ist da dieses Fragezeichen. Wie viel muss ich eigentlich zahlen? Was kann ich absetzen? Und wie funktioniert das mit der SVS überhaupt?

Thomas Meyer, einer der Köpfe hinter Mein Saldo, kennt dieses Gefühl aus eigener Erfahrung, obwohl man bei ihm das Gegenteil vermuten würde. „Ich hab vor meiner Selbstständigkeit Wirtschaft studiert und saß trotzdem mit großen Fragezeichen in den Augen vor meiner ersten Einkommensteuererklärung“, erzählt er. „Um ehrlich zu sein, war mir das extrem peinlich.“

Genau hier setzt Mein Saldo an. Das Versprechen der Marke ist denkbar einfach: Steuern leicht gemacht. In einem Online-Videokurs wird alles vermittelt, was Einzelunternehmer:innen rund um Steuern und Selbstständigkeit wissen müssen – verständlich, praxisnah und ohne den Fachjargon, an dem so viele verzweifeln.

Eine Steuerberaterin, die Klartext spricht

Hinter dem Kurs steht Corinna Laimer, Steuerberaterin mit Sitz in Wien und Mitglied der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen Österreich. In ihrer täglichen Beratungspraxis stellt sie immer wieder dasselbe fest: Viele Einzelunternehmer:innen haben dieselben Grundfragen. Aber gute, verlässliche und wirklich auf Österreich zugeschnittene Antworten sind erstaunlich schwer zu finden. Online findet man vieles, aber oft widersprüchlich und selten konkret genug. Das wollte sie ändern.

So entstand Mein Saldo direkt aus ihrer Arbeit heraus. Der Kurs beleuchtet einerseits die Theorie, damit man ein grundsätzliches Verständnis bekommt. Andererseits wird ganz konkret gezeigt, wie man seine Steuererklärung einreicht und wie sich die Abgaben zur Sozialversicherung berechnen. Dazu gibt es Vorlagen, die Ordnung in die eigene Buchhaltung bringen.

„Das Ziel des Kurses ist, Einzelunternehmer:innen Sicherheit hinsichtlich anfallender Steuerzahlungen und Abgaben zur Sozialversicherung zu geben“, sagt Corinna Laimer. „Nichts lähmt mehr, als ständig ein unangenehmes Thema im Hinterkopf zu haben. Genau dieses Gefühl möchten wir mit dem Kurs nehmen. Du bekommst Vorlagen, mit denen du Übersichtlichkeit in deine Buchhaltung bekommst, und viele Tipps, wie aus dem Unsicherheits-Thema Steuern endlich etwas Greifbares wird.“

Für wen Mein Saldo gedacht ist

Die Zielgruppe ist klar umrissen, und sie ist groß. „376.000. So viele Einzelunternehmer:innen gibt es in Österreich, Tendenz steigend“, rechnet Thomas Meyer vor. „Die überragende Mehrheit davon sind Einnahmen-Ausgaben-Rechner:innen und somit Zielgruppe von Mein Saldo.“

Dabei spielt es keine Rolle, an welchem Punkt man gerade steht: ob frisch gegründet, ein paar Monate dabei oder bereits ein Jahr selbstständig. Wer das Gefühl hat, beim Thema Steuern den Überblick zu verlieren, ist hier richtig. Die Kleinunternehmerin, die sich fragt, ob sie überhaupt eine Steuererklärung machen muss. Der Kreative, der seine erste SVS-Vorschreibung nicht versteht. Oder schlicht alle, die endlich wissen wollen, was wirklich auf sie zukommt.

Worum es ausdrücklich nicht geht: die Steuerberatung zu ersetzen. Mein Saldo will Einzelunternehmer:innen das Grundwissen geben, das sie im Alltag brauchen, damit sie ihre eigene Steuersituation verstehen und am Ende sogar besser mit ihrer Steuerberatung zusammenarbeiten können.

Aufklärung statt Angst

Was bei Mein Saldo immer wieder durchklingt, ist der Wunsch, ein angstbesetztes Thema zu entzaubern. „Steuern und Sozialversicherung machen Angst. Und das darf eigentlich nicht sein“, sagt Thomas Meyer. „Wir möchten Aufklärung und Transparenz schaffen.“

Genau das ist der eigentliche Nutzen: nicht nur eine ausgefüllte Steuererklärung, sondern das beruhigende Gefühl, zu wissen, was man tut. Fachlich geprüft von einer echten Steuerberaterin, erklärt wie von einer guten Freundin, und zwar jederzeit online verfügbar. Um niederschwellig auch möglichst alle der 376.000 Einzelunternehmer:innen zur Verfügung zu stehen, gibt es attraktive Preise. Der Online-Kurs kann um nur 499 Euro gebucht werden.