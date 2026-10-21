glaubandich CHALLENGE 2027: Noch 10 Tage Bewerbungsfrist für Österreichs Top-Startup-Wettbewerb!

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Nur noch zehn Tage haben Gründer:innen Zeit, sich für die #glaubandich CHALLENGE, Österreichs größten Startup-Wettbewerb, anzumelden. Bis spätestens Samstag, den 31. Oktober 2026, sind Einreichungen noch möglich. Nutzt die Chance, um euch jetzt noch anzumelden und die Chance zu ergreifen, zum „Startup des Jahres 2027“ zu werden!

Das Event, veranstaltet von Erste Bank und Sparkasse gemeinsam mit Trending Topics und dem Gründerservice der Wirtschaftskammern, findet 2027 zum neunten Mal statt. Im Jahr 2018 wurde der Pitch-Wettbewerb ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einer echten Institution der heimischen Startup-Szene entwickelt.

Teilnahme war ein Sprungbrett für viele Top-Startups

Viele heute erfolgreiche Startups in Österreich standen bei der #glaubandich CHALLENGE zum ersten Mal auf der großen Bühne. Mit der Teilnahme habt ihr die Chance, in die erlesene Riege der bisherigen Sieger:innen aufzusteigen. Unter den Gewinner:innen der vergangenen Jahre befinden sich viele bekannte Namen: Senseven (2026), SpeedPox (2025), NOSI (2024), ReeDUCE (2023), HydroSolid (2022), enspired (2021), UpNano (2019) und Surgebright (2018).

Wie jedes zieht es die #glaubandich CHALLENGE in alle neun Bundesländer Österreichs. Bei den City-Pitches, die zwischen 23. Februar und 31. März 2027 stattfinden, handelt es sich um die Vorrunden des Wettbewerbs. Jeder dieser Pitches beleuchtet eine bestimmte Kategorie. Die Sieger:innen-Teams aus diesen Events sichern sich einen Platz im großen Finale am 19. April 2027 in der Grand Hall am Erste Campus in Wien. Hier pitchen sie vor einer hochkarätig besetzten Jury und namhaften Investor:innen um den Titel „Startup des Jahres 2027.“

Mehr als 2.000 Teams haben in den vergangenen Jahren ihre Projekte eingereicht. Auch wenn ein Startup es nicht zum Gesamtsieg schafft, lohnt sich die Teilnahme, immerhin haben mehr als 60 Alumni-Startups nach ihrem Auftritt Investments eingesammelt, etwa 10 haben es bereits zum Exit gebracht.

Die Bewerbungs-Voraussetzungen im Überblick

Wer bei der #glaubandich CHALLENGE 2027 antreten will, sollte folgende Punkte erfüllen:

Firmensitz in Österreich: Das Unternehmen hat seinen Sitz bereits in Österreich oder plant, ihn hierher zu verlegen.

Das Unternehmen hat seinen Sitz bereits in Österreich oder plant, ihn hierher zu verlegen. Maximal fünf Jahre alt: Die Idee bzw. das Produkt darf nicht länger als fünf Jahre auf dem Markt sein.

Die Idee bzw. das Produkt darf nicht länger als fünf Jahre auf dem Markt sein. Ausgereifte Idee mit Substanz: Es braucht einen funktionierenden Prototyp oder, bei Dienstleistungen, einen nachvollziehbaren Prozess der Leistungserstellung.

Es braucht einen funktionierenden Prototyp oder, bei Dienstleistungen, einen nachvollziehbaren Prozess der Leistungserstellung. Plausibler Business- und Finanzplan: Beides muss vorliegen und belastbar sein.

Beides muss vorliegen und belastbar sein. Zuordnung zu einer der zehn Kategorien: Von DeepTech & Robotics über AI & SaaS bis MedTech & BioTech (siehe Tour-Tabelle unten).

Von DeepTech & Robotics über AI & SaaS bis MedTech & BioTech (siehe Tour-Tabelle unten). Vollständige Einreichung bis 31. Oktober 2026: Über das Online-Einreichformular, idealerweise gleich in Form eines Pitchdecks.

In der Vorauswahl wirft die Jury besonders ein Auge auf Aspekte wie das Geschäftsmodell, das Team, Kreativität, Innovationsgrad sowie die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Vorbildwirkung und Relevanz des Projekts.

Die City-Pitches der Tour 2027

Die Bundesländer-Tour mit den City-Pitches für die einzelnen Kategorien steht bereits fest:

Datum Bundesland Kategorie 23. Februar 2027 Vorarlberg Kultur, Media & Entertainment 24. Februar 2027 Tirol AI & SaaS (FinTech, InsurTech & App-Support) 2. März 2027 Kärnten Social Business, Learning & Knowledge 3. März 2027 Steiermark Industry 9. März 2027 Oberösterreich DeepTech & Robotics 10. März 2027 Salzburg Energy & Climate Protection 17. März 2027 Wien Food & Beverage, Cosmetics & Bodycare 17. März 2027 Wien Sustainability, BIO & Agricultural Innovations 30. März 2027 Burgenland Smart Fashion, Sports & Lifestyle 31. März 2027 Niederösterreich MedTech & BioTech 19. April 2027 Wien, Grand Hall Großes Finale

Die Preise für die Sieger:innen

Bei den City-Pitches winken den Kategoriesieger:innen jeweils 1.000 Euro Preisgeld sowie weitere tolle Preise und natürlich der Startplatz beim Finale.

Dort geht es dann um 10.000 Euro Preisgeld, ein Unternehmensportrait samt Medienpaket von Trending Topics im Wert von 10.000 Euro, ein Coaching des Impact Hub sowie eine Wildcard für den EY Scale-up Award.

Top-Investor:innen mit dabei

Bei der #glaubandich CHALLENGE 2027 sind wieder die wichtigsten Investor:innen des Landes mit dabei. Sie wirken beim Screening der Einreichungen mit, begleiten die City Pitches in ganz Österreich und geben beim großen Finale ihre Stimmen für die besten Startups ab.

Diese Top-Investor:innen sind dabei:

Letzte Chance zum Einreichen!

Die Bewerbungsphase ist fast vorbei: Bis zum 31. Oktober 2026 sind Bewerbungen noch möglich. Verpasst nicht diese große Chance, die viele erfolgreiche Gründer:innen in der Vergangenheit bereits ergriffen haben! Eingereicht wird über das Online-Portal: glaubandich-challenge2027.alpha-awards.com