Nvidia kauft Europas KI, stellt 2026 mehr als 10% der Startup-Investments

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Wer in Europa ein relevantes KI-Startup gründet, hat inzwischen gute Chancen, Jensen Huang auf der Cap Table zu finden. Nvidia hat sich in den vergangenen drei Jahren in 26 europäische Tech-Unternehmen eingekauft, teils mit mehreren Runden, und kündigt jetzt 13 weitere Beteiligungen an. Jensen Huang sprach in Paris von rund 8 Milliarden Dollar, die Nvidia im vergangenen Jahr in der Region eingesetzt hat, plus 2 Milliarden Dollar an neuen Investments. Das sind zehn Milliarden Dollar innerhalb eines Jahres, wenn man die angekündigten Investments mitzählt, und sie sichern dem Chipkonzern etwas, das sich mit Geld allein schwer kaufen lässt: einen Logenplatz in fast jedem wichtigen Stück europäischer KI-Infrastruktur, Modelle, Anwendungen und Kundenbeziehungen.

Das Geld dafür ist vorhanden. Nvidia ist mit einem Börsenwert von rund 5,65 Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt und hat in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres bereits rund 118 Milliarden Dollar (etwa 102 Milliarden Euro) Nettogewinn erwirtschaftet: 58,3 Milliarden Dollar im ersten und 59,7 Milliarden Dollar im zweiten Quartal. Die zehn Milliarden Dollar für Europa entsprechen damit weniger als einem Zehntel dieses Gewinns.

Was genau in den zehn Milliarden steckt, hat Huang nicht erklärt: Die Zahl stammt aus seiner Rede in Paris, eine Aufschlüsselung nach Eigenkapital und Infrastruktur liefert Nvidia nicht. Auch die Größe der einzelnen Schecks hält der Konzern fast immer unter Verschluss. Die Tabellen unten nennen deshalb die Gesamtsumme der jeweiligen Runde, Nvidias Anteil daran ist meist nicht öffentlich bekannt.

Fast alle großen europäischen KI-Startups haben Nvidia an Bord

Die Liste reicht von Foundation-Modellen (Mistral AI, Black Forest Labs, AMI Labs) über Sprach-KI (ElevenLabs, PolyAI, Gradium) und Anwendungen (Lovable, n8n, Legora, Synthesia) bis zu Robotik (Neura Robotics, Flexion), autonomem Fahren (Wayve, Oxa), Quantencomputing und KI-Cloud (Nscale, Nebius). Nvidia ist damit entlang des gesamten Stacks vertreten: bei den Käufer:innen der Chips, bei den Anbieter:innen der Rechenleistung und bei den Firmen, die beides zu Produkten machen. Die Lücken sind rar.

Jensen Huang in front of a wall of Nordic companies. © Nvidia

Dreizehn weitere Beteiligungen im Windschatten der Europa-Tour

Rund um die Europa-Reise von Jensen Huang hat Nvidia 13 weitere Minderheitsbeteiligungen angekündigt. Summen nennt das Unternehmen nicht. Nvidia spricht von „geplanten“ Investments, der formale Abschluss ist daher nicht überall bestätigt. Doctolib hat die geplante Beteiligung selbst bekannt gegeben und mit dem Ausbau seiner KI-Angebote für Gesundheitsberufe begründet. (Die Spalte „Letzte bekannte Runde“ nennt den Finanzierungsstand der Unternehmen und sagt nichts über Nvidias Anteil.)

Unternehmen (Land) Letzte bekannte Runde (Lead, Co-Investor:innen) Vertical Doctolib (FR) Sekundärverkauf im Jahr 2026 über rund €300 Mio. bei rund €3,6 Mrd. Bewertung. Gesamtfinanzierung rund $536 Mio. Healthtech, Terminbuchung und KI-Assistent für Praxen Entalpic (FR) Seed €8,5 Mio. (2024), Breega, Cathay Innovation, Felicis KI-Materialforschung Genesis AI (FR) Seed $105 Mio. (2025), Eclipse Ventures und Khosla Ventures, Bpifrance. Laut Bloomberg Gespräche über rund $500 Mio. unter Lead von Premji Invest, unbestätigt Physical AI, Robotik-Modelle Pigment (FR) Series D $145 Mio. (2024), ICONIQ Growth (Lead), Sandberg Bernthal Planungssoftware für Finanzteams Boltz (UK) Seed $28 Mio. (2026), Amplify, Andreessen Horowitz, Zetta KI-Biomolekülmodelle, Biotech Foresight (UK) Series A $25 Mio. (2026), Macquarie Capital Venture Capital (Lead), Creandum, ISAI Build Projektprognosen für Großbauvorhaben und Rechenzentren Hiverge (UK) Seed $5 Mio. (2025), Flying Fish Ventures (Lead), Ahren, Alpha Intelligence Capital Algorithmus-Entdeckung per KI Prima Mente (UK) Gesamtfinanzierung rund $2,4 Mio. Epigenetik-KI, Früherkennung von Alzheimer und Parkinson Riverlane (UK) Series C $75 Mio. (2024), Planet First Partners (Lead) Quanten-Fehlerkorrektur Agile Robots (DE) Zuletzt Gespräche über rund $800 Mio. mit SoftBank (Bloomberg, unbestätigt) Industrierobotik, Humanoide Avelios Medical (DE) Series A $31 Mio. (2025), Sequoia Capital (Lead), High-Tech Gründerfonds, Revent Ventures Krankenhaus-IT Mirelo (DE) Seed €35 Mio. (2025), Andreessen Horowitz, Index Ventures, Atlantic KI-Audio für Video Reflex Aerospace (DE) Series A €50 Mio. (2025), Human Element (Lead), Alpine Space Ventures, Bayern Kapital, High-Tech Gründerfonds Satellitenplattformen, Spacetech und Dual-Use

Einhörner ohne Nvidia: Helsing, Parloa und DeepL

Die Liste ist lang, aber nicht lückenlos. Das Rüstungs-Startup Helsing hat kürzlich 1,8 Milliarden Dollar bei 18 Milliarden Dollar Bewertung eingesammelt, mit Dragoneer, Lightspeed, Iconiq, JPMorganChase, CPP Investments und General Catalyst, aber ohne Nvidia unter den genannten Investor:innen. Das Berliner Kundenservice-Startup Parloa wurde mit 350 Millionen Dollar auf drei Milliarden Dollar bewertet, angeführt von General Catalyst, mit EQT Ventures, Altimeter, Durable und Mosaic. Auch beim Übersetzungsspezialisten DeepL führte Index Ventures eine Runde über 300 Millionen Dollar bei zwei Milliarden Dollar Bewertung an, mit Iconiq und Teachers‘ Venture Growth. In keiner der drei Meldungen taucht Nvidia auf. Das schließt kleinere Tickets oder frühere Runden nicht aus, denn Nvidia legt seine Beteiligungen nicht immer offen.

Doppelt so viel wie der Scaleup Europe Fund, in einem Bruchteil der Zeit

Zum Vergleich: Der Scaleup Europe Fund der EU, den die schwedische EQT managt, soll Europas Spätphasen-Finanzierungslücke schließen. Der Fonds startet mit einem Volumen von mindestens fünf Milliarden Euro (laut Science|Business anfangs drei Milliarden Euro, davon eine Milliarde aus dem EU-Budget) und soll über drei bis vier Jahre 30 bis 40 Unternehmen finanzieren. In einer zweiten Phase sind 20 Milliarden Euro angepeilt. Die ersten Investments sind für den Herbst geplant.

Jensen Huang in conversation with German Chancellor Friedrich Merz on industrial AI. © Nvidia

Nominal sind zehn Milliarden Dollar doppelt so viel wie fünf Milliarden Euro, je nach Wechselkurs liegt der Faktor etwas darunter. Der Zeitraum macht den Unterschied größer: Der Fonds kommt auf rund 1,25 bis 1,7 Milliarden Euro pro Jahr, Nvidia nennt zehn Milliarden Dollar für zwölf Monate. Auf das Jahr gerechnet ist das ein Vielfaches des wichtigsten EU-Instruments für Scale-ups. Die Einschränkung bleibt: Bei Nvidia fließt ein Teil in Infrastruktur und börsennotierte Beteiligungen wie Nebius, und die Summe ist nicht als reines Startup-Kapital ausgewiesen.

Wie groß ist der Anteil am gesamten europäischen Risikokapital?

Nvidias zehn Milliarden Dollar entsprechen bei einem Kurs von etwa 0,86 rund 8,6 Milliarden Euro. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2026 ergibt sich auf Basis von Dealroom (44,2 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr) und Tracxn (rund 30 Milliarden Euro im ersten Halbjahr, laut Trending Topics) ein Anteil von 11 bis 16 Prozent:

Hochrechnung Gesamtjahr 2026 Gesamtmarkt Anteil von Nvidia (8,6 Mrd. €) Dealroom, zweites Halbjahr schwächer rund 69 Mrd. € 13 Prozent Dealroom, zweites Halbjahr wie das erste rund 76 Mrd. € 11 Prozent Dealroom, zweites Halbjahr stärker rund 82 Mrd. € 11 Prozent Tracxn, zweites Halbjahr schwächer rund 54 Mrd. € 16 Prozent Tracxn, zweites Halbjahr wie das erste rund 60 Mrd. € 14 Prozent Tracxn, zweites Halbjahr stärker rund 64 Mrd. € 13 Prozent

„Schwächer“ heißt: das zweite Halbjahr liegt im selben Verhältnis unter dem ersten wie 2025 (Tracxn: 24 gegenüber 30 Milliarden Euro). „Stärker“ heißt: es liegt, wie 2025, um 14 Prozent darüber. Die Rechnung ist eine Näherung, denn Huangs Zahl umfasst auch Infrastruktur, und das Nvidia-Geld steckt zugleich in den Rundensummen.

Rechnet man konservativer und zieht die beiden großen Beteiligungen an Nebius (2 Milliarden Dollar) und Nokia (1 Milliarde Dollar) ab, bleiben sieben Milliarden Dollar oder rund 6 Milliarden Euro. Nvidia stünde dann für 7 bis 11 Prozent der Tech-Investments in Europa (Dealroom: 7 bis 9 Prozent, Tracxn: 9 bis 11 Prozent). Unklar ist allerdings, ob Huangs Zehn-Milliarden-Zahl diese drei Milliarden Dollar überhaupt enthält oder ob sie obendrauf kommen. Kämen sie obendrauf, wären es 13 Milliarden Dollar und damit 14 bis 21 Prozent. Bleiben sie in den zehn Milliarden enthalten, gelten die oben genannten 11 bis 16 Prozent.

Was Nvidia davon hat: Einblick in Geschäftsmodelle, Wachstum und Kund:innen

Die These: Mit den Minderheitsanteilen kauft Nvidia sich Wissen ein, neben der Rendite. Wer bei Mistral, ElevenLabs, n8n, Lovable oder Doctolib dabei ist, sieht aus erster Hand, welche Modelle Kund:innen nachfragen, wie schnell Rechenbedarf wächst und welche Anwendungen tatsächlich bezahlt werden. Dazu kommt die doppelte Rolle als Lieferant: Nscale und Nebius, an denen Nvidia beteiligt ist, gehören zu den europäischen Cloud-Partnern, die Nvidia-Chips vermieten. Wie tief die Einblicke im Einzelfall reichen, hängt von Vertragsdetails wie Informationsrechten oder Beobachterposten ab, und die sind nicht öffentlich.

Nvidia selbst beschreibt seine Rolle als Ökosystem-Bauer. In der Aussendung zum Start der Nemotron Coalition heißt es von Jensen Huang: „Open models are the lifeblood of innovation and the engine of global participation in the AI revolution.“ Zu den Gründungsmitgliedern zählen mit Mistral AI und Black Forest Labs zwei Unternehmen aus der Tabelle oben. Nvidia entwickelt mit Mistral das erste Basismodell der Koalition, trainiert auf Nvidias DGX Cloud und anschließend offen verfügbar. Es soll das Fundament für die Modellfamilie Nemotron 4 werden. Bei den geplanten Beteiligungen sagte Huang laut Berichten, Europa müsse „in das Rennen kommen“ und bei Open-Source-Modellen, technologischer Souveränität und Robotik Tempo machen.

Die Gegenposition liefert Nvidia mit seiner eigenen Darstellung: Die Koalitionspartner bekommen Rechenleistung und Know-how von Nvidia, das gemeinsam entwickelte Modell soll offen verfügbar sein, und Nvidia beschreibt das Ziel als ein Ökosystem, in dem Intelligenz lokal entwickelt wird. Aus dieser Sicht profitieren die Startups mindestens im selben Maß von der Beziehung wie der Chipkonzern.

Hugging Face als Hebel für souveräne KI mit Nemotron

Mit der Übernahme von Hugging Face für 12,9 Milliarden Dollar (rund 11 Milliarden Euro) könnte Nvidia den Bedarf an souveräner KI in Europa direkt bedienen. Die Plattform wurde von Franzosen gegründet und hat rund die Hälfte ihrer Belegschaft in Paris. Sie ist die zentrale Drehscheibe für offene Modelle, auf der Behörden und Unternehmen eigene Versionen von Open-Weight-Modellen herunterladen, anpassen und lokal betreiben. Genau das hatte Nvidia schon in früheren Aussendungen zu europäischen Sprachmodellen beschrieben: Intelligenz solle „lokal entwickelt und bereitgestellt“ werden, die Modelle sollen die 24 Amtssprachen der EU abdecken, per Nemotron-Verfahren effizienter gemacht und über eine Hugging-Face-Anbindung auf europäischer Infrastruktur feinjustiert werden können.

Jensen Huang during his Europe tour meeting French president Emmanuel Macron. © Nvidia

Das ergibt eine mögliche Kette: Die Beteiligungen liefern Einblick und Nähe zu den Modellbauer:innen, Hugging Face liefert die Verteilplattform, und die eigene Nemotron-Familie liefert das Produkt für Kund:innen, die ein Modell wollen, das sich in Europa betreiben lässt und nicht von einem US-Konzern gehostet wird. Dass das eine Absicht ist, hat Nvidia nicht gesagt. Hugging-Face-Mitgründer Clément Delangue betont, die Plattform werde als unabhängig neutrale Einheit innerhalb von Nvidia weiterlaufen. Beobachter:innen erwarten, dass die Wettbewerbsbehörden in Paris und Brüssel den Deal prüfen. Befürworter:innen offener Modelle sehen darin dagegen eine Chance, die Abhängigkeit von Big Tech zu verringern, weil sich offene Modelle lokal betreiben und prüfen lassen.

Mitbewerber: Auch andere Konzerne mischen mit

Nvidia ist nicht der einzige strategische Geldgeber im europäischen KI-Markt. ASML hat die Series C von Mistral AI mit 1,3 Milliarden Euro angeführt, Samsung führt die jüngste Runde, Salesforce Ventures taucht bei Mistral, Black Forest Labs und Lovable auf, Google bei Ineffable Intelligence, Amazon bei Neura Robotics und AMD Ventures bei Recursive Superintelligence. Die Besonderheit bei Nvidia ist die Breite: Kein anderer strategischer Investor taucht in der Tabelle bei so vielen Unternehmen auf.