Accenture nimmt 40.000 ChatGPT-Lizenzen, will KI-Agenten mit OpenAI entwickeln

Das Beratungsunternehmen Accenture rollt 40.000 ChatGPT-Enterprise-Lizenzen aus und will gleichzeitig seine Fachkräfte mit OpenAI-Zertifizierungen ausstatten. OpenAI wird damit zu einem der wichtigsten AI-Partner für Accentures nächste Generation AI-gestützter Services. „Durch die Kombination von OpenAIs bahnbrechenden Technologien mit Accentures tiefer Branchen- und Funktionsexpertise sowie globalen Lieferfähigkeiten werden wir die Neuerfindung von Unternehmen und Geschäftsergebnisse für unsere Kunden beschleunigen“, erklärt Julie Sweet, Chair und CEO von Accenture.

Fidji Simo, CEO of Applications bei OpenAI, betont die strategische Bedeutung: „Accenture spielt eine wichtige Rolle dabei, Unternehmen bei der Einführung der Technologien zu helfen, die jede neue Ära definieren, und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die AI-Transformation der größten Unternehmen zu beschleunigen“. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Zehntausende Accenture-Mitarbeiter mit ChatGPT auszustatten, um Teams und Kunden schneller voranzubringen und echten wirtschaftlichen Wert zu generieren.

Für Beratungsunternehmen an der Schnittstelle zu IT wie Accenture, Booz Allen Hamilton, Capgemini oder Gartner ist das Thema KI kritisch geworden. Im Jahr drei nach ChatGPT hat man gesehen, dass ihre Aktienkurse (hier in der Ansicht der vergangenen 12 Monate) stark gelitten haben:

Flagship-Programm für agentische AI in Finanzwesen, Healthcare und Retail

OpenAI und Accenture lancieren ein gemeinsames Flagship-AI-Programm, das OpenAI-Enterprise-Produkte mit Accentures AI-Expertise und Branchenwissen verbindet. Das Programm richtet sich an Unternehmen in Finanzdienstleistungen, Healthcare, öffentlichem Sektor und Retail und soll Legacy-Prozesse in AI-gestützte Workflows transformieren. Accenture erhält Zugang zu den neuesten OpenAI-Implementierungs-Playbooks, Branchen-Use-Cases und Security-Insights.

Mit OpenAI AgentKit will Accenture Kunden dabei unterstützen, Custom-AI-Agents zu designen, testen und deployen, die Workflows automatisieren und Entscheidungsfindung augmentieren. Der Fokus liegt auf kritischen Unternehmensfunktionen wie Customer Service, Supply Chain, Finance und HR.

Größte Gruppe OpenAI-zertifizierter Professionals entsteht

Intern setzt Accenture ChatGPT Enterprise ein, um AI-Upskilling über alle Rollen hinweg zu beschleunigen. Durch direkten Zugang zu Frontier-Modellen will das Unternehmen die weltweit größte Gruppe von Fachkräften mit OpenAI-Zertifizierungen aufbauen. Die Technologie wird in Consulting, Operations und Delivery-Arbeit eingebettet, sodass Accenture die gewonnenen Erkenntnisse direkt auf Kundenprojekte übertragen kann.

Gleichzeitig unterstützt Accenture OpenAI beim Skalieren des eigenen Business. Die Zusammenarbeit umfasst Design und Delivery global skalierter Front- und Back-Office-Funktionen, wobei OpenAIs transformative Technologien im Kern dieser Operations stehen. Diese Konstellation definiert neu, wie Unternehmen intelligente Business-Funktionen im großen Maßstab aufbauen, deployen und managen – und positioniert Accenture als AI-Partner der Wahl für Enterprise-Kunden.