Amazon Nova: Nächster ChatGPT-Rivale und neues SDK für AI-Agents

Microsoft hat den Copilot, Meta hat Meta AI, Google hat Gemini, OpenAi hat ChatGPT – und Amazon hat jetzt Nova: Der Online-Riese hat heute den Zugang zu seinen generativen KI-Modellen, bekannt als Amazon Nova, erweitert. Mit der Einführung der Plattform nova.amazon.com gibt es einen weiteren ChatGPT-Konkurrenten, mit dem „Amazon Nova Act SDK“ eine neue Möglichkeit für Entwickler, KI-gestützte Agenten zu erstellen, die eigenständig Aktionen in Webbrowsern ausführen können. Zuerst ist die Plattform nur für US-Nutzer zugänglich.

Damit kontert Amazon nicht nur die genannten Online-Services der anderen Big-Tech-Player, sondern steigt vor allem in das Rennen um das Agentic Web ein. Dort haben bisher vor allem das chinesische Startup Manus AI, OpenAI mit dem „Operator“ sowie Anthropic mit „Computer Use“ aufgezeigt, wie vielfältige Tätigkeiten am Computer bzw. im Browser automatisiert werden können.

Nova-Modelle für Texte, Bilder und Videos

Amazon Nova repräsentiert eine neue Generation von Foundation-Modellen, die Text-, Bild- und Videoeingaben verarbeiten können. Sie umfassen:

Nova Micro: Ein textbasiertes Modell mit extrem niedrigen Latenzzeiten.

Ein textbasiertes Modell mit extrem niedrigen Latenzzeiten. Nova Lite: Ein multimodales Modell für die Verarbeitung von Text-, Bild- und Videodaten.

Ein multimodales Modell für die Verarbeitung von Text-, Bild- und Videodaten. Nova Pro: Ein hochleistungsfähiges Modell für komplexe Aufgaben.

Ein hochleistungsfähiges Modell für komplexe Aufgaben. Nova Canvas und Nova Reel: Modelle zur Generierung hochwertiger Bilder und Videos.

„Wir haben diese Plattform geschaffen, um Entwickler zu inspirieren, ihre Ideen schnell mit Nova-Modellen zu testen und sie dann in großem Maßstab in Amazon Bedrock umzusetzen“, so Rohit Prasad, Senior Vice President von Amazon Artificial General Intelligence. nova.amazon.com dient also in erster Linie als Test-Plattform für Entwicklern und Technik-Enthusiasten, die Fähigkeiten von Amazon Nova einfach zu erkunden.

Nova Act SDK: Agenten für den Webbrowser

Das neu eingeführte Amazon Nova Act SDK ist ein entscheidender Schritt in Richtung der Entwicklung intelligenter Software-Agenten. Diese Agenten können Aufgaben wie das Navigieren auf Webseiten, das Ausfüllen von Formularen oder das Auswählen von Terminen eigenständig ausführen. Das SDK bietet Entwicklern Werkzeuge zur präzisen Definition von Arbeitsabläufen und zur Integration von APIs.

Laut David Luan, Leiter des AGI-Labors bei Amazon, wurde Nova Act entwickelt, um einfache Aufgaben zuverlässig zu automatisieren. „Nova Act repräsentiert den ersten Schritt in unserer Vision, intelligente Systeme zu schaffen, die menschliche Aktionen am Computer nachahmen können,“ erklärte Luan.

Amazon Nova ist vollständig in Amazon Bedrock integriert, eine Plattform, die Foundation-Modelle über eine einzige API zugänglich macht. Bedrock ermöglicht Kunden die Feinabstimmung der Modelle mit eigenen Daten sowie die Nutzung von Retrieval-Augmented Generation (RAG), um Antworten auf spezifische Daten eines Unternehmens abzustimmen.