Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Das finnische Startup Ambio hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 5,1 Millionen Euro abgeschlossen. Ambio ist eine KI-native End-to-End-Beschaffungslösung, die den gesamten Einkaufszyklus für Recycling-Kunststoffe abdeckt, von der Materialsuche bis zu langfristigen Lieferungen.

Ambio bringt mehr Verlässlichkeit in Recycling-Kunststoffe

Angeführt wird die Runde von b2venture, beteiligt sind außerdem Montis und der Bestandsinvestor Lifeline Ventures. Mit dem Kapital will Ambio Vertrauen, Verlässlichkeit und Geschwindigkeit in die Beschaffung von Recycling-Kunststoffen bringen.

Bei europäischen Hersteller stehen Recycling-Kunststoffe hoch im Kurs. Abgesehen davon, dass sie nachhaltiger sind, sind diese Materialien oft auch günstiger und erfüllen die strenger werdenden regulatorischen Anforderungen. Darüber hinaus fragen Kunden zunehmend danach. Zudem bleibt jede Tonne, die man in Europa recycelt und einsetzt, in der europäischen Lieferkette. Das stärkt die Resilienz der Lieferketten und verringert die Abhängigkeit von importierten fossilen Rohstoffen, die für die Herstellung von Neukunststoffen nötig sind.

Dennoch ist die Beschaffung von Recycling-Kunststoffen nach wie vor fragmentiert, manuell und schwer skalierbar. Der Grund: Die Qualität recycelter Polymere schwankt stark, je nach Herkunft, Charge und Verarbeitungshistorie. Besonders herausfordernd ist, dass Daten verstreut sind oder fehlen. Man kann die Qualität allerdings oft erst an der Produktionslinie bestätigen.

AI soll Qualität von Material prognostizieren

Industrielle Einkäufer wollen, dass sich Recyclingmaterialien wie jeder andere Rohstoff verhalten: gleichbleibende Qualität, zuverlässige Lieferung, keine Überraschungen. Doch heute ist das noch die Ausnahme. Ambio will eine Verifizierungsinfrastruktur schaffen, die Recycling-Kunststoffe zu einem Material macht, das sich verlässlich und in großem Umfang beschaffen lässt.

„In der Branche spricht man gern über Regulierung und die EU. Wir sind ein Startup, wir können noch nicht beeinflussen, was in Brüssel passiert. Was wir beeinflussen können, ist das Einkaufserlebnis für den Käufer. Wer Neukunststoffe kauft, weiß genau, was er bekommt. Wer Rezyklate kauft, erfährt erst, ob das Material funktioniert, wenn es in der eigenen Produktionslinie läuft. Unser Ziel ist es, vorherzusagen, ob das Material funktioniert, bevor überhaupt Muster gezogen werden“, so CEO Tommi Bergström.

Startup will international wachsen

Die Lösung von Ambio qualifiziert Materialien anhand von Mustern, Dokumentation und definierten Qualitätsprotokollen. Die Matching-Engine lernt aus diesem wachsenden Datensatz: Jede Transaktion liefert strukturierte Daten zu Materialien, Lieferanten, Preisen und Ergebnissen. Das Startup nutzt diesen wachsenden Datensatz, um Matching, Angebotserstellung und Abwicklung kontinuierlich zu verbessern.

„Wir investieren in Ambio nicht nur wegen des talentierten Teams, sondern auch wegen des sich selbst verstärkenden Wettbewerbsvorteils, auf dem das Geschäftsmodell aufbaut: ein proprietärer Datensatz zur Qualität von Rezyklaten, ein Prinzipalmodell, das Vertrauen bei Käufern und Verkäufern schafft, und eine agentische Engine, die jede Transaktion und jeden Qualitätsdatenpunkt in besseres Matchmaking übersetzt. Wir sind überzeugt, dass Ambio zum zentralen Marktplatz für Recycling-Kunststoffe in Europa und darüber hinaus wird“, erläutert Mathias Ockenfels, Partner bei b2venture.

Mit dem frischen Kapital will die finnische Jungfirma international und über weitere Polymertypen hinweg skalieren. Ambio will zur zentralen, gesamteuropäischen Vertrauensebene des wachsenden Rezyklatmarkts werden.