Personalie

B&C-Gruppe erweitert Geschäftsführung um Alexander Zwickl

Avatar, Avatar
Alexander Zwickl, Geschäftsführer der B&C-Gruppe © Georg Wilke
Alexander Zwickl, Geschäftsführer der B&C-Gruppe © Georg Wilke

Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Die österreichische B&C Holding Österreich erweitert ihre Geschäftsführung von zwei auf drei Mitglieder. Alexander Zwickl (42) hat mit 1. Oktober 2026 die Position als Geschäftsführer übernommen und verstärkt künftig das Führungsgremium gemeinsam mit Patrick Lackenbucher und Thomas Zimpfer. Die B&C Holding Österreich ist die oberste Holdinggesellschaft unter dem Dach der B&C Privatstiftung und bündelt die Beteiligungs- und Investmentaktivitäten der Gruppe in börsennotierte und außerbörsliche Unternehmen sowie in Technologie-Wachstumsunternehmen.

Das Beteiligungsgeschäft der B&C-Gruppe zielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Portfoliounternehmen und deren Wertsteigerung ab. Die Gruppe setzt dabei auf längerfristig und partnerschaftlich ausgerichtete sowie flexibel strukturierte Minderheitsbeteiligungen an etablierten Industrie- und industrienahen Unternehmen.

Fokus auf Portfolio-Ausbau und Kernbeteiligungen

Zwickl übernimmt die Verantwortung für den Ausbau des Beteiligungsportfolios reifer Unternehmen. Darüber hinaus trägt er innerhalb der Geschäftsführung leitende Aufgaben im bestehenden Kernbeteiligungsmanagement. Der gebürtige Wiener bringt langjährige Erfahrung in der Führung und strategischen Weiterentwicklung von Industrieunternehmen sowie in den Bereichen M&A und Private Equity mit.

Zuletzt war Zwickl als Chief Financial Officer und Chief Commercial Officer bei Alu Menziken tätig, einem europäischen Hersteller von Aluminiumkomponenten für Automobil-, Luftfahrt- und Industrieanwendungen. Dort trug er umfassende operative Verantwortung und begleitete Wachstums- und Transformationsprogramme. Zuvor arbeitete er in der Strategieberatung, im Beteiligungsgeschäft und in leitenden Funktionen im industriellen Umfeld. Er studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Neue wirtschaftliche Realität erfordert breitere Aufstellung

Wolfgang Hofer, Aufsichtsratsvorsitzender der B&C-Gruppe, begründet die Erweiterung der Geschäftsführung mit den gestiegenen Anforderungen: „Als wesentliche Aktionärin begleiten wir die Transformation unserer bestehenden Beteiligungen und bauen zugleich unsere Investmentaktivitäten aus. Wir erleben eine neue wirtschaftliche Realität, die diese Aufgaben noch anspruchsvoller macht. Deshalb stellen wir die Geschäftsführung breiter auf. Alexander Zwickl verbindet Erfahrung im Beteiligungsgeschäft mit Managementerfahrung in der Industrie.“

Alexander Zwickl zeigt sich motiviert für seine neue Aufgabe: „Die B&C verbindet als österreichische Industrieholding langjährige Erfahrung im klassischen Industriebereich mit Investments in innovative Technologieunternehmen. Für mich steht sie für österreichisches Unternehmertum, Unabhängigkeit und Flexibilität. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem starken Team die Entwicklung der B&C-Gruppe mitzugestalten und neue Investitionsmöglichkeiten zu erschließen.“

Rank My Startup: Erobere die Liga der Top Founder!
Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Deep Dives

Wasner + Steinschaden | Der KI Podcast

News, Modelle, Strategien
#glaubandich CHALLENGE: SVAN triumphiert in Klagenfurt

#glaubandich CHALLENGE 2027

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - Top-Investoren mit an Bord
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

RankMyStartup.com

Steig' in die Liga der Top Founder auf!

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 13

Alle Startups | Alle Deals | Alle Hintergründe

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe

Weiterlesen

Newsletter

Founders Dispatch

Zwei Mal pro Woche kostenlos in die Inbox: die wichtigsten Startups, Deals und Tech-Entwicklungen aus Europa, handgeschrieben von der Redaktion.

Jederzeit abbestellbar. Mehr über den Newsletter