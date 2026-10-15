B&C-Gruppe erweitert Geschäftsführung um Alexander Zwickl

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Die österreichische B&C Holding Österreich erweitert ihre Geschäftsführung von zwei auf drei Mitglieder. Alexander Zwickl (42) hat mit 1. Oktober 2026 die Position als Geschäftsführer übernommen und verstärkt künftig das Führungsgremium gemeinsam mit Patrick Lackenbucher und Thomas Zimpfer. Die B&C Holding Österreich ist die oberste Holdinggesellschaft unter dem Dach der B&C Privatstiftung und bündelt die Beteiligungs- und Investmentaktivitäten der Gruppe in börsennotierte und außerbörsliche Unternehmen sowie in Technologie-Wachstumsunternehmen.

Das Beteiligungsgeschäft der B&C-Gruppe zielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Portfoliounternehmen und deren Wertsteigerung ab. Die Gruppe setzt dabei auf längerfristig und partnerschaftlich ausgerichtete sowie flexibel strukturierte Minderheitsbeteiligungen an etablierten Industrie- und industrienahen Unternehmen.

Fokus auf Portfolio-Ausbau und Kernbeteiligungen

Zwickl übernimmt die Verantwortung für den Ausbau des Beteiligungsportfolios reifer Unternehmen. Darüber hinaus trägt er innerhalb der Geschäftsführung leitende Aufgaben im bestehenden Kernbeteiligungsmanagement. Der gebürtige Wiener bringt langjährige Erfahrung in der Führung und strategischen Weiterentwicklung von Industrieunternehmen sowie in den Bereichen M&A und Private Equity mit.

Zuletzt war Zwickl als Chief Financial Officer und Chief Commercial Officer bei Alu Menziken tätig, einem europäischen Hersteller von Aluminiumkomponenten für Automobil-, Luftfahrt- und Industrieanwendungen. Dort trug er umfassende operative Verantwortung und begleitete Wachstums- und Transformationsprogramme. Zuvor arbeitete er in der Strategieberatung, im Beteiligungsgeschäft und in leitenden Funktionen im industriellen Umfeld. Er studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Neue wirtschaftliche Realität erfordert breitere Aufstellung

Wolfgang Hofer, Aufsichtsratsvorsitzender der B&C-Gruppe, begründet die Erweiterung der Geschäftsführung mit den gestiegenen Anforderungen: „Als wesentliche Aktionärin begleiten wir die Transformation unserer bestehenden Beteiligungen und bauen zugleich unsere Investmentaktivitäten aus. Wir erleben eine neue wirtschaftliche Realität, die diese Aufgaben noch anspruchsvoller macht. Deshalb stellen wir die Geschäftsführung breiter auf. Alexander Zwickl verbindet Erfahrung im Beteiligungsgeschäft mit Managementerfahrung in der Industrie.“

Alexander Zwickl zeigt sich motiviert für seine neue Aufgabe: „Die B&C verbindet als österreichische Industrieholding langjährige Erfahrung im klassischen Industriebereich mit Investments in innovative Technologieunternehmen. Für mich steht sie für österreichisches Unternehmertum, Unabhängigkeit und Flexibilität. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem starken Team die Entwicklung der B&C-Gruppe mitzugestalten und neue Investitionsmöglichkeiten zu erschließen.“