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Das Linzer Kochkurs-Startup 7hauben kocht jetzt auch vegan, und zwar mit Geld aus dem Tractive-Exit. 7hauben übernimmt die deutsche Online-Kochschule Vegan Masterclass sowie das Weiterbildungsangebot der vefa Fernschule für pflanzliche Kulinarik. Parallel dazu hat das Unternehmen eine Finanzierungsrunde im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich abgeschlossen. Mit dabei ist Traxit, das Investment-Vehikel ehemaliger Tractive-Führungskräfte. Durch den Zukauf wächst das Angebot von 7hauben auf mehr als 150 Online-Kochkurse.

Was 7hauben übernimmt

Vegan Masterclass wurde 2018 vom Profikoch und Bestsellerautor Sebastian Copien mitgegründet und zählt zu den bekanntesten Anbietern für digitale Kochkurse rund um pflanzenbasierte Küche. Die Plattform bietet rund 40 Online-Kurse mit mehr als 1.100 Videolektionen, unter anderem mit Sophia Hoffmann, Stina Spiegelberg, Björn Moschinski und dem Ernährungsexperten Niko Rittenau. Teil des Deals ist auch die vefa Fernschule, deren staatlich zugelassener Fernlehrgang „Plant-Based Pro“ sich an ambitionierte Hobbyköch:innen ebenso richtet wie an Profis und Gastronomiebetriebe.

Vegan Masterclass bleibt als eigenständige Marke bestehen, Gründer Copien arbeitet weiter mit. Zwei neue Kurse mit ihm sind bereits gemeinsam produziert. 7hauben will das Angebot mit zusätzlichen Kursen, Marketing und eigener Plattformtechnologie ausbauen und dabei Synergien bei Videoproduktion und Vermarktung nutzen. Zum Kaufpreis machen die Unternehmen keine Angaben.

„Mit Vegan Masterclass übernehmen wir eine starke Marke mit herausragenden Inhalten und einer Community, die für hochwertige pflanzliche Küche begeistert ist“, sagt 7hauben-Geschäftsführer Johannes Sailer. Es ist nicht die erste Übernahme für 7hauben: Bereits 2022 hatte das Startup beim Schweizer Konkurrenten Chef Session zugekauft.

Tractive-Alumni investieren sechsstellig

Die Übernahme wird teilweise über die abgeschlossene Investitionsrunde im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich finanziert, der restliche Teil aus dem eigenen Cashflow von 7hauben. Neben Traxit beteiligen sich weitere Unternehmer:innen und Business Angels. Hinter Traxit stehen 19 ehemalige Mitglieder des Tractive-Führungsteams, darunter Mitgründer Michael Hurnaus. Der oberösterreichische Hersteller von GPS-Trackern für Haustiere war heuer in einem milliardennahen Deal an den italienischen Tech-Konzern Bending Spoons verkauft worden, der kurz darauf an die Börse ging. Seither reinvestieren die Tractive-Alumni ihr Geld in junge Unternehmen.

„7hauben hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass sich hochwertige digitale Inhalte und ein skalierbares Abo-Geschäftsmodell erfolgreich verbinden lassen“, sagt Hurnaus.

Wachstum und Ziel von 3 Millionen Euro ARR

Auch ohne Zukauf wächst 7hauben kräftig. Der Umsatz liegt laut Unternehmen zuletzt knapp 40 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, die Zahl der Neukund:innen stieg um fast 70 Prozent. Aktuell zählt die Plattform rund 30.000 aktive Abonnent:innen, seit der Gründung haben mehr als 100.000 zahlende Kund:innen Kurse gekauft. Bis Ende 2026 will 7hauben einen annualisierten wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 3 Millionen Euro erreichen.

Getragen wird das Wachstum vor allem von prominenten Köch:innen. Neben Johann Lafer, Haya Molcho und dem Brotexperten Lutz Geißler hat 7hauben zuletzt Roland Trettl, Tarik Rose und Christian Henze für neue Kurse gewonnen.

Mit KI in neue Märkte

Abseits des deutschsprachigen Raums setzt 7hauben auf die englischsprachige Plattform 7flavor.com. Bestehende deutschsprachige Kurse werden dafür mit KI-gestützter Übersetzung für ein internationales Publikum aufbereitet, dazu kommen eigens auf Englisch produzierte Kurse mit international bekannten Köch:innen. „Jetzt wollen wir sowohl durch strategische Übernahmen als auch durch die internationale Expansion die nächsten Wachstumsschritte setzen“, sagt Sailer.

Die Konkurrenz

International ist der Markt für Online-Kochkurse hart umkämpft. Der US-Riese MasterClass hat Kurse mit Starköch:innen wie Gordon Ramsay im Programm, die Kochschule Rouxbe richtet sich vor allem an Profis. Im deutschsprachigen Raum konkurriert 7hauben zudem mit kostenlosen Rezeptvideos von Plattformen wie Chefkoch und Kitchen Stories sowie mit Kursmarktplätzen wie dem Berliner Startup konfetti, das auch Koch-Workshops vermittelt. Gegenüber den Gratis-Angeboten will 7hauben vor allem mit professionell produzierten Premium-Videos punkten, die ohne Werbung auskommen.