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Biogena macht Vorständin Julia Hoffmann zur Chief Scientific Officer

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Julia Hoffmann, Chief Scientific Officer of the Biogena Group
Julia Hoffmann, Chief Scientific Officer at Biogena. © Biogena

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Kurz nach dem Börsengang ordnet Biogena die Wissenschaft neu: Julia Hoffmann übernimmt beim Salzburger Mikronährstoff-Hersteller als Chief Scientific Officer (CSO) die wissenschaftliche Gesamtverantwortung der Gruppe. Sie berichtet direkt an Gründer und CEO Albert Schmidbauer.

Von Forschung bis Marketing

Hoffmanns Bereich ist breit gefasst. Er umfasst laut Biogena Evidence & Education, Forschung und Entwicklung, wissenschaftliche Studien und Innovation, Produktentwicklung und Produktmanagement, Medical Affairs, Regulatory Affairs sowie Marketing und PR. Unter ihrer Leitung sollen wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in Produkte und Gesundheitsangebote einfließen, für alle Bereiche will Biogena verbindliche Qualitätsstandards festlegen.

„Julia hat Biogena seit elf Jahren maßgeblich mitgeprägt. Sie bringt die unternehmerische Erfahrung, die Gesundheitskompetenz und die Gestaltungskraft mit, um diesen nächsten großen Entwicklungsschritt zu führen“, sagt Schmidbauer.

Hoffmann ist seit elf Jahren in der Biogena-Gruppe, seit neun Jahren in verschiedenen Geschäftsführungsfunktionen und seit fünf Jahren im Vorstand. Ihr wirtschaftswissenschaftliches Profil hat sie um Ausbildungen im Gesundheitsbereich ergänzt, etwa als Ernährungsberaterin und Female Health Coach. Gemeinsam mit Patrick Bantsich hat sie das Buch „Female Longevity“ geschrieben, das Anfang 2027 im Kneipp Verlag erscheint.

Diagnostik, KI und ein eigenes Media-Haus

Die Schwerpunkte der neuen Rolle:

  • Diagnostik: Hoffmann soll integrierte Diagnostiklösungen entwickeln, die mit den Produkten und persönlichen Gesundheitsdienstleistungen von Biogena verknüpft werden. Kund:innen, Ärzt:innen und Therapeut:innen sollen so vom Befund direkt zur passenden Prävention kommen.
  • Künstliche Intelligenz: KI soll helfen, Studien schneller auszuwerten, Diagnosedaten einzuordnen und die Produktentwicklung zu beschleunigen. Wesentliche Entscheidungen sollen laut Biogena beim Menschen bleiben.
  • Gesundheitsbildung: Hoffmann verantwortet die inhaltliche Ausrichtung der Biogena Academy für Ärzt:innen, Therapeut:innen und Kund:innen. Ihr Podcast „The Wellbeing Code by Biogena“ erreichte Platz 1 der österreichischen Apple-Podcast-Charts in der Kategorie Gesundheit und Ernährung und wurde bislang mehr als 85.000-mal gestreamt. Unter dem Dach eines eigenen Biogena Media-Hauses sollen weitere Formate folgen.

Biogena baut aus

Die Personalie reiht sich in eine Serie von Schritten ein, mit denen Biogena sein Geschäft verbreitert. Erst kürzlich ist die Holding Biogena Good Vibes AG an die Wiener Börse gegangen, die Aktie legte am ersten Handelstag 17,7 Prozent zu. Seit Anfang Oktober verkauft das Unternehmen seine Produkte zudem erstmals über Apotheken in Österreich, Deutschland und Italien. Biogena beschäftigt rund 500 Mitarbeiter:innen und entwickelt seit mehr als 20 Jahren Mikronährstoffe.

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