Etched könnte Bewertung von 40 Mrd. Dollar erhalten

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Erst im vergangenen August hat das US-Chip-Startup Etched 700 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 21 Milliarden Dollar eingesammelt. Nun könnte sich die Bewertung sogar noch einmal verdoppeln, berichtet TechCrunch. Laut mit dem Unternehmen vertrauten Personen wird die Jungfirma bereits wieder mit Investitionsangeboten überhäuft, die das Doppelte oder mehr seines Wertes betragen.

Etched braucht viel Kapital

Etched prüft derzeit eingehende Angebote, die von 40 Milliarden Dollar von erstklassigen Investoren bis zu 50 Milliarden Dollar von weniger bekannten Geldgebern reichen, so eine Quelle. Diese Gespräche über eine Finanzierungsrunde befinden sich noch in einem frühen Stadium, sodass sich die Bedingungen eines möglichen Deals noch ändern können. Etched selbst lehnte eine Stellungnahme ab.

Das Startup braucht viel Kapital, denn es verfolgt ein besonders kostspieliges Segment der KI-Branche, nämlich den Aufbau kompletter KI-Hardwaresysteme, die eigene, proprietäre Chips verwenden. Die mit diesen Angeboten vertraute Person sagte, dass Etched, sollte es einen Betrag in Höhe der letzten Runde einwerben, damit über eine Finanzreserve von bis zu 3,5 Jahren verfügen könnte.

Startup für VCs attraktiv

Es gibt Gründe, warum Risikokapitalgeber darauf brennen, Anteile an Etched zu erwerben. Das vier Jahre alte Startup verspricht, Nvidia herauszufordern. Das Quant-Trading-Unternehmen Jane Street führte nicht nur die letzte Finanzierungsrunde in Höhe von 700 Millionen Dollar an, sondern ist auch ein Kunde, der ein frühes System in Empfang genommen hat. Etched teilte im Juli mit, dass es sich bereits Kundenaufträge im Wert von einer Milliarde Dollar gesichert habe.

Das Jungunternehmen behauptet, dass seine Chips mehr Token schneller und kostengünstiger verarbeiten können als die von Nvidia. Darum seien die Prozessoren für Jane Street so attraktiv. Bereits ein winziger Geschwindigkeitsvorteil soll dem Kunden massive Gewinne einbringen können.

Was Investoren auch beeindruckt: Etched hat es geschafft, viele Talente von Nvidia abzuwerben. Laut dem Wall Street Journal haben etwa 15 % der 400 Mitarbeiter:innen der Jungfirma zuvor bei dem Chip-Riesen gearbeitet. Etched betreibt zudem ein neues 10-Megawatt-Rechenzentrum im Silicon Valley und hat eine Niederlassung in Taiwan gegründet, um die Produktion in der Nähe von TSMC zu koordinieren.