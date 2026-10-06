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Wer ein Unternehmen kaufen will, sieht oft nur einen Bruchteil der möglichen Kandidaten: Genau diese Lücke will das finnische Startup Comparables.ai mit KI schließen. Die Plattform aus Helsinki, die Dealmaker:innen bei Fusionen und Übernahmen Zugriff auf Daten zu weltweit mehr als 370 Millionen Unternehmen gibt, hat soeben eine Seed-Finanzierungsrunde über 6 Millionen Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) abgeschlossen.

Pragmatech und Araya Ventures führen die Runde an

Angeführt wird die Runde von Pragmatech Venture Capital und Araya Ventures, dazu kommen Purple Ventures, Gorilla Capital, hi5 Ventures, Somersault Ventures und weitere Investor:innen. Mit dem Geld will Comparables.ai in weitere Märkte expandieren und seine KI-Engine ausbauen. Die Plattform wird laut eigenen Angaben bereits von mehr als 50.000 Fachleuten in über 30 Ländern genutzt. Eine der Big-Four-Beratungsgesellschaften weitet den Einsatz gerade auf mehr als zehn Länder aus.

„Was uns überzeugt hat, war die Kombination aus einer starken Kundenbasis, darunter Big-Four-Firmen, klaren Belegen für den Nutzen im Arbeitsalltag der Kund:innen und einem Team mit tiefer M&A-Expertise“, sagt Artem Yaremchuk, General Partner bei Pragmatech. Der Markt sei noch immer von alten, filterbasierten Werkzeugen dominiert.

Marktkarte in Minuten statt Monaten

Comparables.ai richtet sich an Corporate-Development-Teams, Private-Equity-Firmen, M&A-Berater:innen und Investmentbanken, vor allem im Mittelstandssegment. Die Plattform bündelt Finanzdaten privater Unternehmen, Konzernstrukturen, Bewertungen, vergangene Transaktionen und verifizierte Kontakte. Statt Firmenbücher, Datenbanken und Tabellen mühsam zusammenzuführen, beschreiben Nutzer:innen den gesuchten Markt in eigenen Worten, und die Software liefert passende Unternehmen samt Kennzahlen, Eigentümerstruktur und Entscheidungsträger:innen.

So soll etwa ein Private-Equity-Fonds Zukaufkandidaten in einem Dutzend Ländern gleichzeitig prüfen können, während eine M&A-Beratung eine vollständige Liste möglicher Käufer erstellt, ohne sich nur auf das eigene Netzwerk zu verlassen. „Im Mid-Market-M&A geht es seit jeher um Sichtbarkeit“, sagt Mitgründer Martin Kangasniemi. „Wer nicht das ganze Spielfeld sieht, kann nicht den besten Prozess aufsetzen.“ Comparables.ai soll jedem Deal-Team den Informationsvorsprung einer globalen Großbank verschaffen.

Vier Gründer aus M&A und Forschung

Hinter Comparables.ai stehen vier Gründer: Niko Nalli, Markus Vesala und Martin Kangasniemi bringen Erfahrung aus M&A-Beratung und Finanzmärkten mit. CTO Muhammad Ammad-ud-din hat an der Aalto-Universität im Bereich Informatik promoviert und an der Universität Helsinki zu Machine-Learning-Methoden geforscht, mit denen sich Daten aus vielen Quellen zusammenführen lassen. Genau das braucht die Plattform, um lückenhafte Unternehmensdaten aus unterschiedlichen Ländern und Rechtsordnungen in eine einheitliche Datenbasis zu übersetzen.

Konkurrenz von Datenriesen und KI-Startups

Comparables.ai tritt gegen etablierte Datenanbieter wie PitchBook, S&P Capital IQ oder Moody’s mit seiner Datenbank Orbis an, die bei Banken und Fonds seit Jahren gesetzt sind. Auch bei den KI-Startups ist der Markt dicht: Das US-Unternehmen Grata, das sich auf die Suche nach Mittelstandsunternehmen spezialisiert hat, gehört inzwischen zum Datenraum-Anbieter Datasite. Und ausgerechnet ebenfalls aus Helsinki kommt Inven, das im Vorjahr 12,75 Millionen Dollar für seine KI-Plattform zur Deal-Suche in privaten Märkten eingesammelt hat.