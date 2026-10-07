Endeavor Catalyst: US-Fonds in Höhe von 320 Mio. Dollar setzt verstärkt auf Europa

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Der US-VC-Investor Endeavor Catalyst setzt mit seinem neuen Risikokapitalfonds V, der sich auf 320 Millionen Dollar beläuft, verstärkt auf Europa. Laut tech.eu wird die Region zum am schnellsten wachsenden Markt des Unternehmens.

Mehr als 90 Investitionen in Europa

Endeavor Catalyst ist der Risikokapitalfonds von Endeavor, der gemeinsam mit führenden Risikokapital- und Wachstumskapitalgesellschaften investiert. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 850 Millionen Dollar hat der Fonds bereits 437 Unternehmen in 44 Märkten unterstützt. Sein Portfolio umfasst 83 Firmen mit einem Wert von mindestens einer Milliarde Dollar sowie 39 Exits.

In Europa hat der Fonds mittlerweile mehr als 90 Investitionen in 10 Ländern getätigt. Dabei weisen 20 Portfoliounternehmen einen Wert von einer Milliarde Dollar oder mehr auf. Zu den mit Europa verbundenen Investitionen des Fonds V gehören EnduroSat, gegründet in Bulgarien, sowie HappyRobot, gegründet von spanischen Unternehmern.

Endeavor Catalyst gibt Zugang zu mehr Kapital

Sie ergänzen ein regionales Portfolio, zu dem Bending Spoons, ElevenLabs, Preply, ICEYE und Fever gehören. Catalyst investierte in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in 12 Unternehmen, die über die europäischen Niederlassungen von Endeavor ausgewählt wurden. Im gesamten Jahr 2025 waren es 14 Investitionen, im Jahr 2024 nur sieben.

Die europäischen Portfoliounternehmen haben in Finanzierungsrunden, an denen Catalyst im Jahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 beteiligt war, 3,3 Milliarden Dollar eingeworben. „Mit dem Fonds V setzen wir verstärkt auf Europa, um sicherzustellen, dass europäische Gründer Zugang zu dem Kapital haben, das sie benötigen, um die nächste Generation globaler Unternehmen aufzubauen“, sagt Pete Benedetto, Europa-Chef von Endeavor Catalyst.

Aktivitäten in zehn europäischen Ländern

Der Fonds betreibt in London seit 2024 seinen „Global Hub“. Dieser soll Gründer:innen eine Basis in einem der weltweit wichtigsten Kapitalmärkte bieten. Zum Global Hub gehören mittlerweile mehr als 90 Endeavor-Unternehmer:innen und 100 Firmen. Die Institution soll Gründer:innen dabei helfen, sich mit globalem Kapital, Talenten, Mentor:innen und neuen Märkten zu vernetzen.

Endeavor Catalyst ist in zehn europäischen Märkten aktiv: Bulgarien, Griechenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, der Türkei und der Ukraine. Die aktuelle Pipeline von Fonds V umfasst umfangreiche Aktivitäten in ganz Europa und Lateinamerika sowie eine Zunahme an Investitionsmöglichkeiten aus Südostasien.

Einen besonderen Fokus legt der Fonds auf die Bereiche Deep Tech, grundlegende KI und Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen rechnet damit, im verbleibenden Jahr 2026 weitere 25 bis 30 Millionen US-Dollar zu investieren.