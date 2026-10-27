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Wenn der Monatsabschluss drei Wochen dauert, lohnt sich ein Software-Update: Das New Yorker Start-up Hyphenate verspricht, dass die Buchhaltung bald von selbst läuft, und hat dafür soeben 45 Millionen Dollar (rund 39 Millionen Euro) eingesammelt.

Die Series A führt Nexus Venture Partners an, mit dabei sind B Capital sowie die bisherigen Investor:innen Foundation Capital, BoldCap und Gaia Ventures. Insgesamt hat das Unternehmen damit 54 Millionen Dollar eingesammelt, vor einem Jahr gab es eine Seed-Runde über 9 Millionen Dollar. Erst vor wenigen Wochen hat sich das Start-up, das zuvor Maximor hieß, in Hyphenate umbenannt. Der Name soll für die Verbindung der Finanzprozesse stehen, die in Begriffen wie Order-to-Cash oder Procure-to-Pay ohnehin Bindestriche tragen.

Was Hyphenate verkauft

Hyphenate nennt sich „autonomous finance platform“ für das Büro des CFO. Die Software legt sich auf die bestehenden ERP-, Bank- und Zahlungssysteme eines Unternehmens und setzt dort KI-Agenten ein, die Aufgaben in fünf Bereichen übernehmen: Order-to-Cash, Treasury, Hauptbuch und Abschluss, Procure-to-Pay sowie Reporting. Ein Austausch der bestehenden Systeme ist nicht nötig.

Der Clou liegt im Lernen: Statt dass Berater:innen für jede:n Kund:in eigene Agenten bauen, trainiert Hyphenate laut eigenen Angaben auf historischen Tabellen, E-Mails und Systemprotokollen und spielt vergangene Monate nach, um Ausnahmen und ungeschriebene Regeln zu erkennen. Jede gelöste Ausnahme wird zum Präzedenzfall für den nächsten Abschluss. Zu jeder Aktion liefern die Agenten ihre Belege mit, damit Prüfer:innen sie nachvollziehen können.

Die Zahlen des Unternehmens

Das Start-up gibt an, innerhalb von zwölf Monaten den Umsatz um das 86-Fache und die Zahl der Kund:innen um das 11-Fache gesteigert zu haben, darunter sechs börsennotierte Unternehmen. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze seien in den mehrstelligen Millionenbereich gewachsen, absolute Zahlen nennt Hyphenate nicht. 40 Prozent der Kund:innen weiten die Nutzung im ersten Jahr aus, im Schnitt laufen sechs Module pro Kunde. Die Agenten sollen 90 Prozent der Routinearbeit übernehmen und 75 Prozent weniger Prüfungsabweichungen verursachen.

Als Referenzen nennt das Unternehmen:

Groupon: Der Nasdaq-Konzern ersetzt ältere und selbstgebaute Systeme in Treasury, Order-to-Cash und mehr als einem Dutzend Nebenbuch-Prozessen.

Der Nasdaq-Konzern ersetzt ältere und selbstgebaute Systeme in Treasury, Order-to-Cash und mehr als einem Dutzend Nebenbuch-Prozessen. HiBid: Die Auktionsplattform hat laut Hyphenate mehr als 2,5 Milliarden Dollar Handelsvolumen über die Plattform abgewickelt und den Monatsabschluss von drei Wochen auf einen Tag verkürzt.

Die Auktionsplattform hat laut Hyphenate mehr als 2,5 Milliarden Dollar Handelsvolumen über die Plattform abgewickelt und den Monatsabschluss von drei Wochen auf einen Tag verkürzt. Mini Melts USA: Der Konsumgüterhersteller soll im Jahr 16.640 Arbeitsstunden zurückgewinnen.

Der Konsumgüterhersteller soll im Jahr 16.640 Arbeitsstunden zurückgewinnen. Synthesia: Der KI-Videoanbieter führt Hyphenate in seiner gesamten Finanzabteilung ein.

Alle diese Kennzahlen stammen vom Unternehmen selbst und sind unabhängig nicht überprüft. Die Gründer Ramnandan Krishnamurthy und Ajay Krishna Amudan kommen aus der Finanztransformation bei Microsoft und haben Hyphenate 2024 gegründet. Mit dem frischen Geld will das Team die Agenten tiefer in die Finanzfunktion und in die strategische Planung bringen.

Viele Konkurrenten, viel Geld

Hyphenate ist mit dem Ansatz nicht allein. Rillet etwa baut ein KI-natives ERP und hat zuletzt 100 Millionen Dollar bei einer Bewertung von einer Milliarde Dollar eingesammelt. Dort ersetzt die Software das Hauptbuch, während Hyphenate auf bestehende Systeme aufsetzt. Daneben gibt es etablierte Anbieter für den Monatsabschluss wie FloQast und Neugründungen wie Basis oder Numeric, die ebenfalls KI-Agenten für Buchhaltungsteams anbieten. Die klassischen ERP-Riesen SAP, Oracle und NetSuite bauen eigene KI-Funktionen ein und sind für Hyphenate zugleich Partner und Wettbewerber, weil sie die Datenbasis liefern.

Vertrauen bleibt die Hürde

Wie weit Finanzchef:innen bereit sind, Maschinen die Zahlen zu überlassen, ist offen. Eine von Maximor selbst in Auftrag gegebene Umfrage von Wakefield Research unter 100 CFOs mittelgroßer US-Firmen zeigte, dass nur 14 Prozent der CFOs KI vollständig vertrauen, selbstständig korrekte Buchhaltungsdaten zu liefern. 97 Prozent halten menschliche Kontrolle für entscheidend, und 86 Prozent haben bereits falsche oder erfundene Daten bei der Nutzung von KI erlebt.

Hyphenate sieht darin einen Fahrplan. Autonomie heiße Verantwortung innerhalb klarer Grenzen, mit Belegen zu jeder Aktion und menschlichem Eingriff dort, wo Urteilsvermögen den Ausgang ändert. Investor Abhishek Sharma von Nexus Venture Partners sieht genau darin den Reiz: Das Unternehmen habe von Anfang an für die hohen Anforderungen an Genauigkeit, Kontrollen und Prüfbarkeit gebaut.

Ob das Versprechen hält, wird sich bei den ersten großen Wirtschaftsprüfungen zeigen. Je mehr börsennotierte Kund:innen die Agenten einsetzen, desto genauer werden Prüfer:innen und Aufsichtsbehörden hinsehen.