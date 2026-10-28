Pigment sammelt 250 Millionen Dollar bei 2,3 Milliarden Bewertung

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Das AI-Business-Planning-Unternehmen Pigment hat eine Series E-Finanzierungsrunde über 250 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 2,3 Milliarden Dollar abgeschlossen. Die Runde führt der Scaleup Europe Fund an, den EQT managt. Beteiligt haben sich WIL (World Innovation Lab), Bestandsinvestoren wie Greenoaks, ICONIQ, IVP und Meritech sowie – geplant – NVIDIA. Das frische Kapital soll Pigments Entwicklung in Richtung autonomer Planung beschleunigen, die auf der proprietären Graphite-Engine basiert.

Großkonzerne nutzen Pigment-Lösung

Die Investition folgt auf ein Meilenstein-Jahr: Pigment hat nach eigenen Angaben Anfang 2025 die Marke von 100 Millionen Dollar ARR (Annual Recurring Revenue) überschritten und damit erneut im Jahresvergleich verdoppelt. Mit der Finanzierung will das Unternehmen seine Präsenz in neuen Regionen ausbauen und das Wachstum weiter vorantreiben.

Pigment hat sich als Enterprise-Plattform für große Konzerne etabliert. Danone, DirectTV, Siemens, Snowflake, ServiceNow und Unilever nutzen die Software und ersetzen damit Legacy-Systeme. Auch AI-fokussierte Unternehmen wie Anthropic, ElevenLabs und Uber vertrauen auf Pigment. Jüngst hat L’Oréal Pigment ausgewählt, um das Gehaltsplanungs-Tool für über 95.000 Mitarbeiter weltweit zu ersetzen.

„Autonome Planung für jedes Unternehmen“

Co-Founder Eléonore Crespo und Romain Niccoli erklären: „Die Unternehmensplanung wird sich in den nächsten Jahren stärker verändern als in den letzten dreißig. Legacy-Tools bleiben zurück, und die fortschrittlichsten AI-Unternehmen der Welt führen ihre Planung jetzt auf Pigment aus. Mit der Unterstützung unserer Investoren bewegen wir uns schnell darauf zu, autonome Planung für jedes Unternehmen Realität werden zu lassen. Mit AI-Agents, die Planungs-Workflows von Ende zu Ende durchführen und Entscheidungen in Aktionen umsetzen, können Unternehmen so schnell auf Veränderungen reagieren, wie sie eintreten.“

Die 250 Millionen Dollar fließen vor allem in R&D und den Ausbau des Engineering-Teams. Im Fokus steht die proprietäre, zum Patent angemeldete Compute-Engine Graphite sowie die darauf laufenden AI-Agents. Graphite ermöglicht es Tausenden von AI-Agents und Menschen, gleichzeitig an demselben governed Model zu arbeiten. Das macht autonome Planung möglich. Agents können Workflows nur dann eigenständig ausführen und auf Basis der Ergebnisse handeln, wenn jede Zahl präzise ist und jede Aktion rückverfolgbar bleibt.

Graphite soll größere Workloads bewältigen

Mit der Finanzierung will Pigment Graphite weiterentwickeln, um noch größere und komplexere Workloads zu bewältigen, und die Agents von der Modellierung und Datenanalyse hin zur vollständigen End-to-End-Ausführung von Planungs-Workflows erweitern.

Shannee Braun, Managing Director bei EQT und dem Scaleup Europe Fund, kommentiert: „In den meisten Unternehmen steckt das umfassendste Bild davon, wie ein Geschäft tatsächlich läuft, in seinen Plänen. Pigment hat dieses Fundament mit einer einzigen Plattform geschaffen, die Finanz-, Vertriebs- und Workforce-Planung verbindet – und AI-Agents darauf arbeiten lassen, die Teams dabei unterstützen, in Stunden statt Monaten zu modellieren, zu analysieren und zu handeln.“