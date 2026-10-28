Bitcoin wieder über 81.000 Dollar, Hyperliquid und NEAR ziehen davon

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Kurz vor der Fed kehrt der Mut zurück: Bitcoin notiert am Mittwochvormittag bei rund 81.400 Dollar (etwa 72.700 Euro) und damit wieder klar über der Marke von 80.000 Dollar. Am Montag hatten wir noch berichtet, dass Bitcoin unter 80.000 Dollar gefallen war. Seither hat sich die Stimmung gedreht, und einige Altcoins legen deutlich stärker zu als die größte Kryptowährung.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Mittwochvormittag.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 81.447,00 Dollar +2,36 % −2,08 % Ethereum (ETH) 2.367,17 Dollar +2,79 % −3,34 % BNB (BNB) 755,30 Dollar +2,65 % +0,93 % XRP (XRP) 1,33 Dollar +2,62 % −1,31 % Solana (SOL) 103,01 Dollar +3,47 % −3,49 % Tron (TRX) 0,3318 Dollar +1,42 % +0,27 % Zcash (ZEC) 1.313,87 Dollar +5,82 % +4,09 % Hyperliquid (HYPE) 82,09 Dollar +6,23 % +1,17 % Dogecoin (DOGE) 0,0802 Dollar +4,34 % −1,72 % Monero (XMR) 604,84 Dollar +1,79 % +3,71 % Chainlink (LINK) 11,80 Dollar +4,73 % −3,99 % UNUS SED LEO (LEO) 9,39 Dollar +3,92 % +3,72 % Cardano (ADA) 0,2074 Dollar +2,52 % −7,45 % NEAR Protocol (NEAR) 4,70 Dollar +6,31 % −9,49 % Bitcoin Cash (BCH) 300,49 Dollar +7,08 % +5,57 %

Bitcoin kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,64 Billionen Dollar. Binnen 24 Stunden hat die größte Kryptowährung rund 2,4 Prozent gewonnen, auf Wochensicht steht aber immer noch ein Minus von gut 2 Prozent. Die stärksten Tagesgewinner unter den großen Coins sind Bitcoin Cash, NEAR, Hyperliquid und Zcash mit Zuwächsen zwischen knapp 6 und gut 7 Prozent.

Warum Zcash, Hyperliquid, NEAR und Bitcoin Cash stärker steigen

Dass einzelne Altcoins an Erholungstagen stärker zulegen als Bitcoin, ist nicht ungewöhnlich. Diesmal haben die vier Gewinner aber jeweils eigene Gründe:

Zcash: Der Privacy-Coin steuert auf sein großes Netzwerk-Upgrade NU7 zu. Laut der Zcash Foundation soll es kommenden Donnerstag bei Block 3.543.405 aktiviert werden. NU7 verkürzt die Blockzeit von 75 auf 25 Sekunden und leitet einen Teil der Transaktionsgebühren in künftige Block-Belohnungen um. Dazu kommt Geld von institutionellen Anleger:innen: Der Zcash-ETF von Grayscale verzeichnete in der vergangenen Woche Zuflüsse von 41,1 Millionen Dollar, nachdem in den drei Wochen davor rund 143 Millionen Dollar abgeflossen waren.

Der Privacy-Coin steuert auf sein großes Netzwerk-Upgrade NU7 zu. Laut der Zcash Foundation soll es kommenden Donnerstag bei Block 3.543.405 aktiviert werden. NU7 verkürzt die Blockzeit von 75 auf 25 Sekunden und leitet einen Teil der Transaktionsgebühren in künftige Block-Belohnungen um. Dazu kommt Geld von institutionellen Anleger:innen: Der Zcash-ETF von Grayscale verzeichnete in der vergangenen Woche Zuflüsse von 41,1 Millionen Dollar, nachdem in den drei Wochen davor rund 143 Millionen Dollar abgeflossen waren. Hyperliquid: Payward, die Muttergesellschaft der Kryptobörse Kraken, will laut CoinCentral als erster von der US-Aufsicht CFTC regulierter Anbieter eigene Märkte auf Hyperliquid starten. Möglich machen soll das das Upgrade HIP-3, das zugangsbeschränkte Märkte auf der dezentralen Derivatebörse erlaubt. Abgewickelt werden sollen die Kontrakte über Paywards regulierte Terminbörse Bitnomial. Noch läuft HIP-3 allerdings nur im Testnetz, und die Behörden müssen zustimmen. Für Hyperliquid wäre es trotzdem ein Türöffner zu US-Kund:innen.

Payward, die Muttergesellschaft der Kryptobörse Kraken, will laut CoinCentral als erster von der US-Aufsicht CFTC regulierter Anbieter eigene Märkte auf Hyperliquid starten. Möglich machen soll das das Upgrade HIP-3, das zugangsbeschränkte Märkte auf der dezentralen Derivatebörse erlaubt. Abgewickelt werden sollen die Kontrakte über Paywards regulierte Terminbörse Bitnomial. Noch läuft HIP-3 allerdings nur im Testnetz, und die Behörden müssen zustimmen. Für Hyperliquid wäre es trotzdem ein Türöffner zu US-Kund:innen. NEAR: Hier handelt es sich vor allem um eine Gegenbewegung, denn auf Wochensicht liegt NEAR noch fast 10 Prozent im Minus. Zuversicht gibt eine Abstimmung, die kommenden Montag endet. Die Community entscheidet, ob die maximale jährliche Ausgabe neuer NEAR-Token von 2,5 auf 1,6 Prozent sinken soll. Weniger neue Token bedeuten weniger Verwässerung für bestehende Halter:innen. Allerdings würde auch die Staking-Rendite von rund 5,3 auf 3,4 Prozent fallen.

Hier handelt es sich vor allem um eine Gegenbewegung, denn auf Wochensicht liegt NEAR noch fast 10 Prozent im Minus. Zuversicht gibt eine Abstimmung, die kommenden Montag endet. Die Community entscheidet, ob die maximale jährliche Ausgabe neuer NEAR-Token von 2,5 auf 1,6 Prozent sinken soll. Weniger neue Token bedeuten weniger Verwässerung für bestehende Halter:innen. Allerdings würde auch die Staking-Rendite von rund 5,3 auf 3,4 Prozent fallen. Bitcoin Cash: BCH ist der stärkste Gewinner des Tages und liegt auch auf Wochensicht klar im Plus. Seit Kurzem werden an der CME regulierte Futures auf Bitcoin Cash gehandelt, und Grayscale wartet weiter auf grünes Licht der SEC für einen eigenen Bitcoin-Cash-Fonds. Ein Teil des Anstiegs dürfte aber auch auf Leerverkäufer:innen zurückgehen, die ihre Positionen schließen mussten. Das offene Interesse an BCH-Terminkontrakten sank zuletzt um rund 7 Prozent, während der Kurs stieg.

Alle Augen auf Warsh

Der wichtigste Termin des Tages folgt am Abend: Die US-Notenbank verkündet ihre Zinsentscheidung. Erwartet wird, dass die Fed den Leitzins bei 4,0 Prozent belässt. Spannend wird, ob Fed-Chef Kevin Warsh in der Pressekonferenz eine Zinserhöhung im Dezember andeutet. Grund zur Sorge geben die hartnäckige Inflation und die hohen Energiepreise wegen des Kriegs im Nahen Osten. Höhere Zinsen machen Kredite teurer und ziehen Geld aus riskanteren Anlagen wie Krypto ab.

Rückenwind kommt dagegen von den Aktienmärkten. Starke Quartalszahlen des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix, dessen Aktie um fast 11 Prozent zulegte, haben Tech- und Chipwerte in Asien angetrieben. Davon profitierten auch Kryptowährungen. Zusätzlich sorgt eine Analyse von Galaxy für Optimismus: Alex Thorn, Head of Firmwide Research beim Krypto-Finanzdienstleister, sieht das Ende des Bärenmarkts bereits im Juni, als Bitcoin unter 58.000 Dollar notierte. Bitcoin befinde sich nun in einer Akkumulationsphase, schrieb Thorn laut CoinDesk. Als Belege nennt er unter anderem die Rückkehr über den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt und den nachlassenden Verkaufsdruck.

ETFs: Zwei Tage im Plus

Bei den US-Spot-ETFs auf Bitcoin hat sich das Blatt ebenfalls gewendet. Nach den Abflüssen in der Vorwoche flossen laut Farside Investors am Montag 110,3 Millionen Dollar und am Dienstag 176 Millionen Dollar in die Fonds. Den größten Anteil hatte am Dienstag BlackRocks IBIT mit 151,5 Millionen Dollar.

Fear & Greed Index: Neutral

Der Crypto Fear & Greed Index von Alternative.me steht am Mittwoch bei 51 Punkten und damit im neutralen Bereich. Am Dienstag lag er bei 48, vor einer Woche noch bei 63 Punkten („Gier“). Der Index fasst unter anderem Volatilität, Handelsvolumen, Social-Media-Stimmung und die Bitcoin-Dominanz in einem Wert zwischen 0 (extreme Angst) und 100 (extreme Gier) zusammen.

82.500 Dollar bleiben die Hürde

Ganz ausgestanden ist die Schwächephase noch nicht. Bitcoin steuert auf ein Minus von rund 3 Prozent im Oktober zu, es wäre der zweite Oktober in Folge mit Verlusten. Nach oben gilt weiterhin die Marke von 82.500 Dollar als entscheidend: Erst ein Tagesschluss darüber würde laut CoinDesk signalisieren, dass die Erholung an Fahrt gewinnt. Nach unten bleibt die Zone um 80.000 Dollar die wichtigste Unterstützung, an der sich der Kurs zuletzt mehrfach festgebissen hat.