iPhone Duo: Wer jetzt bestellt, wartet bis Ende Jänner

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Apples erstes Foldable ist schneller vergriffen als gedacht: Wer das iPhone Duo jetzt in Österreich oder Deutschland bei Apple bestellt, bekommt es voraussichtlich erst Ende Jänner 2027. Kurz nach dem Start der Vorbestellungen am vergangenen Freitag sind die Liefertermine im Apple Online Store für alle Varianten weit ins nächste Jahr gerutscht. Das berichten Mac Life für Deutschland und Apfelpatient für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Alle Varianten gleich betroffen

Es spielt keine Rolle, welche Konfiguration man wählt. Ob 256 GB in Nachthimmel oder 2 TB in Sternenweiß: Der voraussichtliche Liefertermin ist bei allen acht Varianten derselbe. Das gilt in Österreich, wo das Duo ab 2.319 Euro kostet, ebenso wie in Deutschland mit einem Einstiegspreis von 2.299 Euro. Eine Übersicht über alle Preise haben wir in unserem Guide zum Verkaufsstart zusammengestellt.

Wer gleich in den ersten Minuten zugeschlagen hat, kann dagegen auf eine Lieferung zum offiziellen Marktstart am kommenden Freitag hoffen. Laut Apfeltalk zeigte der Store kurz nach dem Start zunächst noch Termine in der zweiten Dezemberhälfte an, bevor sie auf Jänner sprangen.

Ohne Vorbestellung kaum Chancen im Store

Auch der Gang in den Apple Store dürfte zum Start wenig bringen. Mitarbeiter:innen raten laut Apfelpatient Kund:innen ohne Vorbestellung davon ab, am Verkaufstag vorbeizukommen, weil keine Geräte für spontane Käufe erwartet werden. Der Online-Store vertröstet beim Abholen auf den Samstag nach dem Marktstart: Ab dann soll man die Verfügbarkeit erneut prüfen können, eine Garantie gibt es nicht.

In den USA ist es nicht besser

In den USA sieht die Lage ähnlich aus. Apple bezeichnete die Nachfrage als „geradezu außergewöhnlich“, die Liefertermine liegen auch dort teils erst im Jänner. Ob dahinter vor allem großes Interesse oder Produktionsprobleme stecken, ist offen. Laut einem Bericht des chinesischen Mediums Jiemian lag die Ausbeute in der Endmontage bei Foxconn Mitte September nur knapp über 60 Prozent.

Die Alternativen

Wer nicht bis Ende Jänner warten will, muss beim Falten auf andere Hersteller ausweichen. Samsungs Galaxy Z Fold 8 ist ähnlich groß und bereits im Handel. Das Xiaomi 18 Fold gibt es offiziell bisher nur in China. Ob Mobilfunker wie Telekom, Vodafone, A1 oder Magenta schneller liefern können als Apple selbst, ist noch unklar.