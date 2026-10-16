iPhone Duo vorbestellen: Der Guide zum Verkaufsstart

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Wer zu spät klickt, wartet womöglich Wochen: Am heutigen Freitag um 14 Uhr startet Apple in Österreich und Deutschland die Vorbestellungen für das iPhone Duo, das erste faltbare iPhone. Bestellt wird über apple.com und die Apple Store App, ausgeliefert wird ab Freitag kommender Woche. Der Einstieg ist teuer, und die ersten Geräte dürften schnell weg sein. Hier ist alles, was man vor dem Klick wissen sollte.

Die Preise in Österreich und Deutschland

Das iPhone Duo gibt es in vier Speichergrößen und zwei Farben, Star White und Night Sky. In Österreich kostet jedes Modell 20 Euro mehr als in Deutschland.

Speicher Österreich Deutschland 256 GB 2.319 Euro 2.299 Euro 512 GB 2.569 Euro 2.549 Euro 1 TB 3.069 Euro 3.049 Euro 2 TB 3.819 Euro 3.799 Euro

Zum Vergleich: In den USA startet das iPhone Duo bei 1.999 Dollar (rund 1.780 Euro) vor Steuern, das Topmodell mit 2 TB kostet 3.199 Dollar (rund 2.850 Euro). Der Sprung von 1 auf 2 TB ist in Europa mit 750 Euro besonders teuer.

So klappt die Bestellung

In der Apple Store App bot Apple zuletzt die Funktion „Get Ready“ an. Damit konnte man die komplette Bestellung schon vorab anlegen: Farbe, Speicher, Mobilfunkanbieter, Zubehör, AppleCare+, Eintauschangebot, Zahlungsart und Lieferadresse. Wer das erledigt hat, muss um 14 Uhr nur noch in der Apple Store App bestätigen. Laut MacRumors endete die Frist dafür allerdings bereits in der Nacht.

Wer noch nichts vorbereitet hat, sollte vor 14 Uhr zumindest diese Punkte erledigen:

Apple-Account: In der Apple Store App anmelden und prüfen, ob Zahlungsart und Lieferadresse aktuell sind.

In der Apple Store App anmelden und prüfen, ob Zahlungsart und Lieferadresse aktuell sind. Konfiguration: Farbe und Speichergröße vorher festlegen, um beim Start keine Zeit zu verlieren.

Farbe und Speichergröße vorher festlegen, um beim Start keine Zeit zu verlieren. eSIM: Das iPhone Duo hat weltweit keinen SIM-Kartenslot. Vorher beim eigenen Mobilfunkanbieter klären, ob und wie die eSIM übertragen wird.

Das iPhone Duo hat weltweit keinen SIM-Kartenslot. Vorher beim eigenen Mobilfunkanbieter klären, ob und wie die eSIM übertragen wird. Eintausch: Wer ein altes iPhone eintauschen will, sollte Modell und Zustand griffbereit haben.

Wer ein altes iPhone eintauschen will, sollte Modell und Zustand griffbereit haben. Store offline: Kurz vor dem Start ist der Online-Store wie üblich nicht erreichbar, erst um 14 Uhr geht er wieder online.

Warum Eile geboten ist

Die Stückzahlen dürften knapp sein. Laut einem Bericht des chinesischen Mediums Jiemian lag die Ausbeute in der Endmontage bei Foxconn Mitte September nur knapp über 60 Prozent. Beobachter:innen rechnen damit, dass die Kontingente für den ersten Liefertag innerhalb weniger Minuten vergriffen sein könnten. Wer später bestellt, muss mit längeren Lieferzeiten rechnen.

Was man für das Geld bekommt

Zugeklappt hat das iPhone Duo ein 5,4-Zoll-Display, aufgeklappt eines mit 7,6 Zoll. Beide bieten ProMotion, Always-On und bis zu 3.000 Nits Helligkeit. Eine Nanotextur auf dem inneren Display soll die Falz weniger sichtbar machen. Im Inneren steckt der A20 Pro aus dem iPhone 18 Pro, dazu kommen zwei Akkus, die als einer arbeiten. Apple verspricht bis zu 31 Stunden Videowiedergabe auf dem großen Display und bis zu 44 Stunden auf dem äußeren. Die Kamera nutzt Hauptsensor und Ultraweitwinkel mit je 48 Megapixeln.

Was das iPhone Duo mit sich bringt, haben wir bereits bei der Vorstellung zusammengefasst. In der EU fehlt zum Start allerdings Siri AI, Apple verweist dabei auf den Digital Markets Act.

Die Kompromisse

Bei allem Hype gibt es einige Einschränkungen, die wir auch ausführlich beschrieben haben:

Gewicht und Dicke: Mit 254 Gramm ist das iPhone Duo das schwerste iPhone bisher, zugeklappt ist es 11,3 Millimeter dick.

Mit 254 Gramm ist das iPhone Duo das schwerste iPhone bisher, zugeklappt ist es 11,3 Millimeter dick. Kamera: Ein echtes Teleobjektiv fehlt, ebenso Lidar, ProRes-Video und die Pro-Kamerasteuerung des iPhone 18 Pro.

Ein echtes Teleobjektiv fehlt, ebenso Lidar, ProRes-Video und die Pro-Kamerasteuerung des iPhone 18 Pro. Entsperren: Statt Face ID gibt es Touch ID im Seitenknopf, die Action-Taste fällt weg.

Statt Face ID gibt es Touch ID im Seitenknopf, die Action-Taste fällt weg. Apple Pencil: Die Unterstützung kommt erst nach dem Start.

Die Unterstützung kommt erst nach dem Start. Reparatur: AppleCare+ und Reparaturen sind teurer als beim iPhone 18 Pro. In den USA kostet etwa ein Akkutausch ohne Garantie 229 Dollar (rund 204 Euro), 100 Dollar mehr als beim 18 Pro.

Die Alternativen

Wer ein Foldable will, aber nicht auf Apple festgelegt ist, findet vor allem bei Samsung eine Alternative. Das Galaxy Z Fold 8 ist ähnlich groß, ein Tester von MacRumors bescheinigt Apple nach ersten Eindrücken aber die bessere Umsetzung. Auf dem Papier spannender ist das Xiaomi 18 Fold, das in derselben Woche wie das iPhone Duo vorgestellt wurde: Es wiegt nur 219 Gramm, hat einen 6.000-mAh-Akku und eine 200-Megapixel-Kamera mit 3,5-fach-Teleobjektiv, und das ab umgerechnet rund 1.460 Euro (10.999 Yuan). Offiziell gibt es das Xiaomi-Foldable aber nur in China, einen Marktstart in Europa hat der Hersteller bisher nicht angekündigt. Wer eine bessere Kamera und Face ID will und auf das Falten verzichten kann, ist mit dem iPhone 18 Pro oder 18 Pro Max deutlich günstiger dran.