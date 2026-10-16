optimizzer: Raiffeisen Salzburg steigt bei Bewertungs-Startup ein

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Fünf Sterne auf Google sind für viele Betriebe bares Geld wert, und genau davon will jetzt auch eine Bank profitieren: Die Raiffeisen Salzburg Start-Up eGen beteiligt sich am Flachgauer Startup optimizzer. Die Bank übernimmt 6,67 Prozent an der Dauntles GmbH aus Seeham, hinter der die Marke steht. Die Höhe des Investments wurde nicht bekannt gegeben. Das frische Eigenkapital soll in die Skalierung des Geschäftsmodells und die Weiterentwicklung der Plattform fließen.

Vom Shoptimizer zum optimizzer

Ganz neu ist die Verbindung nicht. Unter dem früheren Namen Shoptimizer gehörte das Startup zu den ersten Unternehmen, die mit der Start-up-Initiative von Raiffeisen Salzburg zusammengearbeitet haben. Inzwischen hat sich das Unternehmen als optimizzer neu positioniert. Geführt wird es von Elias Danninger und Daniel Sigl.

„Wir begleiten das Team bereits seit den frühen Tagen von Shoptimizer“, sagen Bernhard Wimmer, Bernhard Tomasi und Herbert Stelzinger von Raiffeisen. optimizzer verbinde „ein hochrelevantes Zukunftsthema mit einem klaren Kundennutzen und einem starken Gründerteam“.

Bewertungen per NFC und KI

optimizzer will Unternehmen helfen, mehr positive Bewertungen zu sammeln und ihre digitale Reputation zu managen. Kund:innen geben ihr Feedback direkt vor Ort ab, über NFC-Aufsteller oder QR-Codes. Die Software wertet die Rückmeldungen aus, vergleicht Standorte miteinander und liefert Handlungsempfehlungen. Bei der Antwort auf Google-Bewertungen hilft künstliche Intelligenz.

Das Startup argumentiert dabei auch mit KI-Assistenten wie ChatGPT oder Gemini, die bei Empfehlungen auf Bewertungen zurückgreifen. „Unsere Software zeigt, was Kunden schätzen, wo Potenzial liegt und wie das Unternehmen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern dasteht“, sagt Danninger. Damit würden Unternehmen ihre Reputation stärken und ihre Chancen erhöhen, „auch von KI-Systemen empfohlen zu werden“.

Die Konkurrenz

Der Markt für Bewertungsmanagement ist allerdings gut besetzt. Im deutschsprachigen Raum bieten etwa ProvenExpert oder AUSGEZEICHNET.org Lösungen zum Sammeln und Anzeigen von Bewertungen an, international sind Plattformen wie Birdeye oder Podium groß. Dazu kommen zahlreiche Anbieter, die NFC-Aufsteller für Google-Bewertungen verkaufen. optimizzer setzt darauf, die Hardware vor Ort mit der Auswertung und KI in einer Plattform zu verbinden.

Raiffeisen als Startup-Investor

Die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg engagiert sich seit 2023 im Startup-Bereich, Anlaufstelle ist das Raiffeisen Start-Up Center im Techno-Z in Puch-Urstein. „Unser USP ist, dass es keine fixen Pakete oder Bankprodukte gibt“, sagt Andreas Derndorfer aus der Geschäftsleitung des Raiffeisenverbands Salzburg. Die Bank beteiligt sich direkt, nimmt Startups in ihr Netzwerk auf oder stellt Räume zur Verfügung. Zum Portfolio zählen unter anderem Sproof, Augmenterra, VR-Coach, Pink.Technologies, Don’t call it Deo, RevoWood und das Tiergenetik-Labor FERAGEN, an dem sich Raiffeisen Salzburg erst kürzlich mit einem sechsstelligen Betrag beteiligt hat.