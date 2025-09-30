„Wixi Klo“: Wiener Erotik-Startup Maloum mit Marketing-Stunt für Hodenkrebs

Das österreichische Startup Maloum hat auf der Venus-Messe in Berlin eine ungewöhnliche Marketingaktion durchgeführt, die gleichzeitig der Aufklärung über Hodenkrebs diente. An Stand 118 der internationalen Erotikmesse installierte das Unternehmen eine als „Wixi Klo“ beworbene Masturbationskabine.

Maloum ist vor einigen Jahren an den Start gegangen, um sich als Alternative zum Milliarden-Unternehmen OnlyFans zu positionieren. Man unterscheidet sich von OnlyFans in der Art, wie Creators im Erotikbereich entdeckt werden können, und dient auch oftmals als lattform für jene, die Accounts bei anderen Angeboten verlieren. Und: Maloum fällt nunmehr mit außergewöhnlichen Marketing-Aktionen auf.

Konzept der Aktion

Die umgebaute mobile Toilettenkabine war mit verschiedenen technischen Komponenten ausgestattet, darunter ein Video-Bildschirm, Lotions-Spender, Ambient-Beleuchtung und Duftspray. Laut Co-Founder Tobias Mittendorfer sollte die Kabine Messebesuchern einen „diskreten Ort“ bieten.

Das Kernstück der Aktion bestand in einem Video-Content mit überraschendem Wendepunkt: Was zunächst als herkömmliches erotisches Video begann, entwickelte sich zu einer Anleitung zur Selbstuntersuchung zur Hodenkrebs-Früherkennung. Nach der Aufklärungs-Sequenz folgte das ursprünglich erwartete erotische Material.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MALOUM (@maloum.official)

Gesundheitsbotschaft und Spendenaktion

Jonas Aspetzberger, der zweite Co-Founder, begründete die Aktion mit der überwiegend männlichen Nutzerschaft der Plattform und der häufigen Tabuisierung von Hodenkrebs. An der Kampagne beteiligten sich mehrere Content-Creators der Plattform, darunter bekannte Namen der Branche.

Maloum kündigte an, für jeden neuen Abonnenten der teilnehmenden Content-Creators während der Messe einen Euro an Krebsforschungsorganisationen zu spenden. Die Spenden sollen zu gleichen Teilen an die Deutsche Krebshilfe und die Österreichische Krebshilfe gehen.

Unternehmenshintergrund

Maloum wurde 2023 in Wien gegründet und positioniert sich als europäische Alternative zu anderen Creator-Plattformen im Erwachsenenbereich. Das Unternehmen hebt seinen europäischen Standort als Qualitäts- und Sicherheitsmerkmal hervor.