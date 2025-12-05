ChatGPT im Web nun größer als WhatsApp, Wikipedia oder Amazon

Wenn man diese Zahlen sieht, dann versteht man, warum zuerst bei Google und dann bei Herausforderer OpenAI wechselseitig „roter Alarm“ ausgelöst wurde. Denn Generative KI (GenAI) stellt derzeit das Web, wie es vorher geordnet war, ordentlich auf den Kopf – und damit nicht nur das Nutzungsverhalten von Milliarden, sondern auch das Online-Geschäft selbst. Der aktuelle „Generative AI Landscape Report 2025“ von Similarweb enthüllt, wie sich das Nutzerverhalten drastisch verändert und die Spielregeln für Marken und Unternehmen neu definiert werden.

1. KI-Boom ohne Ende: Die schwindelerregenden Wachstumszahlen

Die Wachstumsdynamik im GenAI-Sektor ist ungebrochen. Similarweb verzeichnete ein jährliches Wachstum der durchschnittlichen monatlichen Besuche von 76 Prozent. Noch beeindruckender ist die Entwicklung im mobilen Bereich: Die Downloads von GenAI-Apps stiegen im Jahresvergleich um satte 319 Prozent. Diese Zahlen belegen, dass GenAI nicht nur ein Hype ist, sondern eine Technologie, die massiv in den Mainstream eindringt.

ChatGPT ist zur fünft größten Webseite der Welt aufgestiegen und liegt nun vor Größen wie Wikipedia, WhatsApp, X oder Amazon, und wird nur von Google, YouTube, Facebook und Instagram geschlagen. Wichtig zu beachten: Die nativen Apps werden in dieser Analyse nicht hinzugezählt, hier könnte vor allem WhatsApp deutlich stärker unterwegs sein:

2. Kein Ersatz für Google: Das komplementäre Suchverhalten

Entgegen mancher früherer Prophezeiungen ersetzt GenAI die traditionelle Suche (noch) nicht. Die Studie zeigt, dass GenAI und Suchmaschinen komplementär genutzt werden: Rund 95 Prozent der ChatGPT-Nutzer greifen weiterhin auf Google zurück. Dies deutet auf mehrkanalige Entdeckungspfade hin und schafft neue Kontaktpunkte, an denen Marken die Kaufentscheidung beeinflussen müssen.

3. Die Verschiebung des Ökosystems: Vom Klick zur Markenpräsenz

Das Zentrum der digitalen Entdeckung verschiebt sich. Konsumenten beginnen ihre Journey zunehmend direkt in KI-Assistenten. Dies führt dazu, dass der reine Klick-Fokus zugunsten der Markensichtbarkeit in KI-Antworten weicht. Marken müssen nun die „Generative Engine Optimization“ (GEO) beherrschen, um sicherzustellen, dass sie in den generierten Antworten prominent, positiv und als vertrauenswürdige Quelle erscheinen.

4. Die GenAI-Wandlung: Vom Tool zur Umsatzmaschine

Generative KI-Plattformen entwickeln sich von reinen Informationsquellen zu echten Treibern für E-Commerce. Die GenAI-Weiterleitungen (Referrals) zu transaktionalen Websites weisen eine geschätzte Conversion Rate (CVR) von etwa 7 Prozent auf. Im Juni 2025 generierten KI-Plattformen über 1,1 Milliarden Empfehlungsbesuche, ein Anstieg von 357 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was ihre Rolle als leistungsstarker Traffic- und Umsatzkanal unterstreicht.

5. KI-Nutzer sind loyaler

Die Daten zeigen eine hohe Nutzerloyalität und ein starkes Engagement auf den KI-Plattformen. In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) verbringen Nutzer durchschnittlich 11 Minuten und 19 Sekunden in AI-basierten Sessions – dies ist 76,7 Prozent länger als bei klassischen organischen Suchbesuchen. Das stärkere Engagement spiegelt die intensivere Auseinandersetzung der User mit den KI-Ergebnissen wider.

6. Die demografische Mainstream-Welle

Die Nutzung von GenAI verbreitet sich weit über die Early Adopter hinaus. Die Studie belegt eine signifikante demografische Verschiebung: Nutzer über 45 Jahren machen inzwischen fast 30 Prozent der gesamten GenAI-Nutzung aus. Dies signalisiert, dass die Technologie endgültig in der breiten Bevölkerung angekommen ist.

7. Der Marktführer-Krieg: ChatGPT dominiert, Gemini holt auf

Trotz neuer Konkurrenten bleibt ChatGPT der unangefochtene Marktführer und dominiert den KI-Traffic mit einem weltweiten Anteil von fast 78 Prozent. Jedoch sieht man, dass zuletzt Gemini von Google sehr schnell gewachsen ist und sich zurückkämoft. Regional zeigen sich Unterschiede: Die Suchmaschine Perplexity performt beispielsweise im DACH-Raum besser als im globalen Durchschnitt und gewinnt dort spürbar an Bedeutung.

8. Veränderte Mediennutzung: Die Auswirkungen auf Publisher

Die Art und Weise, wie Nutzer Nachrichten konsumieren, wird durch KI tiefgreifend verändert. Die Suchanfragen zu Nachrichten auf ChatGPT sind in den letzten 18 Monaten um 212 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum sanken die organischen Traffic-Zahlen zu Nachrichten-Websites um 26 Prozent, seit Google seine „AI Overviews“ eingeführt hat. Das bedeutet für Publisher eine enorme Herausforderung bei der Sichtbarkeit und Monetarisierung.

9. Das Plateau im Referral-Traffic: Der Kampf um den letzten Klick

Obwohl die Nutzerzahlen auf KI-Plattformen weiter steigen, verzeichnet Similarweb eine Stagnation des ausgehenden Empfehlungsverkehrs (Referral Traffic) seit Mitte des Jahres 2025. Dieses Paradoxon signalisiert einen tiefgreifenden Wandel: Die Nutzer verbringen mehr Zeit innerhalb der KI-Plattformen, um Antworten und Informationen zu konsumieren, anstatt auf externe Websites zu klicken. Die Plattformen werden zu einer Art „Endstation“ für die Informationsgewinnung. Für Marken bedeutet dies, dass die Beeinflussung der Kaufentscheidung verstärkt in der KI-Antwort selbst stattfinden muss.

10. Der verborgene Wachstums-Motor: Der Aufstieg der Code-KI

Während der Hype oft um die großen Chat-Modelle kreist, identifiziert die Studie spezialisierte KI-Kategorien als besonders starke Wachstumsfelder. Insbesondere der Bereich DevOps & Code Completion (KI zur Unterstützung von Softwareentwicklung und Code-Vervollständigung) zeigt die stärksten positiven Trends im Jahresvergleich. Dies unterstreicht, dass GenAI nicht nur die Content-Erstellung, sondern auch kritische Unternehmensfunktionen wie die Softwareentwicklung massiv transformiert und erhebliche Effizienzsteigerungen im Unternehmenseinsatz ermöglicht.