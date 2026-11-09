Wo Lilium abgestürzt ist, will ein anderes Münchner Startup abheben: Vaeridion hat kürzlich Finanzierungszusagen über mehr als 124 Millionen Euro für seinen elektrischen Microliner bekanntgegeben. Das Flugzeug soll neun Passagier:innen bis zu 400 Kilometer weit tragen, ganz ohne Kerosin. Den Großteil des Geldes steuert allerdings die EU bei.
Woher das Geld kommt
Die 124 Millionen Euro setzen sich aus zwei Teilen zusammen:
Eigenkapital: 30 Millionen Euro fließen in einer Series-A2-Runde, angeführt vom niederländischen Klimafonds SHIFT Invest und dem staatlichen niederländischen Investor Invest-NL. Mit dabei sind auch die bestehenden Geldgeber World Fund, Project A und Vsquared Ventures sowie PAYBACK-Gründer Alexander Rittweger.
EU-Förderung: 94,5 Millionen Euro kommen aus dem Innovationsfonds der EU für das Projekt CAROLUS. Damit soll am Flughafen Oberpfaffenhofen bei München eine Endmontage für den Microliner entstehen. Aus 358 Bewerbungen hat die EU zwölf Großprojekte ausgewählt, CAROLUS ist das einzige aus der Luftfahrt.
Insgesamt hat Vaeridion damit rund 60 Millionen Euro an Eigenkapital und früheren öffentlichen Mitteln eingesammelt. Die EU-Förderung ist darin noch nicht enthalten, denn die Vereinbarung dafür soll erst 2027 unterzeichnet werden. Das frische Eigenkapital fließt in den ersten Prototyp, der bereits den Vorgaben für die Zulassung entsprechen soll, sowie in Tests von Batterie und Antrieb. „Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unser erstes zulassungskonformes Flugzeug zu bauen“, sagt Gründer und CEO Ivor van Dartel.
Was der Microliner kann
Vaeridion entwickelt den Microliner von Grund auf neu, mit einem Flügel, der an Segelflugzeuge erinnert. Die wichtigsten Eckdaten laut Unternehmen:
Kapazität: Neun Passagier:innen und zwei Pilot:innen, alternativ bis zu 10 Kubikmeter Fracht.
Reichweite: 400 Kilometer mit voller Besetzung und Reserven für den Instrumentenflug, mit vier Passagier:innen bis zu 550 Kilometer.
Laden: Die Batterie soll in weniger als 40 Minuten wieder voll sein.
Kosten: Ziel sind Betriebskosten unter 0,40 Euro pro Sitzplatzkilometer.
Zeitplan: Der Bau des Prototyps startet laut Aviation International News Anfang 2027, die Zulassung durch die EU-Flugsicherheitsbehörde EASA ist für 2030 geplant.
Zum Einsatz kommen sollen die Flugzeuge auf kurzen Regionalstrecken, die heute oft mit jahrzehntealten Turboprop-Maschinen bedient oder ganz eingestellt werden. Laut Vaeridion gibt es allein in Deutschland mehr Flugplätze, die der Microliner anfliegen kann, als ICE-Bahnhöfe. Rückenwind bekommt die Idee auch von den Treibstoffpreisen: Kerosin hat sich nach Angaben des Unternehmens im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.
130 Flugzeuge vorgemerkt
Kundschaft gibt es auf dem Papier bereits. Vaeridion meldet Zusagen für mehr als 130 Flugzeuge im Wert von über 730 Millionen Euro, von Regionalairlines, Charterbetreibern und Leasingfirmen. Erstkunde ist die belgische Privatluftfahrtgruppe ASL. Im Beirat sitzen KLM, die Bayerische Landesbank und der Flugzeugfinanzierer TrueNoord, als Partner nennt das Startup unter anderem GKN Aerospace und den Batteriehersteller Molicel. Entwickelt wird in München und Delft, gebaut in Bayern.
Die Konkurrenz
Elektrische Regionalflugzeuge haben eine wechselvolle Geschichte. Der US-Hersteller Eviation hat seine Alice, ebenfalls ein Neunsitzer, 2025 auf Eis gelegt. Heart Aerospace aus Schweden setzt inzwischen auf einen Hybridantrieb mit Verbrennungsmotor als Reichweitenverlängerung, ein Prototyp mit reinem Batterieantrieb ist im August erstmals geflogen. Das niederländische Elysian will einen Elektroflieger mit rund 90 Sitzen bis 2034 in die Luft bringen. Im Bereich der Flugtaxis sind die beiden deutschen Hoffnungsträger gescheitert: Lilium hat den Betrieb eingestellt, Volocopter wurde nach der Insolvenz vom chinesischen Konzern Wanfeng übernommen.
Die Batterie als Flaschenhals
Ob der Zeitplan hält, ist offen. Das größte Problem bleibt die Batterie, die pro Kilogramm nur einen Bruchteil der Energie von Kerosin speichert. Wie viel Energie die Batterien im Microliner liefern, verrät Vaeridion nicht. Maarten Steinbuch, Professor an der Technischen Universität Eindhoven, rechnet laut Euronews erst um 2035 mit elektrischen Flugzeugen für 9 bis 20 Passagier:innen, Flieger mit 80 bis 90 Sitzen erwartet er eher ab 2040. Auch die 130 vorgemerkten Flugzeuge sind keine festen Bestellungen, das Fachmedium AIN spricht von vorläufigen Kaufzusagen. Vaeridion hält dagegen, das Risiko bei der Zulassung bereits verringert zu haben: Das Startup hat die vorläufige Designprüfung abgeschlossen und mit der EASA einen zweiten Vorab-Vertrag zur Zulassung seiner neuen Technologien unterzeichnet.
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