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Europa hat ein neues Rüstungs-Einhorn, und es baut keine einzige Drohne selbst: Das Amsterdamer Unternehmen Onodrim Industries hat soeben eine Series-A-Runde über 300 Millionen US-Dollar (rund 270 Millionen Euro) abgeschlossen. Die Bewertung liegt bei 1,3 Milliarden Dollar (rund 1,17 Milliarden Euro). Mit dem Geld will das von früheren Palantir-Leuten gegründete Unternehmen Mehrheitsbeteiligungen an etablierten Zulieferern der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie kaufen.

Die größte Series A des Jahres

Angeführt wird die Runde laut Pressemitteilung vom US-Investor Lux Capital, der unter anderem früh bei Anduril eingestiegen ist. Dazu kommen neue und bestehende Geldgeber wie General Catalyst, Lakestar, Altimeter, Strike Capital, 137 Ventures, 8090 und Expeditions. Laut Onodrim ist es die größte europäische Series-A-Runde des Jahres 2026. Erst Anfang des Jahres hatte das Unternehmen über 45 Millionen Dollar (rund 40 Millionen Euro) eingesammelt.

Die Runde ist am Ende deutlich größer ausgefallen als zunächst geplant. Ende September hatte Bloomberg noch berichtet, Onodrim suche rund 200 Millionen Euro bei einer Bewertung von einer Milliarde Dollar.

Kaufen, digitalisieren, skalieren

Das Geschäftsmodell erinnert eher an Private Equity als an ein klassisches Startup. Onodrim will sich an Herstellern beteiligen, deren Produkte zivil und militärisch genutzt werden können (Dual-Use) und die in den Lieferketten der Rüstungsindustrie sitzen. Dort gibt es derzeit viele Engpässe. Die übernommenen Firmen sollen langfristiges Kapital bekommen, dazu Software und eigene Ingenieur-Teams von Onodrim, die Fertigung digitalisieren und neue Produkte entwickeln. So sollen sie größere Rüstungsaufträge stemmen können.

„In Europa gibt es viele herausragende Unternehmen, doch ihnen fehlen oft die nötigen Ressourcen, um so schnell und stark zu wachsen, wie es derzeit erforderlich ist“, sagt Mitgründer und CEO Aistis Šimaitis. Erste Übernahmen will Onodrim in den kommenden Monaten bekannt geben. Mitgründer Alex Blessing ruft Eigentümer:innen aus Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Industrie direkt dazu auf, sich zu melden.

Palantir-DNA und ein Büro in München

Šimaitis beriet früher die litauische Regierung, hatte eine leitende Technologieposition bei Palantir Technologies und promovierte an der University of Oxford. CTO Alexander Blessing studierte in Stanford und Cambridge und arbeitete bei Palantir als Forward Deployed Engineer, also direkt bei den Kund:innen. Zum Gründungsteam gehört außerdem Christian Garrett, Partner bei 137 Ventures. Neben Amsterdam, London und Vilnius eröffnet Onodrim jetzt Büros in München und Turin.

Die Investor:innen setzen auf das Modell. „Europa braucht eine stärkere Industrie, um den sicherheitspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre gewachsen zu sein“, sagt Brandon Reeves, Partner bei Lux Capital. Jeannette zu Fürstenberg, Präsidentin von General Catalyst, sieht in Onodrim eine Neudefinition des Industriekonzerns: Europas etablierte Hersteller hätten Know-how, Kund:innen und Vertrauen, ihnen fehle aber modernste Technologie.

Die Konkurrenz

Onodrim steigt in einen boomenden Markt ein. Europäische DefenseTech-Unternehmen sammeln derzeit Milliarden ein, allen voran Helsing aus München, das zuletzt 1,8 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 18 Milliarden Dollar holte, sowie Quantum Systems. Auch der Kauf etablierter Hersteller ist kein neues Rezept: Helsing hat sich bereits den bayerischen Flugzeugbauer Grob Aircraft einverleibt. Während die meisten Startups aber eigene Software, Drohnen oder Systeme entwickeln, setzt Onodrim ganz auf Zukäufe im zersplitterten Zuliefermarkt, wo Lieferzeiten laut Branchenbeobachter:innen oft in Jahren gemessen werden.

Vertrauen der Ministerien als Nadelöhr

Ob die Rechnung aufgeht, ist offen. Laut Financial Times stellt sich die Frage, ob Risikokapital die Zulieferbranche schnell genug konsolidieren kann, und ob Verteidigungsministerien einem erst vor rund einem Jahr gegründeten Unternehmen ihr Vertrauen schenken. Rüstungsaufträge gingen bisher meist an die großen etablierten Konzerne. Hinzu kommt, dass Onodrim noch keine einzige Übernahme vorweisen kann. Die Bewertung von 1,3 Milliarden Dollar beruht damit vor allem auf dem Team, den Investor:innen und dem Versprechen, in einem Markt mit hohem Kapitalbedarf schnell zuzukaufen.