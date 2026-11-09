BYD-Hypercar Yangwang U9 Xtreme knackt als erstes Serienauto 500 km/h

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Bugatti war gestern, jetzt fährt China vorne weg: Das Elektro-Hypercar Yangwang U9 Xtreme von BYD hat als erstes Serienfahrzeug der Welt die Marke von 500 Kilometern pro Stunde geknackt. Auf einer gesperrten Autobahn in Abu Dhabi erreichte der Wagen Anfang November 503,17 km/h und sicherte sich damit gleich zwei Einträge ins Guinness-Buch der Rekorde.

Rekordfahrt auf der Autobahn

Am Steuer saß der deutsche Langstreckenpilot Marc Basseng. Gefahren wurde laut The National auf einem gesperrten Abschnitt der Sheikh Khalifa bin Zayed International Road (E11) in der Region Al Dhafra, wo normalerweise maximal 160 km/h erlaubt sind. Vor der Fahrt ließ BYD die Strecke nach Drahtresten von Reinigungsbürsten absuchen, denn bei diesem Tempo kann jedes Fragment einen Reifen zerstören. „Wir haben uns einer völlig anderen Herausforderung gestellt: die Grenzen der Geschwindigkeit auf einer öffentlichen Straße in Abu Dhabi auszuloten“, sagt Basseng. Ganz glatt lief es nicht. Bei den ersten Versuchen kam der Wagen laut Forbes auf rund 490 km/h. Erst nach Anpassungen am Anstellwinkel des Heckflügels, am Reifendruck, an der Dämpfung und an der Steuerungssoftware fiel die 500er-Marke. Die Geschwindigkeit wurde mit einem kalibrierten Messsystem erfasst und von einem Vertreter des Automobil-Weltverbands FIA bestätigt. Guinness vergab zwei Titel: höchste Geschwindigkeit eines Serienfahrzeugs und höchste Geschwindigkeit eines elektrischen Serienfahrzeugs, jeweils für eine Fahrt in eine Richtung. Schon im Vorjahr hatte der U9 Xtreme auf der Teststrecke im niedersächsischen Papenburg 496,22 km/h erreicht und damit den Bugatti Chiron Super Sport 300+ überholt. BYD-Vizepräsidentin Stella Li sieht ihr Unternehmen jetzt endgültig vorne: Der Rekord setze die Messlatte für reine Elektroantriebe noch weiter nach oben, „als andere zu träumen wagen“.

BYD celebrates the top speed of 503.17 km/h. © Yangwang / BYD

3.000 PS und 1.200 Volt

Unter der Karosserie stecken vier Elektromotoren mit bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute und einer Systemleistung von rund 3.000 PS, also etwa 1.200 PS pro Tonne. Damit hat der U9 Xtreme laut Forbes rund die Hälfte mehr Leistung als die Elektro-Hypercars Rimac Nevera und Lotus Evija. Das Bordnetz arbeitet mit 1.200 Volt, die Energie kommt aus einer LFP-Batterie in BYDs Blade-Bauweise. Für den Grip sorgen Semi-Slick-Reifen, die der Hersteller Giti Tire eigens für den Wagen entwickelt hat. Vom Basismodell U9, das BYD 2024 um 1,68 Millionen Yuan (rund 215.000 Euro) auf den Markt brachte, unterscheidet sich die Xtreme-Version unter anderem durch einen großen Frontsplitter aus Carbon, einen Heckdiffusor und einen hohen Heckflügel. Gebaut werden nur 30 Exemplare. Laut Medienberichten soll das Hypercar in China mehr als 20 Millionen Yuan kosten, das wären über zwei Millionen Euro. Erste Kund:innen haben ihre individuellen Ausstattungen bereits fixiert.

The base model Yangwang U9. © JustAnotherCarDesigner / Wikimedia Commons (CC0)

Die Konkurrenz

Mit dem Rekord schiebt sich BYD vor die etablierten Supersportwagen-Hersteller. Bugatti hatte 2019 mit dem Chiron Super Sport 300+ als erster Hersteller die 300-Meilen-Marke (rund 483 km/h) geknackt und kam auf 490,48 km/h. Der kroatische Elektro-Pionier Rimac schaffte mit der Nevera 412 km/h, Koenigsegg hält seit 2017 mit dem Agera RS den Rekord für den schnellsten Durchschnitt aus Hin- und Rückfahrt mit 447 km/h. Der Tesla Roadster, um den es viel Wirbel gab, soll erst 2028 auf den Markt kommen. Für BYD ist der U9 vor allem ein Imageprojekt: Die Luxusmarke Yangwang verkaufte vom Basismodell 2025 gerade einmal gut 100 Stück in China, zeigt aber regelmäßig, was die Technik kann, etwa auf der Nordschleife des Nürburgrings.

Ein Rekord mit Sternchen

Ganz so eindeutig, wie es klingt, ist der Rekord allerdings nicht. Guinness betont selbst, dass sich die Titel ausdrücklich auf die Spitzengeschwindigkeit in einer Richtung beziehen und nicht mit klassischen Rekorden für das schnellste Serienauto verwechselt werden sollten. Für diese ist üblicherweise ein Durchschnitt aus zwei Fahrten in entgegengesetzte Richtungen innerhalb einer Stunde nötig, um Rückenwind und Gefälle auszugleichen. Deshalb war schon der Papenburg-Wert des U9 Xtreme etwa aus der Wikipedia-Liste der schnellsten Serienautos ausgeklammert. Auch Bugattis 490 km/h waren nur in einer Richtung gefahren. Offen ist zudem, wie nah die 30 Kundenfahrzeuge an den Rekordwagen herankommen. Der wurde für die Fahrt eigens optimiert, und laut Forbes ist unklar, ob die speziellen Rekordreifen an Kund:innen ausgeliefert werden und ob Serienautos das Tempo tatsächlich erreichen können.