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Im Juli 2025 feierte Bitpanda einen starken Start für seinen neuen Vision-Token VSN. Der Token, entstanden aus der Zusammenlegung der alten Bitpanda-Token BEST und Pantos (PAN), wurde auf Kraken, KuCoin, Gate.io und MEXC gelistet und stieg am ersten Tag zeitweise um mehr als 40 Prozent. Die Marktkapitalisierung lag bei knapp 700 Millionen Dollar, damals rund 600 Millionen Euro.

Gut ein Jahr später ist davon wenig übrig. VSN notiert bei rund 0,03 Euro. Zum Zeitpunkt des Umtauschs war ein VSN, gemessen an den festgelegten Wechselkursen, rund 0,11 bis 0,12 Euro wert. Wer seine BEST und PAN damals in VSN getauscht hat, hat damit rund drei Viertel des Werts verloren. Die Marktkapitalisierung ist auf rund 118 Millionen Euro geschrumpft, rechnerisch haben sich also rund 480 Millionen Euro an Wert in Luft aufgelöst.

Wie aus BEST und PAN der VSN wurde

Die beiden alten Token stammen aus Bitpandas Anfangsjahren. PAN wurde 2018 im ICO des Multichain-Projekts Pantos verkauft und brachte 616 Bitcoin ein. BEST folgte 2019 in einem Initial Exchange Offering, rund 22.000 Käufer:innen zahlten insgesamt 43,6 Millionen Euro und bekamen dafür Zugang zum Treueprogramm von Bitpanda. Im März 2025 kündigte Bitpanda an, beide Token zum neuen VSN zusammenzulegen. Die Wechselkurse wurden auf Basis des 30-Tage-Durchschnitts bis 25. März 2025 fixiert: 1 BEST ergab 4,91 VSN, 1 PAN ergab 0,89 VSN.

Herausgegeben wird VSN von der Vision Web3 Foundation in Zug. Von den 4,2 Milliarden Token gingen nur rund zwei Drittel an die bisherigen Halter:innen, rund 1,47 Milliarden wanderten in die Stiftung, deren Vorsitzender damals Fabian Reinisch war, General Counsel bei Bitpanda. VSN sollte zum Treibstoff eines ganzen Ökosystems werden, mit DeFi-Wallet, Launchpad und der Vision Chain, einer Ethereum-Layer-2 für tokenisierte Wertpapiere, deren Erlöse teilweise in VSN-Rückkäufe fließen sollen.

Die Anwälte werden aktiv

Jetzt geht es um Geld. Die Wiener Kanzlei Aigner Lehner Zuschin hat ein elfseitiges Aufforderungsschreiben an die Bitpanda GmbH und die Pantos GmbH geschickt, im Namen von derzeit drei Anleger:innen und des Vereins für potentiell geschädigte Krypto-Anleger. Laut trend seien potenziell mehr als 10.000 Anleger:innen betroffen, die zusammen mehrere Millionen Euro investiert haben, ein einzelner Mandant allein mehr als zwei Millionen Euro. Bitpanda „Die Anleger haben auf den guten Ruf von Bitpanda vertraut und in großem Stil Token gekauft“, sagt Anwalt Lukas Aigner.

Der schwerwiegendste Vorwurf betrifft die Ausgabe der alten Token. PAN und BEST seien ohne Kapitalmarktprospekt angeboten worden, obwohl die Angebote prospektpflichtig gewesen wären. „Die Anleger können die Rückabwicklung verlangen“, sagt Anwalt Ivan Dimov. Dazu kommt ein Interessenkonflikt: Weder bei PAN noch bei BEST sei die Mehrheit der Token für die Anleger:innen bestimmt gewesen, sie sei bei Bitpanda verblieben, ohne dass das je offengelegt worden sei. Erst im Whitepaper zur VSN-Emission räumt Bitpanda Interessenkonflikte ein. Versprochene Leistungen wie das Mainnet für PAN oder ein Launchpad seien nie geliefert worden, BEST vermittle seit Ende 2021 laut den eigenen Bedingungen keine Rechte mehr über das Eigentum am Token hinaus.

Den Umtausch selbst nennt die Kanzlei eine „Zwangsmigration“. Seit 16. Juli 2025 sind PAN und BEST auf Bitpanda nicht mehr handelbar, der an BEST geknüpfte VIP-Status im Treueprogramm wurde eingefroren, die Vorteile sind bis Ende 2025 weggefallen. Wer nicht tauschen wollte, konnte seine Token nur in eine externe Wallet abziehen, ohne Handelsmöglichkeit auf der Plattform. „Eine echte Wahl hatten die Anleger damit nicht“, schreibt die Kanzlei. Die einseitig festgelegten Wechselkurse hält sie für fragwürdig, wer bisher steuerfreie Kursgewinne hatte, könnte diesen Vorteil durch den Tausch zudem verloren haben. Gefordert werden je nach Fall der Rücktritt vom Kauf gegen Rückgabe der Token, Schadenersatz und eine Haftung für das Whitepaper von 2025. „Sie haften unseren Mandanten für den Schaden aus allen ihren Erwerben von Pan und Best und aus dem Umtausch in VSN wegen unrichtiger und unvollständiger Information, verschwiegener Interessenkonflikte und des Zwangsumtauschs, auch für steuerliche Nachteile“, heißt es im Schreiben. Sogar entgangene Erträge aus Alternativinvestments wie Bitcoin werden als Schaden angeführt.

Was der Kritiker aus Zürich sagt

Den Boden bereitet hat ein Mann, der Bitpanda seit Monaten öffentlich auf die Finger schaut. Der Zürcher Finanzpublizist Markus Miller hat das Vision-Ökosystem in sechs Faktenchecks untersucht und kommt zu einem kritischen Gesamtbild. VSN wurde bei mehreren kleineren Börsen wie WOO X, SuperEx und Hotcoin wieder aus dem Spot-Handel genommen, mit Verweis auf Liquidität und Marktqualität. Die als „Killer Feature“ beworbene Polymarket-Integration der Vision Wallet kam nach rund zwei Monaten auf etwa 80 aktive Wallets und 263.000 Dollar Handelsvolumen. Den regulären Mainnet-Betrieb der Vision Chain, die Bitpanda im März als gestartet präsentiert hatte, sah Miller im August noch nicht. Hinter der Vision Wallet steht eine Gesellschaft auf den Cayman Islands, die selbst keine regulierten Dienstleistungen erbringen darf und deren Firmensitz die Adresse eines Offshore-Dienstleisters ist. Und der beworbene Rückkaufmechanismus sieht anfänglich nur zehn Prozent bestimmter Netto-Einnahmen der Chain vor, ohne dass Halter:innen darauf einen Anspruch hätten.

„Vertrauen entsteht dort, wo Versprechen durch überprüfbare Ergebnisse gedeckt werden“, schreibt Miller. Er hat auch juristisch nachgelegt: Vor dem Landgericht München I erwirkte er eine einstweilige Verfügung gegen Ex-Fußballer Oliver Kahn, weil dessen Bitpanda-Posting auf X nicht ausreichend als Werbung gekennzeichnet war. Kahn hat die Verfügung inzwischen als endgültig anerkannt. Miller betont aber selbst, dass weder seine Faktenchecks noch das Kahn-Verfahren ein Urteil über das gesamte Geschäftsmodell von Bitpanda sind.

Bitpanda lässt prüfen

Für Bitpanda, das sich stets als Musterschüler in Sachen Regulierung präsentiert hat, kommt das zur Unzeit. „Sicherheit und regulatorische Führungsrolle bleiben die Grundlage unseres Erfolgs und ein klares Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt“, heißt es im jüngsten Lagebericht der Bitpanda GmbH, die im Vorjahr einen Verlust von 14 Millionen Euro geschrieben hat. Die FMA verhängte 2025 gegen das Unternehmen die erste Strafe nach der EU-Kryptoverordnung MiCAR, 70.000 Euro wegen Termin- und Formfehlern beim VSN-Whitepaper. Bitpanda lässt nun prüfen, ob die Behörde die Strafe überhaupt veröffentlichen durfte.

Zu den Vorwürfen der Kanzlei will sich Bitpanda gegenüber trend „zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern“ und verweist darauf, seit seiner Gründung „für höchste regulatorische Standards, Transparenz und Sicherheit“ zu stehen. Für das Unternehmen spricht, dass ein Aufforderungsschreiben noch keine Klage ist, dass formal niemand zum Umtausch gezwungen wurde und die Wechselkurse auf Marktpreisen beruhten. Der Kursverfall von VSN fällt zudem in eine Phase, in der der gesamte Kryptomarkt deutlich nachgegeben hat. Verjährt sind die Ansprüche jedenfalls noch nicht: Laut Kanzlei laufen die Fristen für PAN bis April 2028, für BEST bis August 2028 und für VSN bis Juli 2035. Scheitert eine außergerichtliche Einigung, will der Anlegerverein vor Gericht gehen.