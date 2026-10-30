#glaubandich CHALLENGE 2027: Frist für Startup-Bewerbungen bis 6. November verlängert
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Wer den Einreichschluss verpasst hat, kann aufatmen: Die Bewerbungsfrist für Österreichs größten Startup-Wettbewerb läuft jetzt eine Woche länger, nämlich bis 6. November.
Gründer:innen bekommen damit noch ein paar Tage Zeit, ihr Pitchdeck zu schärfen und sich für die #glaubandich CHALLENGE 2027 anzumelden. Eingereicht wird weiterhin über das Online-Portal der Challenge.
Der Wettbewerb wird von Erste Bank und Sparkasse gemeinsam mit Trending Topics und dem Gründerservice der Wirtschaftskammern veranstaltet und findet 2027 zum neunten Mal statt.
Wer sich bewerben kann
Wer bei der #glaubandich CHALLENGE 2027 antreten will, sollte diese Punkte erfüllen:
- Firmensitz in Österreich: Das Unternehmen hat seinen Sitz bereits hier oder plant, ihn hierher zu verlegen.
- Maximal fünf Jahre alt: Idee oder Produkt dürfen nicht länger als fünf Jahre auf dem Markt sein.
- Ausgereifte Idee mit Substanz: Es braucht einen funktionierenden Prototyp oder, bei Dienstleistungen, einen nachvollziehbaren Prozess der Leistungserstellung.
- Plausibler Business- und Finanzplan: Beides muss vorliegen und belastbar sein.
- Zuordnung zu einer der zehn Kategorien: Von DeepTech & Robotics über AI & SaaS bis MedTech & BioTech.
- Vollständige Einreichung bis 6. November: Über das Online-Einreichformular, idealerweise gleich in Form eines Pitchdecks.
In der Vorauswahl achtet die Jury auf Geschäftsmodell, Team, Kreativität und Innovationsgrad sowie auf die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Vorbildwirkung des Projekts.
Was es zu gewinnen gibt
Die Vorrunden laufen als City-Pitches in allen neun Bundesländern, jeder Pitch beleuchtet eine eigene Kategorie. Die Tour steht bereits fest:
|Datum
|Bundesland
|Kategorie
|23. Februar 2027
|Vorarlberg
|Kultur, Media & Entertainment
|24. Februar 2027
|Tirol
|AI & SaaS (FinTech, InsurTech & App-Support)
|2. März 2027
|Kärnten
|Social Business, Learning & Knowledge
|3. März 2027
|Steiermark
|Industry
|9. März 2027
|Oberösterreich
|DeepTech & Robotics
|10. März 2027
|Salzburg
|Energy & Climate Protection
|17. März 2027
|Wien
|Food & Beverage, Cosmetics & Bodycare
|17. März 2027
|Wien
|Sustainability, BIO & Agricultural Innovations
|30. März 2027
|Burgenland
|Smart Fashion, Sports & Lifestyle
|31. März 2027
|Niederösterreich
|MedTech & BioTech
|19. April 2027
|Wien, Grand Hall
|Großes Finale
Wer seine Kategorie gewinnt, bekommt 1.000 Euro Preisgeld und einen Startplatz im großen Finale in der Grand Hall am Erste Campus in Wien.
Dort warten 10.000 Euro Preisgeld, ein Unternehmensportrait samt Medienpaket von Trending Topics im Wert von 10.000 Euro, ein Coaching des Impact Hub und eine Wildcard für den EY Scale-up Award. Dazu kommt der Titel „Startup des Jahres 2027“.
Warum sich der Aufwand lohnt
Die Bilanz der vergangenen Jahre kann sich sehen lassen: Mehr als 2.000 Teams haben seit dem Start 2018 ihre Projekte eingereicht. Über 60 Alumni-Startups haben nach ihrem Auftritt Investments eingesammelt, rund 10 haben bereits einen Exit geschafft. Zu den bisherigen Sieger:innen zählen Senseven, SpeedPox und NOSI.
Auch die Investor:innenseite ist prominent besetzt: Die wichtigsten Geldgeber:innen des Landes wirken beim Screening der Einreichungen mit, begleiten die City-Pitches und stimmen beim Finale mit ab. Diese 17 sind dabei:
- 3VC
- Angels United
- aws Gründungsfonds
- Calm/Storm Ventures
- Fund F
- Hansmann Family Office
- Loonshot Ventures
- New Renaissance Ventures
- Noctua Science Ventures
- OÖ Hightechfonds
- Sparkasse OÖ Investment
- Speedinvest
- Square One Foods
- StartInvest
- TAUROS Capital
- tecnet equity
- Xista Science Ventures
Jetzt einreichen
Bewerbungen sind bis 6. November möglich. Wer 2027 zum Startup des Jahres werden will, sollte die zusätzliche Woche nutzen.