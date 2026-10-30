glaubandich CHALLENGE 2027: Frist für Startup-Bewerbungen bis 6. November verlängert

Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Wer den Einreichschluss verpasst hat, kann aufatmen: Die Bewerbungsfrist für Österreichs größten Startup-Wettbewerb läuft jetzt eine Woche länger, nämlich bis 6. November.

Gründer:innen bekommen damit noch ein paar Tage Zeit, ihr Pitchdeck zu schärfen und sich für die #glaubandich CHALLENGE 2027 anzumelden. Eingereicht wird weiterhin über das Online-Portal der Challenge.

Der Wettbewerb wird von Erste Bank und Sparkasse gemeinsam mit Trending Topics und dem Gründerservice der Wirtschaftskammern veranstaltet und findet 2027 zum neunten Mal statt.

Wer sich bewerben kann

Wer bei der #glaubandich CHALLENGE 2027 antreten will, sollte diese Punkte erfüllen:

Firmensitz in Österreich: Das Unternehmen hat seinen Sitz bereits hier oder plant, ihn hierher zu verlegen.

Das Unternehmen hat seinen Sitz bereits hier oder plant, ihn hierher zu verlegen. Maximal fünf Jahre alt: Idee oder Produkt dürfen nicht länger als fünf Jahre auf dem Markt sein.

Idee oder Produkt dürfen nicht länger als fünf Jahre auf dem Markt sein. Ausgereifte Idee mit Substanz: Es braucht einen funktionierenden Prototyp oder, bei Dienstleistungen, einen nachvollziehbaren Prozess der Leistungserstellung.

Es braucht einen funktionierenden Prototyp oder, bei Dienstleistungen, einen nachvollziehbaren Prozess der Leistungserstellung. Plausibler Business- und Finanzplan: Beides muss vorliegen und belastbar sein.

Beides muss vorliegen und belastbar sein. Zuordnung zu einer der zehn Kategorien: Von DeepTech & Robotics über AI & SaaS bis MedTech & BioTech.

Von DeepTech & Robotics über AI & SaaS bis MedTech & BioTech. Vollständige Einreichung bis 6. November: Über das Online-Einreichformular, idealerweise gleich in Form eines Pitchdecks.

In der Vorauswahl achtet die Jury auf Geschäftsmodell, Team, Kreativität und Innovationsgrad sowie auf die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Vorbildwirkung des Projekts.

Was es zu gewinnen gibt

Die Vorrunden laufen als City-Pitches in allen neun Bundesländern, jeder Pitch beleuchtet eine eigene Kategorie. Die Tour steht bereits fest:

Datum Bundesland Kategorie 23. Februar 2027 Vorarlberg Kultur, Media & Entertainment 24. Februar 2027 Tirol AI & SaaS (FinTech, InsurTech & App-Support) 2. März 2027 Kärnten Social Business, Learning & Knowledge 3. März 2027 Steiermark Industry 9. März 2027 Oberösterreich DeepTech & Robotics 10. März 2027 Salzburg Energy & Climate Protection 17. März 2027 Wien Food & Beverage, Cosmetics & Bodycare 17. März 2027 Wien Sustainability, BIO & Agricultural Innovations 30. März 2027 Burgenland Smart Fashion, Sports & Lifestyle 31. März 2027 Niederösterreich MedTech & BioTech 19. April 2027 Wien, Grand Hall Großes Finale

Wer seine Kategorie gewinnt, bekommt 1.000 Euro Preisgeld und einen Startplatz im großen Finale in der Grand Hall am Erste Campus in Wien.

Dort warten 10.000 Euro Preisgeld, ein Unternehmensportrait samt Medienpaket von Trending Topics im Wert von 10.000 Euro, ein Coaching des Impact Hub und eine Wildcard für den EY Scale-up Award. Dazu kommt der Titel „Startup des Jahres 2027“.

Warum sich der Aufwand lohnt

Die Bilanz der vergangenen Jahre kann sich sehen lassen: Mehr als 2.000 Teams haben seit dem Start 2018 ihre Projekte eingereicht. Über 60 Alumni-Startups haben nach ihrem Auftritt Investments eingesammelt, rund 10 haben bereits einen Exit geschafft. Zu den bisherigen Sieger:innen zählen Senseven, SpeedPox und NOSI.

Auch die Investor:innenseite ist prominent besetzt: Die wichtigsten Geldgeber:innen des Landes wirken beim Screening der Einreichungen mit, begleiten die City-Pitches und stimmen beim Finale mit ab. Diese 17 sind dabei:

Jetzt einreichen

Bewerbungen sind bis 6. November möglich. Wer 2027 zum Startup des Jahres werden will, sollte die zusätzliche Woche nutzen.