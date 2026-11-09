Marble Imaging: Deutsches SpaceTech-Startup erhält 6 Mio. Euro

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Marble Imaging, ein in Bremen ansässiges Big-Data-Startup im Bereich Erdbeobachtung, das Deutschlands erste kommerzielle Konstellation von Satelliten mit sehr hoher Auflösung (VHR) aufbaut, hat laut EU-Startups in einer von Cherry Ventures angeführten Seed-Erweiterungsrunde weitere 6 Millionen Euro eingeworben. Vor nicht einmal einem Jahr hat die Jungfirma bereits eine Runde in Höhe von 5,3 Millionen Euro aufgestellt (wir berichteten).

Satelliten sollen stündliche Erddaten liefern

„Um bessere Entscheidungen treffen zu können, muss der Datenzugriff unmittelbar und umsetzbar sein. Europa und vielen seiner globalen Partner fehlt diese Fähigkeit heute noch. Wir bei Marble sind entschlossen, diese Lücke zu schließen, und das Vertrauen von Cherry hilft uns, dies schneller zu erreichen“, sagt Robert Hook, Mitgründer und CEO von Marble Imaging.

Marble Imaging ist im August 2023 an den Start gegangen und baut derzeit eine Konstellation von VHR-Satelliten auf. Diese soll bis zu stündlich aktualisierte Erdbeobachtungsdaten und -analysen für zeitkritische Einblicke in den Zustand unseres Planeten bereitstellen.

Laut dem Startup werden die Daten und die daraus abgeleiteten Analysen von entscheidender Bedeutung sein, um schnelle Entscheidungsfindungen in Bereichen wie Verteidigung, Klimasicherheit, Krisen- und Katastrophenmanagement, grüne und nachhaltige Energiewende, Infrastruktur und Mobilität zu unterstützen.

Bilddaten wichtig für Sicherheit und Wirtschaft

Das Startup bietet bereits fortschrittliche Datenanalysedienste an, darunter Objekterkennung für Lageerfassung, Geländeanalyse und Befahrbarkeitsbewertung, Überwachung von Küstenanlagen sowie Landbedeckungsklassifizierung.

Marble zufolge sind VHR-Bilddaten eine zentrale Grundlage für Sicherheits- und Wirtschaftsinformationen. Europa und viele seiner Partner seien jedoch auf außereuropäische Anbieter angewiesen. Fallen diese Anbieter weg oder entziehen Europa ihre Dienstleistungen, könne es zu massiven wirtschaftlichen sowie sicherheitsrelevanten Wissenslücken kommen.

Deswegen baut Marble Deutschlands erste kommerzielle Konstellation von Satelliten mit sehr hoher Auflösung auf. Das Startup entwickelt außerdem eine KI-gestützte Analyseplattform, die Daten aus verschiedenen Quellen in Erkenntnisse umwandelt.

Marble will Europa „Augen im Weltraum“ geben

„Europa braucht seine eigenen Augen im Weltraum, und Marble Imaging baut sie. Das Unternehmen nutzt KI, um aus Pixeln Antworten zu machen – genau das, was Kunden aus Regierung und Verteidigung benötigen. Das Produkt, das Marble liefern wird, gibt es in Europa noch nicht, aber wir sind überzeugt, dass es das geben muss“, so Filip Dames, Gründungspartner bei Cherry Ventures.

Der erste Satellit von Marble, Marble Sat-1, ist vollständig finanziert, hat die Tests vor dem Start abgeschlossen und soll Anfang 2027 in den Weltraum gehen. Er ist dafür ausgelegt, Bilder mit einer räumlichen Auflösung von bis zu 0,7 m im sichtbaren und nahen Infrarotspektrum aufzunehmen und wird zudem Daten im kurzwelligen Infrarotspektrum erfassen.

Das Jungunternehmen will das frische Kapital dazu nutzen, den Ausbau seiner Konstellation zu beschleunigen. Bis 2030 will die Jungfirma 30 Satelliten betreiben. „Der weitere Ausbau ist nun eine Frage des Kapitals, nicht der Technologie. Wir müssen in mehr Satellitenkapazität im Weltraum investieren, und diese Finanzierungsrunde beschleunigt unseren Weg zur Bereitstellung souveräner Informationen mit europäischer Identität“, meint Hook.