Austrian Innovation Forum: KI für die Flugrettung und 14-jähriger Gründer gewinnen

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Ein Notarzt-Assistent im Hubschrauber und ein Chatbot-Baukasten aus dem Kinderzimmer: Das sind die Sieger:innen der „Beyond Optimization“ Crowd in Motion Challenge. Geehrt wurden sie kürzlich beim 16. Austrian Innovation Forum am Erste Campus in Wien. In der Kategorie Social Innovation setzte sich HeliDoc des Klagenfurter Unternehmens NoxAvis durch, bei den Startups gewann Teydra Lab, gegründet vom 14-jährigen Salzburger Stanislaus Hees.

Die Challenge sammelte Ideen, die anschließend von der Community und einer Jury bewertet wurden. Gesucht waren Impulse, die über reine Effizienzsteigerung hinausgehen und Neuland betreten. Wie wir im Vorfeld berichtet haben, präsentierten die Gewinner:innen ihre Projekte am zweiten Konferenztag live auf der Hauptbühne. Den besten Einreichungen winkten außerdem ein Auftritt im Podcast „Abenteuer Innovation“ sowie ein Coaching im Wert von 3.000 Euro.

HeliDoc: Dokumentation per Sprache im Rettungshubschrauber

Die Siegeridee in der Kategorie Social Innovation setzt dort an, wo jede Sekunde zählt: direkt im Notfalleinsatz. Mit HeliDoc von NoxAvis werden medizinische Informationen bereits während der akuten Versorgung per Sprache erfasst und von einer lokalen KI strukturiert. Das Ergebnis sind laut Unternehmen weniger Administration, weniger Informationsverluste und mehr Zeit für die Patient:innen.

NoxAvis bezeichnet seinen Ansatz als „Speech-to-Structure“: Gesprochenes wird in strukturierte klinische Daten übersetzt, die das medizinische Personal vor dem Speichern oder Weitergeben bestätigt. HeliDoc kombiniert dafür eine Offline-KI mit der Anbindung medizinischer Geräte und einem Live-Datenstrom. Als Kooperationspartner nennt das Unternehmen unter anderem die ARA Flugrettung.

Besonders überzeugt hat die Jury, dass die Lösung bereits heute in der Praxis funktioniert: HeliDoc wird im regulären Flugrettungsbetrieb eingesetzt. Den Preis nahm Magdalena Druml entgegen.

Teydra Lab: Chatbot-Baukasten vom 14-jährigen Gründer

Auch der Sieger in der Kategorie Startups ist bereits am Markt. Mit Teydra Lab können Unternehmen einen eigenen KI-Chatbot für ihre Website erstellen und dabei Wissen, Tonalität, Design, Sprachen und das verwendete KI-Modell selbst bestimmen. Zielgruppe sind vor allem kleinere Unternehmen. Der Slogan: „Dein Wissen. Dein Stil. Dein Chatbot.“

Der Chatbot beantwortet Fragen auf Basis freigegebener Quellen, beherrscht rund 40 Sprachen und kann Gespräche samt Verlauf an Mitarbeiter:innen übergeben. Auf Wunsch lässt er sich mit Systemen wie CRM, E-Mail, Kalender oder Onlineshop verbinden. Beim Preismodell setzt Teydra Lab auf eine Einmalzahlung ohne monatliche Grundgebühr, KI-Nutzung wird über ein separates Token-Guthaben abgerechnet. Gegründet hat das Startup Stanislaus Hees, ein Entwickler aus Salzburg, im Alter von 14 Jahren.

Der Markt für Website-Chatbots ist allerdings dicht besetzt: Internationale Anbieter wie Chatbase, Intercom mit seinem KI-Agenten Fin oder Tidio adressieren ebenfalls Unternehmen, die ihren Kund:innen-Service automatisieren wollen. Teydra Lab grenzt sich vor allem über die freie Wahl des KI-Modells und das Bezahlmodell ohne Abo ab.

200 Innovationsverantwortliche am Erste Campus

Rund um die Challenge diskutierten beim Austrian Innovation Forum rund 200 Innovationsverantwortliche, wie Unternehmen in Zeiten tiefgreifender Umbrüche anpassungsfähiger werden und neues Wachstum schaffen können. Auf dem Programm standen Quantentechnologien, KI und Physical AI, neue Geschäftsmodelle, Scaleup-Finanzierung und Design Thinking. Neben Keynotes und Diskussionen setzten die Veranstalter von SUCCUS Wirtschaftsforen auf Praxisbeispiele, Workshops und interaktive Formate.

Unter den teilnehmenden Unternehmen und Organisationen fanden sich unter anderem Airbus, Changan Automobile, STRABAG, OMV, Erste Bank, ÖBB, EVN, Wiener Linien, Austrian Power Grid, Frequentis, das AIT Austrian Institute of Technology und TÜV AUSTRIA. Im November folgt mit der Masterclass „AI in Innovation“ bei weXelerate in Wien ein weiteres Format der Veranstalter.