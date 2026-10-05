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Don Quiff: Salzburger Haarstyling-Startup erhält Doppel-Deal bei „Höhle der Löwen“

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Die Don Quiff-Founder mit Investor Frank Thelen © Don Quiff
Die Don Quiff-Founder mit Investor Frank Thelen © Don Quiff

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Das Salzburger Startup Don Quiff, dessen Haarwachs Koffein an die Haarwurzeln bringt,  hat in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ einen Doppel-Deal abgeschlossen. Die Investoren Judith Williams und Frank Thelen haben sich bereit erklärt, gemeinsam 120.000 Euro in die Jungfirma zu stecken. Dafür sollen sie 30 Prozent an der hinter der Marke stehenden The New Men Company erhalten.

Don Quiff überzeugt mit „Qualität vor Preis“

Die Gründer Markus „Max“ Kögl, Robert Tarquini und Klaus Laimer hatten die Wahl, denn vier der fünf Löwen wollten investieren. Den Ausschlag gab die Kombination aus Kosmetik-Expertise und Unternehmererfahrung. In der Show pitchten die Gründer ihr Energy Wax, das klassisches Haarstyling mit funktionalen Inhaltsstoffen verbindet.

Für Frank Thelen ist Haarstyling Neuland. „Mein Kerngeschäft ist Technologie. Aber genau das ist die Magie dieser Show: Auf einmal sitze ich im Friseursalon und habe richtig Lust, mit diesem Team Haarpflegeprodukte zu entwickeln, weil die drei dafür brennen“, sagte der deutsche Unternehmer und Investor.

Überzeugt hat Thelen vor allem der Anspruch der Marke: „Qualität vor Preis. Ich halte nichts von diesem Preisdumping. Don Quiff setzt auf die besten Inhaltsstoffe und eine hochwertige Verpackung und bringt mit dem Koffein zusätzlich Funktion hinein. Das ist eine starke Kombination. Für mich ist das jeden Morgen ein kleiner Luxus.“

Don Quiff: Salzburger Startup macht Haarwachs zum Pflegeprodukt

Judith Williams und Frank Thelen waren „Wunschlöwen“

Auch das Team hat Thelen überzeugt: „Die drei wollen wirklich ziehen, haben eine gute Arbeitsethik und ergänzen sich hervorragend. Deshalb machen wir das jetzt richtig groß.“ Judith Williams bringt ihre Kosmetik-Kompetenz und eigene Labore ein, Frank Thelen seine Erfahrung in Design und Vertrieb. Die beiden arbeiten seit zehn Jahren zusammen und haben gemeinsam bereits mehrere große Unternehmen aufgebaut.

„Männer erwarten heute mehr von einem Produkt als nur Styling – und genau diese Lücke schließt Don Quiff. Die Jungs haben den Markt und ihre Kunden verstanden und ein richtig starkes Produkt entwickelt. Die Zusammenarbeit macht viel Spaß – und am Ende ist das Wichtigste, dass wir gemeinsam viele glückliche Kunden schaffen“, sagt Judith Williams.

Für die Gründer ging es um mehr als Geld. „Judith Williams und Frank Thelen waren unsere Wunschlöwen und wir haben sie bekommen“, sagt CEO Max Kögl. „Uns ging es nicht nur um das Investment, sondern vor allem um die Expertise. Jemanden zu haben, der nur einen Anruf entfernt ist und dessen Meinung wirklich Gewicht hat, das ist das Besondere an der Höhle der Löwen.“

Bereits vor der Ausstrahlung besuchte Frank Thelen die Gründer in Salzburg im Salon von Robert Tarquini. Seitdem stylt er sich nach eigenen Angaben selbst mit Don Quiff.

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