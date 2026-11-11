Google und refurbed wollen alten Windows-10-Laptops ein zweites Leben geben

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Wenn Windows 11 nicht mehr will, springt Google ein: refurbed und der US-Tech-Konzern haben sich zusammengetan, um Millionen funktionierender PCs und Macs vor dem Elektroschrott zu bewahren. Das Werkzeug dafür heißt ChromeOS Flex, Googles schlankes Cloud-Betriebssystem, das refurbed ab sofort auch in Österreich auf einem fertig vorbereiteten USB-Stick verschickt. Einzige Kosten: 3 Euro Versandgebühr.

System lässt sich direkt von Stick starten

Die Rollen sind klar verteilt. Google liefert das Betriebssystem, refurbed bringt es zu den Kund:innen. ChromeOS Flex läuft auf vielen PCs und Macs, die an den Hardwareanforderungen von Windows 11 scheitern, stellt deutlich geringere Ansprüche als klassische Desktop-Systeme und spielt Sicherheitsupdates automatisch ein.

Der Clou am Stick von refurbed: Das System lässt sich direkt davon starten und ausprobieren, ohne es gleich zu installieren. Wer sich die Bestellung sparen will, kann ChromeOS Flex auch kostenlos bei Google herunterladen und selbst einen Installationsstick erstellen. Ob der eigene Rechner mitspielt, verrät die Kompatibilitätsprüfung von Google.

„Lebensdauer kompatibler Geräte verlängern“

Gedacht ist das Angebot vor allem für Nutzer:innen, die im Netz surfen, streamen oder mit Google Workspace und Microsoft 365 arbeiten. Wer auf spezielle, lokal installierte Windows-Programme angewiesen ist, braucht dagegen weiterhin ein klassisches PC-System.

„In einer Zeit des Klimawandels und wachsender E-Waste-Mengen sollten 41 Millionen funktionsfähige Laptops nicht allein deshalb ersetzt werden müssen, weil der Software-Support endet“, sagt refurbed-Co-Founder Kilian Kaminski. Software-Lebenszyklen könne refurbed allein nicht verändern, „aber gemeinsam mit Google wollen wir Nutzer:innen eine Lösung und mehr Wahlfreiheit bieten“.

Alexander Kuscher, Senior Director of Laptops & Tablets bei Google, sieht in der Partnerschaft eine Möglichkeit, „die Lebensdauer kompatibler Geräte zu verlängern, Geld zu sparen und unnötigen E-Waste zu reduzieren“. Ted Briggs, bei Google für die Nachhaltigkeitsstrategie zuständig, lobt das Engagement von refurbed, die Lebenszyklen von Produkten zu verlängern.

refurbed sieht großes Problem bei E-Waste

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Microsoft hat den regulären Support für Windows 10 bereits im Vorjahr beendet, die erweiterten Sicherheitsupdates laufen im Oktober 2027 aus. Danach bleiben Geräte, die nicht auf Windows 11 umsteigen können, ohne Schutz.

Wie groß das Problem ist, hat Fraunhofer Austria im Auftrag von refurbed berechnet: EU-weit dürften rund 41 Millionen Windows-10-Geräte betroffen sein, in Österreich etwa 690.000. Würden diese Rechner nur ein Jahr länger genutzt, ließen sich laut Studie in der EU rund 1.172 Tonnen E-Waste und 320.000 Tonnen CO₂ vermeiden, in Österreich etwa 20 Tonnen E-Waste und 5.381 Tonnen CO₂. Zu beachten ist dabei, dass refurbed die Berechnung selbst beauftragt hat und vom Thema Geräteverlängerung geschäftlich profitiert.

Exklusiv ist der Deal für refurbed übrigens nicht. Bereits im März hat Google mit dem französischen Rivalen Back Market ein ChromeOS-Flex-USB-Kit gestartet, ebenfalls um 3 Euro und präsentiert am Rande des Mobile World Congress in Barcelona. Google setzt also auf mehrere Refurbished-Plattformen, um ChromeOS Flex unter die Leute zu bringen.