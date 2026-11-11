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Apple baut offenbar an der App, die aus dem Schreibtisch-Mac ein kleines Rechenzentrum macht: Sie heißt Harbor, lässt Open-Weight-Modelle lokal laufen und schaltet mehrere Macs per Kabel zu einem Cluster zusammen. Das berichtet der für seine Apple-Funde bekannte Aaron Perris auf X. Die App passt zu allem, was Apple heuer rund um lokale KI getan hat, von neuen Chips mit bis zu 512 GB Arbeitsspeicher bis zur überraschenden Zusammenarbeit mit Meta.

Was Harbor können soll

Laut der von Perris veröffentlichten Beschreibung macht Harbor den Mac zum privaten Inferenz-Server. Die wichtigsten Punkte:

Lokal statt Cloud: Open-Weight-Modelle laufen direkt auf Apple-Chips. Die Daten sollen die eigene Hardware nie verlassen.

Open-Weight-Modelle laufen direkt auf Apple-Chips. Die Daten sollen die eigene Hardware nie verlassen. Cluster: Zwei oder mehr Macs mit Thunderbolt 5 werden verbunden, Harbor bündelt ihren Arbeitsspeicher zu einer gemeinsamen Ressource. So sollen Modelle laufen, die für einen einzelnen Rechner zu groß sind, oder mehr Anfragen gleichzeitig beantwortet werden.

Zwei oder mehr Macs mit Thunderbolt 5 werden verbunden, Harbor bündelt ihren Arbeitsspeicher zu einer gemeinsamen Ressource. So sollen Modelle laufen, die für einen einzelnen Rechner zu groß sind, oder mehr Anfragen gleichzeitig beantwortet werden. Einrichtung: Die App erkennt die verbundenen Geräte automatisch. Kommandozeile, manuelle Konfiguration und Infrastruktur-Wissen sollen nicht nötig sein.

Die App erkennt die verbundenen Geräte automatisch. Kommandozeile, manuelle Konfiguration und Infrastruktur-Wissen sollen nicht nötig sein. Modelle: Open-Weight-Modelle lassen sich direkt in der App suchen, herunterladen und starten.

Harbor befindet sich demnach in einer privaten Vorschau unter der Marke Claris. Das ist Apples Tochterfirma für Unternehmenssoftware, bekannt für die Datenbank FileMaker. Laut MacRumors gab es bereits einen Eintrag im App Store, der inzwischen wieder entfernt wurde. Auf der Anmeldeseite von Claris werde nach dem Firmennamen gefragt, was auf Unternehmen als Zielgruppe hindeute. Ob die App gratis sein wird, ist offen. Apple hat sich bisher nicht geäußert.

Die Vorarbeit: Macs werden für KI aufgerüstet

Harbor käme nicht aus dem Nichts. Apple hat Hard- und Software über Monate auf genau diesen Einsatz vorbereitet. Mit macOS Tahoe 26.2 kam eine schnelle Direktverbindung zwischen Macs über Thunderbolt 5 (RDMA), die das Clustern beschleunigt. Dazu kommt MLX, Apples quelloffenes Framework für KI-Berechnungen auf den eigenen Chips.

Im Sommer folgte die Hardware. Die neuen Chips M6 und M5 Ultra hat Apple ausdrücklich damit beworben, große KI-Modelle direkt am Gerät zu rechnen:

Gerät Chip Arbeitsspeicher Preis in Österreich Mac mini M6 bis zu 32 GB ab 1.049 Euro Mac mini M5 Pro bis zu 64 GB ab 1.999 Euro Mac Studio M5 Ultra bis zu 512 GB ab 6.599 Euro

Der Hintergrund: Ein Sprachmodell muss zur Laufzeit vollständig in den Arbeitsspeicher passen. Weil sich bei Apples Chips Prozessor und Grafikeinheit denselben großen Speicher teilen, wurden Macs zur beliebten Hardware für lokale KI. Der Hype um den Open-Source-Agenten OpenClaw sorgte in den USA zeitweise für ausverkaufte Mac minis. Tim Cook nannte Mac mini und Mac Studio im Sommer großartige Plattformen für KI und räumte ein, die Kundschaft habe das schneller erkannt als Apple selbst.

Apples eigene Modelle laufen lokal, sind aber klein

Apple hat auch eigene lokale Modelle. Die dritte Generation der Apple Foundation Models, die im Juni vorgestellt wurde und auf Googles Gemini-Technologie aufbaut, umfasst fünf Modelle. Zwei davon laufen direkt auf iPhone, iPad und Mac: AFM 3 Core mit 3 Milliarden Parametern und AFM 3 Core Advanced mit 20 Milliarden Parametern, von denen je nach Anfrage nur 1 bis 4 Milliarden aktiv sind. Die drei übrigen Modelle rechnen in der Cloud.

Harbor zielt auf eine andere Klasse. Open-Weight-Modelle von Drittanbietern haben inzwischen mehrere hundert Milliarden Parameter und brauchen entsprechend viel Speicher. Genau dafür wäre das Bündeln mehrerer Macs gedacht.

Die Partnerschaft mit Meta

Wie das aussehen kann, hat Mitte Oktober ausgerechnet Meta gezeigt. Der Konzern veröffentlichte mit Muse Spark Open ein Modell mit 816 Milliarden Parametern und optimierte es mit MLX für den Mac Studio mit M5 Ultra. Laut Meta läuft es auf zwei verbundenen Mac Studios mit je 512 GB Arbeitsspeicher. Mark Zuckerberg bedankte sich auf X für die Zusammenarbeit mit Apple-Chef John Ternus, Metas KI-Chef Alexandr Wang sprach gegenüber Axios von mehreren Monaten gemeinsamer Arbeit.

Bemerkenswert ist das, weil die beiden Konzerne seit Jahren über Datenschutz und App-Store-Regeln streiten. Noch im Vorjahr hatte Meta Apple Intelligence in seinen Apps blockiert. Schon im August hatte Meta mit Muse Glimmer ein kleineres Modell für Mac und PC vorgelegt.

Wer ein solches Gespann aus zwei Macs heute aufsetzen will, braucht Entwicklerwerkzeuge und einiges an Fachwissen. Harbor würde daraus eine Sache von Minuten machen, wenn die Beschreibung hält, was sie verspricht.

Die Konkurrenz

Lokale Modelle am Mac sind kein Neuland. Apps wie LM Studio und Ollama laden und starten offene Modelle seit Jahren, das Open-Source-Projekt Exo verbindet mehrere Rechner zu einem Cluster. MacRumors vergleicht Harbor ausdrücklich mit LM Studio und Exo.

Auf der anderen Seite steht Microsoft. Der Konzern hat Windows kürzlich zur Plattform für „hybride Intelligenz“ erklärt und bringt stark komprimierte Modelle wie DeepSeek V4 Flash und Nvidias Nemotron auf PCs mit dem Nvidia-Chip RTX Spark.

Privat, aber teuer und nicht auf Cloud-Niveau

Für lokale KI spricht, dass einmal für die Hardware bezahlt wird statt laufend pro Token und dass die Daten im Haus bleiben. Dagegen spricht einiges:

Kosten: Vier Mac Studios mit je 256 GB, auf denen Muse Spark Open ebenfalls läuft, kosten laut Engadget rund 38.000 Dollar (rund 34.100 Euro). Das Magazin sieht ein solches Setup außer Reichweite von Privatpersonen. Dazu kommt die Speicherchip-Knappheit, wegen der Apple heuer bereits Preise angehoben hat.

Vier Mac Studios mit je 256 GB, auf denen Muse Spark Open ebenfalls läuft, kosten laut Engadget rund 38.000 Dollar (rund 34.100 Euro). Das Magazin sieht ein solches Setup außer Reichweite von Privatpersonen. Dazu kommt die Speicherchip-Knappheit, wegen der Apple heuer bereits Preise angehoben hat. Qualität: Offene Modelle liegen hinter den geschlossenen Spitzenmodellen aus der Cloud. Muse Spark Open kommt nach Metas eigenen Angaben im Intelligence Index von Artificial Analysis auf 39 Punkte, das beste chinesische Open-Weight-Modell auf 46.

Offene Modelle liegen hinter den geschlossenen Spitzenmodellen aus der Cloud. Muse Spark Open kommt nach Metas eigenen Angaben im Intelligence Index von Artificial Analysis auf 39 Punkte, das beste chinesische Open-Weight-Modell auf 46. Zeitplan: 9to5Mac rechnet Berichten zufolge mit einem Start in den kommenden Wochen oder Monaten. AppleInsider geht dagegen davon aus, dass Endnutzer:innen die App nicht so bald sehen werden.

9to5Mac rechnet Berichten zufolge mit einem Start in den kommenden Wochen oder Monaten. AppleInsider geht dagegen davon aus, dass Endnutzer:innen die App nicht so bald sehen werden. Unbestätigt: Messwerte zur Geschwindigkeit gibt es keine, das Datenschutz-Versprechen ist nicht überprüfbar, und Apple hat Harbor nicht angekündigt.