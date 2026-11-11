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29 Sekunden: So lange hatten Österreichs Häuslbauer:innen Zeit, um beim letzten PV-Fördercall des Jahres zum Zug zu kommen, danach war das Geld weg.

Der dritte und letzte Fördercall für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher im Jahr 2026 ist abgeschlossen, und die Bilanz fällt ernüchternd aus. Wie die EAG-Förderabwicklungsstelle soeben bekanntgab, wurden 7.007 Förderzusagen erteilt. Eingereicht wurden allerdings 41.322 Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von rund 192 Millionen Euro. Damit hat nur rund jede:r sechste Antragsteller:in eine Förderung bekommen, die Erfolgsquote liegt bei knapp 17 Prozent. 34.315 Anträge gehen leer aus.

Das Geld war nach Sekunden weg

Zur Verfügung standen insgesamt 38,5 Millionen Euro, also nur ein Fünftel des beantragten Volumens. Wie schon bei den Calls davor entschied bei kleinen Anlagen vor allem die Geschwindigkeit beim Einreichen:

Kategorie A (bis 10 kWp): Gefördert wurden nur Anträge, die in den ersten 29 Sekunden nach Öffnung des Calls eingereicht wurden.

Gefördert wurden nur Anträge, die in den ersten 29 Sekunden nach Öffnung des Calls eingereicht wurden. Kategorie B (über 10 bis 20 kWp): Hier war die Grenze bereits nach 18 Sekunden erreicht.

Hier war die Grenze bereits nach 18 Sekunden erreicht. Kategorien C und D: Bei größeren Anlagen wurde nach dem beantragten Förderbedarf gereiht. Zum Zug kamen Projekte bis 97 Euro pro kWp (C) bzw. 94 Euro pro kWp (D).

Trending Topics hatte nach Ende der Einreichfrist geschätzt, dass rund 8.300 Anträge bedient werden können, tatsächlich sind es rund 1.300 weniger geworden. Beim zweiten Call war die Quote noch schlechter: Damals waren die Mittel nach 33 Sekunden vergeben, knapp 28.000 Anträgen stand Geld für rund 3.000 Projekte gegenüber, also für etwa jedes neunte.

„Wenn bei kleinen Anlagen wenige Sekunden über eine Förderung entscheiden, dann müssen wir die Spielregeln ändern“, sagt Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Ein Installationsbetrieb müsse seine Aufträge nach dem Bedarf seiner Kund:innen planen können „und nicht nach wenigen Sekunden im Förderkalender“.

Speicherbonus statt Modulförderung

Die Reform der Förderung über eine Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) soll bereits kommende Woche ins Parlament. Die Eckpunkte:

Speichersystembonus: Statt PV-Module zu fördern, soll es künftig einen Bonus für Speicher geben, sowohl bei neuen Anlagen als auch bei der Nachrüstung bestehender PV-Anlagen.

Statt PV-Module zu fördern, soll es künftig einen Bonus für Speicher geben, sowohl bei neuen Anlagen als auch bei der Nachrüstung bestehender PV-Anlagen. Intelligente Steuerung: Voraussetzung ist ein Energiemanagementsystem, das Erzeugung, Speicherung und Verbrauch aufeinander abstimmt.

Voraussetzung ist ein Energiemanagementsystem, das Erzeugung, Speicherung und Verbrauch aufeinander abstimmt. Kein Windhundprinzip: Statt fixer Calls soll man laufend nach Fertigstellung des Projekts einreichen können.

Statt fixer Calls soll man laufend nach Fertigstellung des Projekts einreichen können. Made in Europe: Bei neuen Speichern in Kombination mit neuen PV-Anlagen soll ein europäischer Wechselrichter Pflicht werden, bei Nachrüstungen soll es weiter einen Made-in-Europe-Bonus geben.

Bei neuen Speichern in Kombination mit neuen PV-Anlagen soll ein europäischer Wechselrichter Pflicht werden, bei Nachrüstungen soll es weiter einen Made-in-Europe-Bonus geben. Zweite Chance: Wer diesmal leer ausgegangen ist, soll 2027 im neuen System einreichen können, sofern die Anlage einen intelligenten Speicher hat, ab 1. November 2026 in Betrieb geht und die neuen Voraussetzungen erfüllt.

Mit derselben Novelle will die Regierung auch die Erneuerbaren-Förderpauschale für 2027 auf null setzen und den Erneuerbaren-Förderbeitrag aussetzen. Ein Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch würde laut Ministerium gegenüber 2026 um 53,42 Euro brutto entlastet, eine Tischlerei mit 55.000 Kilowattstunden um rund 577 Euro netto.

Ohne Opposition geht nichts

Fix ist der Umbau aber noch nicht. Für die EAG-Novelle braucht die Regierung eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat und damit die Stimmen von FPÖ oder Grünen. Beide haben die Pläne bereits kritisiert: Die Grünen bemängeln das gekürzte Förderbudget, die FPÖ die fehlende Planungssicherheit für alle, die schon jetzt einen Speicher kaufen wollen. Auch die Branche drängt: Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Verbands Photovoltaic Austria, begrüßt die Speicheroffensive zwar, fordert aber, dass daraus „jetzt auch konkrete Maßnahmen werden“, und will weiterhin über steuerliche Erleichterungen diskutieren. Für die 34.315 Antragsteller:innen ohne Zusage heißt das vorerst: warten, bis klar ist, ob und wann das neue System kommt.