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Beim Know-how kann Europa mithalten, bei der Umsetzung hapert es, und genau darum ging es bei den NOW Innovation Days der Wirtschaftskammer Wien.

Rund 1.000 Unternehmer:innen, Gründer:innen und Innovationsinteressierte kamen laut Wirtschaftskammer kürzlich zu der zweitägigen Veranstaltung ins Haus der Wiener Wirtschaft. Das Format feierte im Vorjahr als „NOW Business Days“ Premiere und kehrte heuer unter neuem Namen und mit klarerem Technologie-Schwerpunkt zurück. „Innovation entsteht dort, wo neue Ideen auf konkrete unternehmerische Herausforderungen treffen“, sagt WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits.

Europa muss ins Tun kommen

Die zentrale Botschaft zog sich durch das gesamte Programm: Bei Künstlicher Intelligenz müssen sich Europa und Österreich im internationalen Vergleich nicht verstecken, das Problem liegt bei der Umsetzung. Damit Know-how schneller aus der Forschung in die Unternehmen kommt, brauche es mehr Kapital für Forschung und Entwicklung und bessere Rahmenbedingungen.

Den Auftakt machte die Unternehmerin Vanessa Cann, Managing Director bei Accenture, mit einer Keynote zu Europas Chancen im globalen KI-Wettbewerb. In einer Diskussionsrunde ging es um digitale Souveränität „Made in Europe“ und darum, was Wien bieten muss, um für Tech-Unternehmen und KI-Fachkräfte attraktiv zu bleiben. Lukas Görög, Gründer der Akademie für Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, sprach darüber, was KI-Agenten für Unternehmen leisten können und wie Menschen und KI im Alltag zusammenarbeiten.

KI-Reality-Check: Viele sind noch auf Probefahrt

Wie weit die Wiener Betriebe tatsächlich sind, zeigte der „KI Reality-Check“ auf Basis aktueller Studien und Befragungen. Das Fazit fiel gemischt aus. „Ein großer Teil der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer ist derzeit noch auf Probefahrt und hat das Auto noch nicht gekauft oder geleast“, sagt Helmut Naumann, Leiter Wirtschaftspolitik der WK Wien, der gemeinsam mit dem ifdd die Studie „KI-Reifegrad im Unternehmertum“ vorstellte. Und weiter: „Die Matura haben unsere Unternehmerinnen und Unternehmer noch nicht abgelegt.“ Gleichzeitig sieht er eine Zeit des Umbruchs: „Ich habe das Gefühl, wir leben in einer neuen Gründerzeit, wo die Dinge sich scheinbar links und rechts wechselseitig überholen.“

Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (ifdd), das die Studie durchgeführt hat, ortet vor allem bei der Sicherheit eine Lücke: „Die Betriebe fühlen sich sicher genug, um KI zu nutzen, aber sie sind noch nicht abgesichert.“ Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information & Consulting der WK Wien, warnt davor, die Nutzung einzelner Tools mit echter Transformation zu verwechseln: „Verschiedene Werkzeuge zu verwenden ist noch keine gelungene Integration.“ Bei Cyberangriffen treffe es oft einfach die Unvorsichtigen: „Da fischt einer mit einem großen Netz, und wer hängen bleibt, ist der Treffer.“ Und er sieht ein Fachkräfteproblem kommen: „Wenn ich überall KI-Spezialisten suche, dann werden wir dieselbe Mangelsituation haben, wie wir sie jahrelang bei IT-Fachkräften gehabt haben.“

Dass es mit dem Kauf einer Software nicht getan ist, betont auch Ralf Artner, Bildungsreferent der WK Wien, der eine Bildungsbedarfsanalyse zu KI präsentierte: „KI ist kein Tool, das wir einfach einsetzen können, oder wo wir sagen: Liebe Unternehmer, da habt ihr das Tool, jetzt nützt KI.“ Wer KI ernsthaft einsetzen will, muss sich neben der Software auch um Datenschutz, die Schulung der Mitarbeiter:innen, Compliance und die Qualitätssicherung der Ergebnisse kümmern. Tilia Stingl von der FHWien der WKW, die eine Studie zu GenAI-Kompetenzen am Arbeits- und Bildungsmarkt vorstellte, vergleicht die Lage mit der industriellen Revolution: „Ich fühle mich ein bisschen so wie 1800, als die Dampfmaschine da war und man keine Ahnung hatte, dass das dann zur Eisenbahn führt.“ Entscheidend sei die Organisation dahinter: „Wenn man nicht gut zusammenarbeiten kann, dann kann KI das Gegenteil bewirken und die Arbeit noch schlechter machen als vorher.“

Von der Buchhaltung bis zum Deepfake

Daneben ging es um ganz konkrete Anwendungen: KI in Büroarbeit, Marketing und Buchhaltung, die Aufbereitung von internem Unternehmenswissen für KI-Tools und die Frage, welche Anwendungsfälle sich für den eigenen Betrieb überhaupt lohnen. Alexandra Ciarnau, Partnerin bei Dorda Rechtsanwälte, erklärte, was der europäische AI Act in der Praxis für Unternehmen bedeutet. Viktoria Horvathova, Gründerin und Pentesterin bei DAVISEC, zeigte die Kehrseite der Technologie: KI macht Phishing, Deepfakes und Social Engineering deutlich raffinierter.

In Masterclasses und Workshops konnten die Besucher:innen Tools selbst ausprobieren, beim Networking-Format „Meet & Match“ wurden Unternehmer:innen und Expert:innen zusammengebracht. Die WKW bot zudem Beratung zu Gründung, Recht, Standort, Förderung und Finanzierung an, wer wollte, konnte direkt vor Ort ein Gewerbe anmelden.

„Gerade bei Künstlicher Intelligenz geht es nicht darum, jedem Trend hinterherzulaufen“, so Kriz-Zwittkovits. Entscheidend sei, herauszufinden, wo Technologie im eigenen Betrieb tatsächlich Arbeit erleichtert, Prozesse verbessert oder neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet.

Save the Date: Die nächsten NOW Innovation Days 2027 werden vom 13. bis 14. Oktober 2027 stattfinden, mehr Infos gibt es hier: NOW Days: Vier Leitevents für die Zukunft Ihres Unternehmens

Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien (WKW), bei der Eröffnung der NOW Innovation Days. © Florian Wieser

Von links: Karin Jellinek (Direktorin WKW), Margarete Kriz-Zwittkovits (Präsidentin WKW), Christoph Biegelmayer (Direktor-Stellvertreter WKW). © Florian Wieser

Vanessa Cann über Europas Weg an die globale Spitze. © Florian Wieser

Panel, von links: Cornelia Ertl (Moderation), Gertraud Leimüller (leiwand.ai), René Heinzl (Cybertrap), Christoph Biegelmayer (WKW), Ruben Hetfleisch (AI Austria). © Florian Wieser

Panel, von links: Cornelia Ertl (Moderation), Andreas Dillinger (Standortanwalt der WKW), Klemens Himpele (Stadt Wien), Karl Kugler (AI Factory), Mario Mayerthaler (Wiener Stadtwerke), Henriette Spyra (Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur). © Florian Wieser

Christoph Biegelmayer (WKW), Alina Nikolaou und Vlad Gozman (TEDAI/Unsolved). © Florian Wieser

Lukas Görög über Innovation und Wachstum mit KI-Agenten. © Florian Wieser

Viktoria Horvathova (Davisec) darüber, wie KI die Cybersicherheit verändert. © Florian Wieser

Tim Baumgärtner über Learnings aus einem Jahr KI-Transformation. © Florian Wieser

Christiane Varga darüber, wie KI Unternehmen und Gesellschaft verändert. © Florian Wieser

Networking bei den NOW Innovation Days. © Florian Wieser