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Europas Militärs suchen eine KI, die ihnen niemand in Washington abdrehen kann, und Helsing will sie liefern.

Das Münchner Rüstungs-Startup Helsing präsentiert heute in Berlin eine neue KI-Software zur militärischen Zielerfassung. Das System soll Datenströme von Drohnen, Satelliten und anderen Sensoren auswerten und Entscheidungen auf dem Gefechtsfeld beschleunigen, also genau das, was der US-Konzern Palantir mit seinem Maven Smart System anbietet. Es sei „entscheidend“, auf dem Schlachtfeld „präzise, autonom und ohne Abhängigkeiten zu handeln: aus Europa und für Europa“, heißt es laut Reuters in der Einladung.

Palantirs Maven als Platzhirsch

Maven ist das bekannteste militärische KI-System seiner Art. Es wird von den US-Streitkräften, von NATO-Kommandos und mehreren NATO-Mitgliedsstaaten eingesetzt, die NATO hat die Software bereits im Vorjahr gekauft. Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, wie viel solche Werkzeuge bringen: Sie verarbeiten riesige Datenmengen in kurzer Zeit und verkürzen den Weg vom Aufklären bis zum Wirken erheblich.

Die Bundeswehr setzt dennoch nicht auf Palantir. Das deutsche Militär hat klargestellt, dass es Maven vorerst nicht kaufen wird. Stattdessen soll ab 2027 ein eigenes KI-gestütztes System eingesetzt werden, vollständig umgesetzt sein soll es 2028. Für Helsing, das bereits Kampfdrohnen an die Bundeswehr liefert, öffnet das eine Tür.

Die Angst vor dem Kill Switch

Hinter der Zurückhaltung steht vor allem eine Sorge: dass Washington im Ernstfall den Stecker ziehen könnte. Die wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, aus der NATO auszutreten, haben die Debatte über Abhängigkeit und Datensouveränität verschärft. Im Oktober kam ein konkretes Beispiel dazu, als Geschwindigkeitsbeschränkungen für die Starlink-Terminals der Ukraine die Abwehr russischer Drohnen behinderten und Einsätze abgesagt werden mussten.

Auch die KI-Branche lieferte ein Lehrstück. Im Juni wollte die Trump-Regierung Menschen außerhalb der USA aus Gründen der nationalen Sicherheit den Zugang zu Anthropics stärksten Modellen Mythos und Fable verwehren, Anthropic setzte den Zugang daraufhin weltweit aus. Das Verbot wurde noch im selben Monat wieder aufgehoben, europäische Abgeordnete sehen darin aber den Beweis, dass die USA bei Schlüsseltechnologien über einen „Kill Switch“ verfügen und bereit sind, ihn zu nutzen.

Was Palantir dagegenhält

Palantir weist den Vorwurf zurück. Die Kund:innen hätten die gekaufte Software vollständig unter ihrer operativen Kontrolle, einen „Kill Switch“, mit dem sie sich aus der Ferne abschalten ließe, gebe es nicht. Dazu kommt ein Vorsprung bei Erfahrung und Verbreitung: Maven läuft bereits bei der NATO und in mehreren Armeen, ein neues System muss sich erst in der Praxis beweisen und in bestehende Strukturen integrieren lassen.

Helsing ist mit seinem Vorstoß nicht allein. Europas Rüstungs-Startups bekommen derzeit viel Geld, wie zuletzt die 300-Millionen-Dollar-Runde von Onodrim zeigte, einem Startup ehemaliger Palantir-Leute. Was ihnen oft fehlt, sind laut einem aktuellen Dual-Use-Report nicht Investor:innen, sondern staatliche Kund:innen. Ob Helsing beim geplanten eigenen KI-System der Bundeswehr zum Zug kommt, ist offen.