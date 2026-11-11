sennder: Deutsches Logistik-Startup erhält 228 Mio. Euro

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Das deutsche Logistik-Startup sennder hat sich neue Finanzierungen in Höhe von 228 Millionen Euro gesichert. Das Jungunternehmen hat ein Transportnetzwerk sowie eine Technologieplattform und einen KI-Agenten für Verlader, Frachtführer und andere Speditionen entwickelt. Damit will das Startup zu mehr Effizienz und Skalierung im europäischen Straßengüterverkehr beitragen.

sennder erwartet 2026 Milliardenumsatz

155 Millionen Euro kommen bei der Runde von Coface, der Europäischen Investitionsbank (EIB), cflox und der Deutschen Bank. Weitere 73 Millionen Euro kommen von bestehenden Investoren, angeführt von Scania CV AB und Poste Italiane S.p.A.

Das Jungunternehmen hat in den beiden Jahren vor 2026 Kapital in Höhe von 47 Millionen Euro eingesammelt sowie weitere 26 Millionen Euro im Jahr 2026. Nach eigenen Angaben hat sennder im Oktober auf unbereinigter monatlicher Basis ein positives IFRS-EBITDA erzielt. Auch im Gesamtjahr 2026 erwartet die Jungfirma ein positives IFRS-EBITDA sowie einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro.

Finanzierung unterstützt Übernahme von von C.H. Robinson

Die 73 Millionen Euro an frischem Kapital von Bestandsinvestoren haben die Übernahme des europäischen Landtransportgeschäfts von C.H. Robinson unterstützt, einschließlich der vollständigen Integration in die sennder-eigene Technologieplattform sennOS. Die Investition unterstützt zudem die nächste Wachstumsphase von sennder, darunter den Ausbau des Transportnetzwerks und der Technologieplattform.

Mit den neuen Finanzierungslinien in Höhe von 155 Millionen Euro will das Startup den Betriebskapitalbedarf decken und den Zeitraum zwischen der Bezahlung der Frachtführer und den Zahlungseingängen der Kunden überbrücken.

Startup will Straßengüterverkehr transformieren

„In den vergangenen zehn Jahren haben wir sennder durch Innovation und Skalierung aufgebaut. Mit dem Erreichen der Profitabilität verfügen wir über die finanzielle Flexibilität, unsere nächste Wachstumsphase zu beschleunigen. Die anhaltende Unterstützung unserer Gesellschafter sowie von Coface, der EIB, cflox und der Deutschen Bank bestärkt uns in unserem Ziel, den europäischen Straßengüterverkehr zu transformieren“, sagt David Nothacker, Mitgründer und CEO von sennder.

„sennder hat sich im europäischen Straßengüterverkehr eine starke Position aufgebaut. Das Erreichen der Profitabilität ist eine Entwicklung, die wir bei einem langfristigen Partner sehr begrüßen. Unsere Non-Recourse-Factoringlinie ermöglicht sennder einen verlässlichen Zugang zu Betriebskapital und wir freuen uns, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen“, so Ansgar Kugelstadt, Geschäftsführer der Coface Finanz.