Austria @ Slush: Österreichs Startups rüsten sich für Helsinki

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Während in Lissabon noch der Web Summit läuft, packt die heimische Startup-Szene bereits die Daunenjacken ein: Kommende Woche trifft sich in Helsinki die europäische Gründer:innen- und Investor:innen-Elite zum Startup-Festival Slush. Österreich reist mit Gemeinschaftsstand, Länderdelegationen und einer Reihe von Jungfirmen an, die sich Kapital, Kund:innen und Partner:innen erhoffen.

Die Slush findet am Mittwoch und Donnerstag nächster Woche in der Messukeskus, dem Messe- und Kongresszentrum von Helsinki, statt. Bereits am Dienstag davor steigen der Investor Day und der Day 0 für Gründer:innen. Die Veranstalter:innen erwarten rund 12.000 Teilnehmende, darunter etwa 5.800 Startups und 3.300 Investor:innen, dazu kommen mehr als 600 Side Events in der ganzen Stadt.

Gemeinschaftsstand der Außenwirtschaft

Zentrale Anlaufstelle für die rot-weiß-rote Community ist der Österreich-Stand der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer. Organisiert wird der Auftritt vom AußenwirtschaftsCenter Stockholm, im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international von Wirtschaftsministerium und WKÖ.

Die Slush ist für die WKÖ einer von mehreren Tech-Fixpunkten im Jahreskalender, neben Events wie VivaTech in Paris, Latitude59 in Tallinn oder eben dem Web Summit. Daniel Zawarczynski, Leiter Innovation der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, bezeichnete diese Technologie-Fokusveranstaltungen im Frühjahr in einer Aussendung als „strategisches Instrument“, um Österreich als Innovationsstandort weltweit zu positionieren und heimischen Unternehmen neue Geschäftschancen zu eröffnen.

Mit am Gemeinschaftsstand ist auch ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich. Deren Team von Invest in Lower Austria will in Helsinki internationale Unternehmen und Gründer:innen von den Vorzügen des Standorts überzeugen. Neben dem Stand sind Matchmaking-Sessions und Networking-Formate im Rahmenprogramm der österreichischen Delegation geplant.

Wien schickt eigene Startup-Truppe

Parallel dazu organisiert die Wirtschaftsagentur Wien unter dem Titel „Vienna goes Slush“ eine eigene Reise für ausgewählte Wiener Startups. Jedes Team bekommt ein Startup-Ticket, 700 Euro Reisekostenzuschuss sowie Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Konferenz. Die Delegation reist gemeinsam an und bleibt die gesamte Slush-Woche in Helsinki.

Dass sich die lange Anreise in den Norden lohnen kann, zeigen Beispiele aus dem Vorjahr. Das Linzer KI-Startup Straion, das Unternehmen dabei hilft, KI-generierten Code mit internen Richtlinien in Einklang zu bringen, präsentierte sich bei der Slush 2025 internationalen Investor:innen und potenziellen Pilotkund:innen. Wenige Monate später holte das Team unter Führung von Marathon Venture Capital 1,1 Millionen Euro an Seed-Kapital (Trending Topics berichtete).

„Die Teilnahme an der Slush war für uns ein entscheidender Erfolgsschritt. Dort konnten wir unsere KI‑Plattform für regelkonforme und strukturierte Softwareentscheidungen internationalen Investor:innen und potenziellen Pilotkunden präsentieren – ein Momentum, das direkt in unsere Seed‑Finanzierung von 1,1 Mio. Euro eingeflossen ist. Die Slush hat unsere Positionierung als global skalierbares Deep‑Tech‑Startup nachhaltig gestärkt“, sagte Straion-Co-Founder Lukas Holzer zu dem Event.

Kleiner, schärfer, ohne Equity

Die Slush selbst hat sich für heuer einiges vorgenommen. Unter der neuen CEO Noora Saksa wird das Publikum bewusst um rund zehn Prozent verkleinert, um sich stärker auf Startups in der Frühphase zu konzentrieren.

Auch der traditionsreiche Pitch-Wettbewerb Slush 100 bekommt ein neues Format: Der Sieger erhält diesmal 500.000 Euro, ohne dafür Anteile abgeben zu müssen. In den vergangenen Jahren gab es eine Investition von einer Million Euro durch Venture-Capital-Fonds. Aus über 1.400 Bewerbungen wurden 100 Startups ausgewählt, die 20 Semifinalist:innen pitchen am ersten Konferenztag vor General Catalyst, NEA, Cherry Ventures und ICONIQ.

Auf der Bühne stehen unter anderem Finnlands Präsident Alexander Stubb, EU-Startup-Kommissarin Ekaterina Zaharieva, Y-Combinator-Mitgründerin Jessica Livingston und Cloudflare-CEO Matthew Prince. Ebenfalls im Programm: Vertreter:innen der EU-INC-Bewegung rund um Simon Schaefer, die seit Längerem für eine europaweite Rechtsform für Startups kämpft.

Österreich und Helsinki stärken Beziehungen

Wie erfolgreich die Startups sind, die bislang auf der Slush zu Besuch waren, hat der Veranstalter gemeinsam mit Dealroom im Slush Startup Report 2026 untersucht. Von mehr als 2.000 europäischen Startups, die zwischen 2022 und 2024 erstmals auf der Slush waren, habe demnach mehr als ein Viertel danach institutionelles Kapital eingesammelt.

Abseits der Messehallen pflegt Österreich übrigens bereits handfeste Geschäftsbeziehungen in der finnischen Hauptstadt: Das Unternehmen OnZero mit Wiener Wurzeln wird künftig Abwärme aus KI-Rechenzentren ins Fernwärmenetz von Helsinki einspeisen (Trending Topics berichtete).