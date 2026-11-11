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Wien wird zur Hauptstadt der Paar-Apps: Nach Pulse und Ovulyx kommt mit Duo Lists schon die dritte Beziehungs-App aus der Stadt innerhalb weniger Monate. Entwickler Philipp Raisl will damit die Dauerfrage „Was machen wir heute?“ erledigen. Filme, Reiseziele, Date-Ideen und Geschenke landen in gemeinsamen Listen, die beide Partner:innen live am Handy sehen.

So funktioniert Duo Lists

Die App gibt es für iPhone und Android. Laut Produktseite und Raisl bietet sie:

Listen: Vorlagen für Watchlist, Reiseziele, Restaurants, Date-Ideen und Geschenke. Was eine Person einträgt, sieht die andere sofort.

Vorlagen für Watchlist, Reiseziele, Restaurants, Date-Ideen und Geschenke. Was eine Person einträgt, sieht die andere sofort. Zufallsauswahl: Wer sich nicht entscheiden kann, lässt die App eine Idee ziehen.

Wer sich nicht entscheiden kann, lässt die App eine Idee ziehen. Match-Modus: Beide wischen sich durch Ideen, angezeigt wird nur, was beide wollen. Das Nein der anderen Person sieht niemand. Für die Watchlist ist das gratis, für alle anderen Listen braucht es Pro.

Beide wischen sich durch Ideen, angezeigt wird nur, was beide wollen. Das Nein der anderen Person sieht niemand. Für die Watchlist ist das gratis, für alle anderen Listen braucht es Pro. Nur für uns: Eine private Liste, Ende-zu-Ende-verschlüsselt und mit Face ID geschützt.

Eine private Liste, Ende-zu-Ende-verschlüsselt und mit Face ID geschützt. Frage des Tages: Die Antwort der Partnerin oder des Partners sieht man erst nach der eigenen.

Neu ist „Unser Jahr“, ein Rückblick, der laut Raisl ab Dezember zeigt, was ein Paar 2026 gemeinsam erlebt hat.

Gratis, Pro um 19,99 Euro im Jahr

Die Grundfunktionen samt privater Liste sind kostenlos. Die Pro-Version kostet 2,99 Euro im Monat oder 19,99 Euro im Jahr und gilt automatisch für beide Partner:innen. Laut App Store gibt es sie auch als Einmalkauf. Pro erweitert den Match-Modus auf alle Listen, zeigt bei Filmen und Serien den Streamingdienst an und bringt Fotos mit Chronik.

Hinter der App steht die Raisl Apps e.U. in Wien-Donaustadt, ein Einzelunternehmen, das laut Firmenbuch erst heuer eingetragen wurde und das Raisl nach eigenen Angaben allein betreibt. Nutzerzahlen nennt er keine. Duo Lists reiht sich damit in eine Serie österreichischer Apps ein, die von Einzelpersonen gebaut werden, zuletzt etwa Auszeit aus Graz.

Die Konkurrenz

International bekannt sind Paar-Apps wie Paired aus London oder Between aus Südkorea, aus Wien kommen Pulse und Ovulyx. Die größte Konkurrenz dürfte aber im Alltag liegen: geteilte Notizen von Apple und Google oder Einkaufslisten-Apps wie Bring! und SuperPlan. Sie sind gratis und oft schon installiert.

Wie privat ist privat?

Raisl wirbt mit Privatsphäre: keine Werbung, kein Analyse-Werkzeug, Server in Frankfurt, und die private Liste könne nicht einmal er selbst lesen. Die Datenschutzerklärung zeigt, wo diese Versprechen enden. Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist nur die private Liste, alle anderen Listen, Fotos und Profilangaben kann der Betreiber lesen. Gespeichert wird bei Supabase in Frankfurt, einem US-Unternehmen, weshalb sich ein Zugriff aus den USA laut Erklärung nicht ausschließen lässt. Für Push-Nachrichten, Abo-Status und Anmeldung sind zudem Dienste wie Expo, RevenueCat und Google eingebunden.

Dem steht gegenüber, dass Raisl diese Punkte selbst offenlegt und laut Erklärung kein Analyse-Werkzeug einsetzt.