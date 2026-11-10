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Wer Haut im Labor züchten oder Zahnröntgenbilder per KI auswerten will, landet neuerdings in Graz und Wien. Zwei junge Unternehmen aus Frankreich und aus der Slowakei haben kürzlich Niederlassungen in Österreich gegründet, und ihre Beweggründe unterstreichen den Status, den Österreich als Life-Sciences-Standort mittlerweile genießt: Forschungspartner:innen, die schnell reagieren, ein Fördersystem, das funktioniert, und ein politisches Umfeld, das Investor:innen nicht verschreckt.

Die beiden docken an ein ausgereiftes Ökosystem an. Die Bundesregierung hat Life Sciences in der Industriestrategie 2035 als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien verankert, und laut Austrian Startup Monitor 2025 sind bereits 14,4 Prozent aller heimischen Startups in dem Bereich tätig, wie die Austrian Business Agency (ABA) zusammenfasst.

AI Dental: Von Bratislava nach Wien

AI Dental (AI:D) entwickelt KI für die Zahnmedizin und hat zwei Produkte am Markt. EDU AI:D ist eine Lernplattform, auf der Zahnmedizin-Student:innen anhand tausender 2D-Röntgenbilder ihre Diagnosefähigkeiten trainieren, die Plattform läuft laut CEO Olga Shebanova bereits an 16 Universitäten weltweit. Dazu kommt ClinicalAID, eine Software, die Patient:innenbilder analysiert und Ärzt:innen die Wahrscheinlichkeit von Befunden anzeigt. Das Produkt hat soeben die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt erhalten und dient Zahnärzt:innen als zweite Meinung.

AI Dental’s software analyzes dental X-rays and suggests findings and treatment options. © AI Dental

Für den Schritt nach Wien nennt Shebanova drei Gründe. Erstens lebt bereits die Hälfte des Teams in Wien und pendelte bisher nach Bratislava, außerdem hat AI Dental schon Fachkräfte in Österreich rekrutiert. Zweitens die politische Lage in der Slowakei, die sich auf die Finanzierung ausgewirkt habe:

„Internationale Investor:innen, die Kapital in ein ohnehin riskantes Startup stecken, wollen zumindest die Gewissheit, dass sich Regierung und Gesetze nicht ständig ändern. Österreich ist stabil, hat beständige Gesetze und unterstützt F&E-Unternehmen und Startups stärker.“

Drittens die Forschung: AI Dental arbeitet seit fast drei Jahren mit der Medizinischen Universität Wien zusammen, mit Pilotprojekten und gemeinsamer Entwicklung. Über die ABA erfuhr Shebanova, dass es für solche Kooperationen Förderungen von FFG und aws gibt. Inzwischen hat das Startup bei der FFG um Unterstützung für ein Forschungsprojekt zu seltenen Erkrankungen in der Zahnmedizin angesucht, gemeinsam mit der MedUni Wien. Entschieden ist der Antrag noch nicht, für Shebanova war aber schon der Prozess ein Signal:

„Für mich zählt vor allem das Gefühl, dass sich das System um Innovation und kleine Unternehmen kümmert. Selbst wenn ich beim ersten Antrag scheitere, finde ich andere Wege und Kontakte, weil das Ökosystem funktioniert. Das war für mich eine große grüne Flagge.“

Gerade in der Medizintechnik sei der Zugang zu öffentlichen Mitteln entscheidend, sagt die CEO, weil Risikokapitalgeber:innen Forschungsphasen oft nicht finanzieren wollen und ohne Forschung kein Produkt entsteht.

Angedockt an der AI Factory in Wien

Ihr Büro hat AI Dental seit Herbst in der AI Factory Austria AI:AT in Wien-St. Marx, nach einem Auswahlverfahren im Rahmen der EU-Initiative. Shebanova hatte vor allem mit einem kostenlosen Arbeitsplatz gerechnet:

„Ich war sehr positiv überrascht, weil es in der Praxis wirklich funktioniert. Das Team ist proaktiv und sucht aktiv nach Wegen, Startups zu unterstützen. Das ist bei solchen Initiativen keine Selbstverständlichkeit.“

Den Standort Bratislava behält AI Dental, die Hälfte des Teams arbeitet weiterhin dort. Wachstum und Skalierung sollen aber über Wien laufen. Inhaltlich will das Unternehmen über die Zahnmedizin hinaus: Viele systemische Erkrankungen sind beim Zahnarztbesuch erkennbar, deshalb soll die KI künftig Verbindungen zu Onkologie, Kardiologie und Neurologie herstellen. Auch für eine spätere Expansion nach Deutschland oder Frankreich sieht Shebanova Wien als bessere Basis, allerdings nicht vor 2028.

Ingenskin: Hautersatz aus Frankreich für Graz

Ingenskin aus Frankreich arbeitet an einem autologen, pigmentierten Hautersatz für chronische Wunden, Verbrennungen und komplexe Wunden. Aus einer kleinen Hautbiopsie der Patient:innen werden im Labor die drei Zelltypen der Haut gezüchtet (Keratinozyten, Fibroblasten und Melanozyten) und mit einer Kollagenmatrix zu einer neuen Haut mit Dermis und Epidermis kombiniert. Diese soll die Wunde dauerhaft schließen und auch die Pigmentierung wiederherstellen. „Wir erzeugen die eigene Haut der Patient:innen im Labor“, fasst CEO und Mitgründer Patrick Alexandre Manu zusammen.

Ingenskin grows new skin in the lab from a small biopsy of the patient’s own cells. © Ingenskin

Das Unternehmen befindet sich in der präklinischen Phase, bisher wurde noch kein:e Patient:in mit dem Produkt behandelt. Die erste klinische Studie in Österreich ist das erklärte Ziel, die Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz wird derzeit strukturiert. Dafür hat Ingenskin kürzlich eine Tochtergesellschaft in Graz gegründet.

Auf Österreich kam Manu über die Recherche nach führenden Expert:innen für Verbrennungsmedizin. Dabei stieß er auf Lars-Peter Kamolz, Professor an der MedUni Graz, und nahm Kontakt auf. Bei einem Besuch in Graz zeigte sich, was in Frankreich schwer zu finden war:

„In Graz können wir zwei Dinge auf einmal machen: die klinische Entwicklung und das wissenschaftliche Labor mit GMP-Zertifizierung. Das sieht man nicht oft. Normalerweise muss man dafür an einen externen Auftragsfertiger gehen, der eher an Umsatz als an Entwicklung denkt.“

Vor der Entscheidung für Europa hatte Ingenskin auch Gespräche in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar geführt, wo viel Geld in Biotech fließt. Den Ausschlag gab am Ende aber der Wunsch, zuerst in Europa Fuß zu fassen, und die Geschwindigkeit, mit der sich in Österreich Türen öffneten:

„Die ABA war großartig und hat uns direkt mit den richtigen Leuten verbunden, die uns wiederum in kürzester Zeit weitervernetzt haben. Obwohl wir aus einem anderen Land kommen, wurden wir sehr herzlich aufgenommen und waren schnell Teil des österreichischen Ökosystems. Das ist ziemlich ungewöhnlich.“

In Österreich wird keine Zeit verschwendet

Fast alle externen Partner:innen von Ingenskin sitzen bereits in Österreich: eine Wiener Anwaltskanzlei, Berater:innen in Graz und Wien sowie Regulatory- und Non-Clinical-Expert:innen aus Wien. Ein Büro im Grazer Zentrum für Wissens- und Technologietransfer in der Medizin (ZWT) wird gerade finalisiert, langfristig ist auch ein eigenes Labor in Graz denkbar. Manu selbst pendelt noch, will aber nach Graz übersiedeln. Den Arbeitsstil vor Ort beschreibt er so:

„In Österreich wollen die Leute Dinge erledigen. Wenn etwas Sinn ergibt und über die richtigen Leute kommt, wird es gemacht, ohne Zeit zu verschwenden. Genau diese Energie haben wir auch bei Ingenskin.“

Bis zur Marktreife ist es ein langer Weg mit mehreren klinischen Phasen, Manu rechnet mit Mitte der 2030er-Jahre. Langfristig könnte Graz zum Hauptsitz werden, von dem aus Ingenskin europaweit und darüber hinaus agiert.

Forschung, Kapital und Ankermieter

Rund um die beiden Neuankömmlinge wächst ein dichtes Ökosystem. Laut Life Science Austria zählt der Life-Sciences-Sektor in Österreich:

Unternehmen: 1.174 aus Biotech, Pharma und Medizintechnik, darunter Boehringer Ingelheim, Novartis und Ottobock

1.174 aus Biotech, Pharma und Medizintechnik, darunter Boehringer Ingelheim, Novartis und Ottobock Beschäftigte: 73.437, davon 24.294 in Forschung und Entwicklung

73.437, davon 24.294 in Forschung und Entwicklung Umsatz: 40 Milliarden Euro, das entspricht 8,3 Prozent des BIP

40 Milliarden Euro, das entspricht 8,3 Prozent des BIP Forschung: 56 Forschungseinrichtungen und eine Forschungsquote von 20,5 Prozent

Für Startups besonders relevant ist die Förderlandschaft. Das Austrian Life Sciences Programme der FFG vergibt aus einem Budget von 45 Millionen Euro bis zu drei Millionen Euro pro Projekt, die Plattform Clinical Trials Austria soll klinische Studien vereinfachen und die Rekrutierung von Patient:innen beschleunigen.

Ein Leuchtturm entsteht in Wien-Neu Marx: Das Life Science Center Vienna um rund 170 Millionen Euro soll bis 2029 auf 14.000 Quadratmetern Biomedizin und KI zusammenbringen. Erste große Mieterin wird das Institut AITHYRA der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das die Boehringer Ingelheim Stiftung mit 150 Millionen Euro finanziert, die größte private Forschungsförderung, die es in Österreich je gab.

Dass internationale Unternehmen den Standort nutzen, zeigen weitere Beispiele, bei denen die ABA beraten hat:

Ketryx: Das österreichisch-amerikanische Scaleup entwickelt KI-gestützte Compliance-Software für die Medizintechnik, hat insgesamt 55 Millionen US-Dollar eingesammelt und betreibt in Wien mit rund 40 Mitarbeiter:innen sein zentrales Entwicklungszentrum. Die ABA half bei Bank, Transfer Pricing und Gewerbeberechtigungen.

Das österreichisch-amerikanische Scaleup entwickelt KI-gestützte Compliance-Software für die Medizintechnik, hat insgesamt 55 Millionen US-Dollar eingesammelt und betreibt in Wien mit rund 40 Mitarbeiter:innen sein zentrales Entwicklungszentrum. Die ABA half bei Bank, Transfer Pricing und Gewerbeberechtigungen. Epitome Therapeutics: Das Spinoff des European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Rom entschied sich für das Vienna BioCenter und startete mit vier Millionen Euro. Die ABA unterstützte bei der Gründung und holte per EU Blue Card einen Spitzenforscher aus den USA nach Wien.

Das Spinoff des European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Rom entschied sich für das Vienna BioCenter und startete mit vier Millionen Euro. Die ABA unterstützte bei der Gründung und holte per EU Blue Card einen Spitzenforscher aus den USA nach Wien. INNEXIS: Der Betreiber von Pharma- und Life-Science-Parks entwickelt einen Standort in Orth an der Donau und will zum Jahreswechsel den Life Science Campus in Kundl von Novartis übernehmen, mit rund 264.000 Quadratmetern und über 100 Gebäuden.

Kostenlose Beratung für internationale Unternehmen

Internationale Unternehmen und Gründer:innen, die über die Neugründung oder Erweiterung einer Niederlassung in Österreich nachdenken, können sich von INVEST in AUSTRIA in der ABA kostenfrei beraten lassen. Wer als Arbeitgeber:in Fachkräfte aus dem Ausland sucht, findet Unterstützung bei WORK in AUSTRIA. Auf dem Laufenden bleibt man mit dem Austrian Business Update.