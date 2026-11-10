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„Bei der Dampfmaschine hatte man auch keine Ahnung, dass das zur Eisenbahn führt“

Wirtschaftskammer Wien
Participants of the AI roundtable podcast recording at the Vienna Economic Chamber
The AI roundtable podcast at the Vienna Economic Chamber © Florian Wieser

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Während die einen schon das Platzen der KI-Blase herbeireden, hat Wiens Wirtschaft die Hälfte der Reise noch nicht geschafft: Drei von vier Wiener Betrieben nutzen zwar KI, beim Reifegrad kommen sie aber nur auf 41 von 100 Punkten. Im Podcast-Roundtable von Trending Topics unterziehen Expert:innen der Wirtschaftskammer Wien, der FH Wien der WKW und des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse die Technologie einem Reality-Check und erklären, warum ein KI-Tool im Büro allein noch keine Strategie ist.

Teilnehmer:innen

  • Tilia Stingl: FH Wien der WKW
  • Helmut Naumann: Leiter Wirtschaftspolitik, Wirtschaftskammer Wien
  • Christoph Haselmayer: Institut für Demoskopie und Datenanalyse
  • Ralf Artner: Bildungsreferent, Wirtschaftskammer Wien
  • Martin Heimhilcher: Obmann der Sparte Information & Consulting, Wirtschaftskammer Wien

Die Themen der Folge

  • KI im Alltag: Warum inzwischen 64 Prozent der Österreicher:innen KI täglich nutzen, nach 31 Prozent im Jahr 2024, und drei von vier Wiener Betrieben KI bereits einsetzen.
  • Noch auf Probefahrt: Was hinter dem Reifescore von 41 von 100 steckt, den die Wirtschaftskammer Wien bei mehr als 1.000 Unternehmer:innen per KI-Interview erhoben hat.
  • Das starke Drittel: Wie Betriebe, die KI schon systematisch für Prozesse und Geschäftsmodelle nutzen, effizienter und wettbewerbsfähiger werden.
  • Aufgabe statt Tool: Warum Kleinbetriebe mit einer zeitraubenden Aufgabe beginnen sollten und vertrauliche Daten bei Tests tabu sind.
  • Lernen im Arbeitsalltag: Weshalb Learning by Doing und gezielte Weiterbildung die wichtigsten Hebel sind und welche Spielregeln Teams brauchen.
  • Juniorjobs unter Druck: Wie die FH Wien der WKW auf KI reagiert, die Einstiegsjobs übernimmt, und warum Anwendungskompetenz wichtiger ist als Machine-Learning-Wissen.
  • Kein neuer Fachkräftemangel: Warum nicht jedes Unternehmen KI-Spezialist:innen braucht und Arbeitsteilung mit Partner:innen der Schlüssel ist.
  • Sicher genug, aber nicht abgesichert: Nur 26 Prozent haben die IT-Sicherheit im KI-Kontext bedacht, 17 Prozent haben Nutzungsregeln, und 69 Prozent haben sich mit dem EU AI Act noch nicht beschäftigt.
  • KI als Chefsache: Warum auch Kleinbetriebe ins Netz von Angreifer:innen geraten und am Ende immer ein Mensch entscheiden sollte.
  • Wie bei der Dampfmaschine: Welche Geschäftsmodelle KI ermöglichen könnte und welche Empfehlungen die Runde Unternehmer:innen mitgibt.

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