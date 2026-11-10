„Bei der Dampfmaschine hatte man auch keine Ahnung, dass das zur Eisenbahn führt“
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Während die einen schon das Platzen der KI-Blase herbeireden, hat Wiens Wirtschaft die Hälfte der Reise noch nicht geschafft: Drei von vier Wiener Betrieben nutzen zwar KI, beim Reifegrad kommen sie aber nur auf 41 von 100 Punkten. Im Podcast-Roundtable von Trending Topics unterziehen Expert:innen der Wirtschaftskammer Wien, der FH Wien der WKW und des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse die Technologie einem Reality-Check und erklären, warum ein KI-Tool im Büro allein noch keine Strategie ist.
Teilnehmer:innen
- Tilia Stingl: FH Wien der WKW
- Helmut Naumann: Leiter Wirtschaftspolitik, Wirtschaftskammer Wien
- Christoph Haselmayer: Institut für Demoskopie und Datenanalyse
- Ralf Artner: Bildungsreferent, Wirtschaftskammer Wien
- Martin Heimhilcher: Obmann der Sparte Information & Consulting, Wirtschaftskammer Wien
Die Themen der Folge
- KI im Alltag: Warum inzwischen 64 Prozent der Österreicher:innen KI täglich nutzen, nach 31 Prozent im Jahr 2024, und drei von vier Wiener Betrieben KI bereits einsetzen.
- Noch auf Probefahrt: Was hinter dem Reifescore von 41 von 100 steckt, den die Wirtschaftskammer Wien bei mehr als 1.000 Unternehmer:innen per KI-Interview erhoben hat.
- Das starke Drittel: Wie Betriebe, die KI schon systematisch für Prozesse und Geschäftsmodelle nutzen, effizienter und wettbewerbsfähiger werden.
- Aufgabe statt Tool: Warum Kleinbetriebe mit einer zeitraubenden Aufgabe beginnen sollten und vertrauliche Daten bei Tests tabu sind.
- Lernen im Arbeitsalltag: Weshalb Learning by Doing und gezielte Weiterbildung die wichtigsten Hebel sind und welche Spielregeln Teams brauchen.
- Juniorjobs unter Druck: Wie die FH Wien der WKW auf KI reagiert, die Einstiegsjobs übernimmt, und warum Anwendungskompetenz wichtiger ist als Machine-Learning-Wissen.
- Kein neuer Fachkräftemangel: Warum nicht jedes Unternehmen KI-Spezialist:innen braucht und Arbeitsteilung mit Partner:innen der Schlüssel ist.
- Sicher genug, aber nicht abgesichert: Nur 26 Prozent haben die IT-Sicherheit im KI-Kontext bedacht, 17 Prozent haben Nutzungsregeln, und 69 Prozent haben sich mit dem EU AI Act noch nicht beschäftigt.
- KI als Chefsache: Warum auch Kleinbetriebe ins Netz von Angreifer:innen geraten und am Ende immer ein Mensch entscheiden sollte.
- Wie bei der Dampfmaschine: Welche Geschäftsmodelle KI ermöglichen könnte und welche Empfehlungen die Runde Unternehmer:innen mitgibt.