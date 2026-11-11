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Die Genehmigung ist da, das Geld noch nicht: X-energy darf in Texas vier Mini-Reaktoren bauen, ob sie je gebaut werden, entscheidet aber erst der Chemiekonzern Dow.

Die US-Atomaufsicht Nuclear Regulatory Commission (NRC) hat soeben die Baugenehmigung für die Long Mott Generating Station erteilt. Das Kraftwerk soll am Dow-Standort Seadrift an der texanischen Golfküste entstehen und besteht aus vier Small Modular Reactors (SMR) vom Typ Xe-100 des US-Herstellers X-energy. Jeder Reaktor leistet 80 Megawatt elektrisch, zusammen sind es 320 Megawatt. Neben Strom soll die Anlage Hochtemperatur-Dampf für die Chemieproduktion liefern und dort alte, fossil betriebene Energie- und Dampfanlagen ersetzen. Antragstellerin ist Long Mott Energy, eine Tochter von Dow, X-energy verantwortet Technik und Genehmigung.

Gleich mehrere Premieren

Die NRC hat den Antrag binnen 18 Monaten geprüft und damit ihren eigenen Zeitplan knapp unterboten. Laut X-energy ist es die erste Baugenehmigung für einen gasgekühlten Hochtemperaturreaktor in den USA seit fast 60 Jahren, die erste für einen Kugelhaufenreaktor und die erste für ein fortschrittliches Atomkraftwerk auf einem Industriegelände. Der Xe-100 wird mit Helium gekühlt und nutzt sogenannten TRISO-Brennstoff, bei dem Uran in winzigen, mehrfach beschichteten Kügelchen steckt. Die Notfallschutzzone um die Anlage beträgt nur 400 Meter, bei klassischen Leichtwasserreaktoren sind es in den USA rund 16 Kilometer.

„Das ist ein wichtiger Tag“, sagt X-energy-CEO J. Clay Sell. NRC-Chef Ho Nieh sieht die Genehmigung als Beweis, dass die Behörde „strenge Sicherheitsprüfungen in berechenbaren Zeiträumen“ schafft.

Kosten: Milliarden, aber keine Zahl

Was das Kraftwerk kosten soll, verraten Dow und X-energy nicht. Fix ist nur die staatliche Förderung: Das Projekt ist eine von zwei Großdemonstrationen im Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP) des US-Energieministeriums, das die Kosten mit den Unternehmen teilt. X-energy soll daraus insgesamt rund 2,15 Milliarden Dollar (rund 1,93 Milliarden Euro) für das Kraftwerk und eine eigene Brennstofffabrik in Tennessee bekommen. Das US-Medium Canary Media spricht von einem Projekt im Wert von mehreren Milliarden Dollar.

Wie teuer SMR in der Praxis sind, zeigt das bisher am weitesten fortgeschrittene Projekt im Westen: Der kanadische Versorger Ontario Power Generation baut am Standort Darlington vier Reaktoren vom Typ BWRX-300 mit je 300 Megawatt und rechnet mit 20,9 Milliarden kanadischen Dollar (rund 13,2 Milliarden Euro). Allein der erste Reaktor kostet samt gemeinsamer Infrastruktur 7,7 Milliarden kanadische Dollar (rund 4,9 Milliarden Euro).

Strom frühestens 2033

Bis in Seadrift Strom fließt, dauert es. Die Baugenehmigung nennt den 1. Juli 2033 als frühestes Datum für die Fertigstellung, X-energy selbst spricht vom „Beginn der 2030er-Jahre“. Davor muss Dow investieren: Eine vorläufige Investitionsentscheidung will der Konzern 2027 treffen, mit dem eigentlichen Bau wird erst nach der finalen Entscheidung begonnen. Und selbst ein fertiges Kraftwerk darf noch nicht hochfahren, dafür braucht es eine eigene Betriebsgenehmigung der NRC, deren Prüfung nach dem Standardzeitplan rund 18 Monate dauert. Laufen sollen die vier Reaktoren dann 60 Jahre lang.

Die anderen Mini-AKW mit Baugenehmigung

Long Mott ist bereits die dritte Baugenehmigung der NRC für ein kommerzielles SMR-Projekt heuer, die US-Atomaufsicht arbeitet nach Reformen durch den Kongress deutlich schneller als früher.

TerraPower Natrium: Das von Bill Gates mitgegründete Unternehmen hat im März die erste Genehmigung bekommen und baut in Kemmerer, Wyoming, einen natriumgekühlten Reaktor mit 345 Megawatt, der dank Salzspeicher kurzzeitig 500 Megawatt liefern kann. Fertig sein soll er 2030. Auch Natrium ist ein ARDP-Projekt, TerraPower sammelte in einer Finanzierungsrunde 650 Millionen Dollar ein.

Das von Bill Gates mitgegründete Unternehmen hat im März die erste Genehmigung bekommen und baut in Kemmerer, Wyoming, einen natriumgekühlten Reaktor mit 345 Megawatt, der dank Salzspeicher kurzzeitig 500 Megawatt liefern kann. Fertig sein soll er 2030. Auch Natrium ist ein ARDP-Projekt, TerraPower sammelte in einer Finanzierungsrunde 650 Millionen Dollar ein. TVA Clinch River: Ende September hat der staatliche Versorger Tennessee Valley Authority die Genehmigung für einen BWRX-300 von GE Vernova Hitachi mit 300 Megawatt in Tennessee bekommen, wie Trending Topics berichtete. Einen Baubeginn und Kosten nennt TVA bislang nicht.

Ende September hat der staatliche Versorger Tennessee Valley Authority die Genehmigung für einen BWRX-300 von GE Vernova Hitachi mit 300 Megawatt in Tennessee bekommen, wie Trending Topics berichtete. Einen Baubeginn und Kosten nennt TVA bislang nicht. Kairos Power: Das Unternehmen hat Genehmigungen für drei kleinere, salzgekühlte Demonstrationsreaktoren in Tennessee, die als Vorstufe für kommerzielle Anlagen dienen.

Weiter ist nur Kanada: In Darlington wird der erste BWRX-300 bereits gebaut und soll 2030 ans Netz gehen.

Warum Dow noch zögert

Für X-energy ist die Genehmigung ein wichtiger Meilenstein, denn das Unternehmen hat noch keinen einzigen Reaktor gebaut. Dabei hängt viel an den Xe-100: Amazon finanziert neben einem Projekt im US-Bundesstaat Washington auch ein Kraftwerk mit zwölf Xe-100 in Indiana, mit dem britischen Versorger Centrica plant X-energy Reaktoren mit bis zu 6 Gigawatt. Die Anleger:innen sind trotzdem vorsichtig geworden: X-energy ging im April zu 23 Dollar je Aktie an die Nasdaq, inzwischen notiert das Papier bei rund 11 Dollar.

Auch Dow hält sich zurück. Vor einer Bauentscheidung werde der Konzern Wettbewerbsfähigkeit, Umsetzungsreife und „die Leistbarkeit des Kapitals“ prüfen, sagt Dow-Manager Edward Stones. Dazu kommt die Geschichte der Technologie: Laut Internationaler Atomenergiebehörde wurden frühere gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren wegen Finanzierungs- und Technikproblemen vorzeitig abgeschaltet, darunter der Kugelhaufenreaktor THTR-300 im deutschen Hamm-Uentrop, der nach nur wenigen Jahren Betrieb 1989 vom Netz ging. X-energy hält dagegen, die heutigen Designs seien mit den alten nicht vergleichbar.