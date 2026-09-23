Hansmann Family Office steigt beim Wiener RegTech 3Folio ein

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Das Wiener Softwareunternehmen 3Folio hat einen neuen Investor an Bord: Das Hansmann Family Office beteiligt sich an dem RegTech-Startup, das eine Finance- und Compliance-Plattform für digitale Assets entwickelt. Über die Höhe des Investments haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Der Einstieg folgt unmittelbar auf einen Führungswechsel: Erst kürzlich wurde die Geschäftsführung um Samuel Brandstätter als CEO erweitert.

Die Investmentaktivitäten des Family Office gehen auf Johann „Hansi“ Hansmann zurück, der seit 2010 mehr als 100 Startup-Investments begleitet hat und sein Family Office mit rund 150 Millionen Euro Assets under Management aufgesetzt hat. „Digitale Assets werden Teil des Finanzsystems, und damit braucht es professionelle Infrastruktur für Accounting, Tax und Compliance“, sagt Hansmann. Neben Kapital sollen Erfahrung im Unternehmensaufbau und Netzwerkzugang in die nächste Wachstumsphase einfließen.

Was 3Folio anbietet

3Folio wurde 2022 gegründet und startete als Portfolio-Tracker für Krypto-Fonds. Heute positioniert sich das Unternehmen als B2B-Plattform zwischen dem operativen Umgang mit digitalen Assets und den nachgelagerten Finance- und Reporting-Systemen.

Der Ausgangspunkt ist ein Datenproblem: Wer institutionell mit Krypto-Assets arbeitet, hat Informationen aus Wallets, Verwahrung, Handel und Treasury in unterschiedlichen Formaten vorliegen. 3Folio strukturiert diese Transaktionsdaten für Buchhaltung, Steuer und regulatorisches Reporting auf. Die Software ist modular und API-first aufgebaut, Kund:innen sollen einzelne Funktionen schrittweise einsetzen können. Die Plattform bündelt vier Anwendungsfelder:

Crypto Accounting und Taxation: Aufbereitung von Blockchain- und Transaktionsdaten für buchhalterische und steuerliche Prozesse.

Aufbereitung von Blockchain- und Transaktionsdaten für buchhalterische und steuerliche Prozesse. Regulatory Reporting: Daten für DAC8 und CARF. Die achte Änderung der EU-Amtshilferichtlinie regelt seit Anfang des Jahres den automatischen Austausch von Krypto-Daten zwischen den EU-Finanzbehörden, das Crypto-Asset Reporting Framework ist das OECD-Pendant.

Daten für DAC8 und CARF. Die achte Änderung der EU-Amtshilferichtlinie regelt seit Anfang des Jahres den automatischen Austausch von Krypto-Daten zwischen den EU-Finanzbehörden, das Crypto-Asset Reporting Framework ist das OECD-Pendant. Crypto Withholding Tax: Verarbeitung der österreichischen Krypto-Kapitalertragsteuer in Echtzeit.

Verarbeitung der österreichischen Krypto-Kapitalertragsteuer in Echtzeit. Data und Integration Layer: Validierung und Übergabe von Digital-Asset-Daten an bestehende Systeme.

Zielgruppe sind Steuerberatungskanzleien und ihre Klient:innen, Crypto-Asset Service Provider (CASPs) sowie Unternehmen mit Digital-Asset-Aktivitäten. Österreich und Deutschland bilden die ersten Schwerpunktmärkte. Ein weiterer Schwerpunkt der Produktstrategie liegt laut Gründer und CPO Michael Schöngruber auf KI in Accounting-Prozessen, eingebettet in die bestehende Daten- und Fachlogik.

Neuer CEO, neue Eigentümerstruktur

Dem Investment vorausgegangen ist eine Neustrukturierung an der Unternehmensspitze. Samuel Brandstätter, zuvor mit einem Kleinstanteil an Bord, hat die Rolle des CEO übernommen und seine Beteiligung deutlich aufgestockt. Wie brutkasten berichtete, gab das Linzer Scaleup Blockpit dafür einen erheblichen Teil seiner Anteile ab. Brandstätter ist mit knapp unter 30 Prozent zweitgrößter Gesellschafter und verantwortet Commercial, Finance, Organisation und Internationalisierung. Er hat zuvor den Compliance-Softwareanbieter avedos gegründet, der 2020 von der deutschen GBTEC übernommen wurde. Gründer Schöngruber, bis dahin CEO, steuert als CPO Produkt, Innovation und KI-Agenda.

3Folio hatte zuletzt eine Seed-Runde über mehr als 700.000 Euro abgeschlossen, an der sich unter anderem Blockpit-Gründer Florian Wimmer beteiligte. Nach dem Einstieg des Family Office verteilen sich die Anteile laut Brandstätter grob wie folgt:

Michael Schöngruber: rund 28 Prozent

rund 28 Prozent Samuel Brandstätter: rund 26 Prozent

rund 26 Prozent Blockpit und Hansmann Family Office: jeweils rund 10 Prozent

jeweils rund 10 Prozent Kleinere Investor:innen und Business Angels: in Summe rund 26 Prozent

Weiteres Kapital sucht das Unternehmen vorerst nicht ein, sagt Brandstätter. Der Fokus liege in den kommenden Monaten auf dem Go-to-Market und darauf, Transaktionsvolumen aufzubauen. Eine nächste, größere Runde sei erst im Lauf des kommenden Jahres geplant. Nach eigenen Angaben ist bereits ein führender Krypto-Handelsplatz als Kunde gewonnen, Gespräche mit weiteren Marktteilnehmer:innen laufen. Auch die Website wird derzeit überarbeitet, der Relaunch soll in den nächsten Wochen erfolgen.