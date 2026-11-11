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Wer in der WG immer den Putzplan einfordert, ist irgendwann der oder die Nervige, und genau diesen Job will Homii übernehmen.

Hinter der Haushalts-App steht Matthias Oberhofer. Der 21-jährige Südtiroler studiert an der Universität Innsbruck am Campus Landeck Wirtschafts-, Gesundheits- und Sporttourismus und baut Homii nebenbei, allein und ohne Investoren. Die Idee entstand laut Website aus eigenem WG-Frust in Innsbruck, entwickelt wurde die App im InnCubator, dem Gründungszentrum von Uni Innsbruck und Wirtschaftskammer Tirol. Beim Programmieren habe Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle gespielt, sagt Oberhofer im Porträt der Uni.

Das Problem, das Homii lösen will, kennen viele WGs, Paare und Familien: Selbst wenn Aufgaben irgendwo aufgeschrieben sind, bleibt die Verantwortung oft an einer Person hängen, die selbst anpackt und gleichzeitig die anderen erinnern muss. Dieser Mental Load soll mit der App auf alle verteilt werden.

Was die App kann

Putzplan mit Algorithmus: Homii weist Aufgaben automatisch jener Person zu, die zuletzt am wenigsten beigetragen hat. Die Erinnerungen kommen per Push von der App statt von den Mitbewohner:innen.

Homii weist Aufgaben automatisch jener Person zu, die zuletzt am wenigsten beigetragen hat. Die Erinnerungen kommen per Push von der App statt von den Mitbewohner:innen. Punkte und Level: Jede erledigte Aufgabe bringt Erfahrungspunkte, etwa 50 fürs Badputzen oder 15 fürs Müllrausbringen. Wer viel erledigt, steigt im Level auf, gesammelte Punkte lassen sich gegen Belohnungen eintauschen.

Jede erledigte Aufgabe bringt Erfahrungspunkte, etwa 50 fürs Badputzen oder 15 fürs Müllrausbringen. Wer viel erledigt, steigt im Level auf, gesammelte Punkte lassen sich gegen Belohnungen eintauschen. Dienste tauschen: Wer in der Prüfungsphase oder im Urlaub ist, kann Aufgaben mit einem Klick mit anderen tauschen.

Wer in der Prüfungsphase oder im Urlaub ist, kann Aufgaben mit einem Klick mit anderen tauschen. WG-Kasse: Ausgaben werden eingetragen und fair aufgeteilt, die App rechnet aus, wer wem wie viel schuldet. Beglichen werden kann direkt per PayPal.

Ausgaben werden eingetragen und fair aufgeteilt, die App rechnet aus, wer wem wie viel schuldet. Beglichen werden kann direkt per PayPal. Einkaufsliste und Abstimmungen: Eine gemeinsame Einkaufsliste synchronisiert in Echtzeit, über Anschaffungen wie einen neuen Fernseher kann die WG direkt in der App abstimmen.

Was Homii kostet

Die Grundfunktionen sind kostenlos und werbefrei. Für Premium verlangt Oberhofer laut App Store 4,99 Euro oder 29,99 Euro im Jahr, bezahlt wird bewusst pro Haushalt statt pro Person. „Eine Haushalts-App funktioniert nur, wenn alle mitmachen“, begründet er das Modell. Premium bringt unter anderem unbegrenzte Belege, Finanzstatistiken für die WG und Platz für bis zu acht Mitbewohner:innen.

Die App ist seit Ende April für iPhone und Android erhältlich und noch jung: Auf Google Play hat sie mehr als 100 Downloads, im App Store gibt es noch zu wenige Bewertungen für einen Durchschnittswert.

Starke Konkurrenz im WG-Markt

Homii tritt in einem dicht besetzten Markt an. Zu den bekanntesten Alternativen zählen die WG-App Flatastic, die ebenfalls Putzplan, Einkaufsliste und Finanzen bündelt, und Splitwise, das international beim Aufteilen von Ausgaben dominiert. Dazu kommen zahlreiche kleinere Apps wie OurFlat oder Tidy. Oberhofer wirbt damit, dass Homii bei Ausgaben kein Tageslimit hat und ohne Werbung auskommt, beides Punkte, bei denen er die Konkurrenz kritisiert. Die Frage ist, ob das reicht, um WGs zum Wechseln zu bewegen, denn eine Haushalts-App lohnt sich erst, wenn wirklich alle Mitbewohner:innen sie installieren. In Österreich setzt etwa das Wiener Startup Friends in Flats schon einen Schritt früher an, bei der Suche nach dem passenden WG-Zimmer.