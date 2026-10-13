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Österreichs Investor:innen müssen sich entscheiden, ob sie Postkartenmotiv bleiben oder Kraftwerk werden wollen. Genau das ist die Frage der invest.austria conference, die Anfang November zum sechsten Mal im Apothekertrakt Schönbrunn in Wien stattfindet. Unter dem Motto „Postcard or Powerhouse: The European Imperative“ treffen Private-Equity-, Venture-Capital- und Angel-Investor:innen, Family Offices und Entscheidungsträger:innen aus der Politik aufeinander, aus Österreich, der DACH-Region, CEE und darüber hinaus. Laut Veranstalter kommen mehr als 500 Teilnehmer:innen aus über 20 Ländern. Hauptpartner ist die Erste Group.

Keynote von TTTech: Georg Kopetz, Co-Founder und CEO, eröffnet den inhaltlichen Teil.

Georg Kopetz, Co-Founder und CEO, eröffnet den inhaltlichen Teil. Fund of Funds Effect: Wie ein Dachfonds europäische Tech-Firmen antreibt und Kapital freisetzt.

Wie ein Dachfonds europäische Tech-Firmen antreibt und Kapital freisetzt. Robotics und Industrial AI: Der Weg vom Labor zum globalen Scale-up.

Der Weg vom Labor zum globalen Scale-up. Private Markets 2.0: Liquidität, Wert und Wachstum im Umbruch.

Liquidität, Wert und Wachstum im Umbruch. Transatlantische Exits: Lehren aus Österreichs größten Deals, dazu die Session „Acquired by Giants“.

Lehren aus Österreichs größten Deals, dazu die Session „Acquired by Giants“. Souveränes Europa: Panels zu Europas digitaler Zukunft und zur neuen geopolitischen Ära.

Panels zu Europas digitaler Zukunft und zur neuen geopolitischen Ära. Buyouts als Wirtschaftsmotor: Warum globales Buyout-Kapital in Österreich Chancen sieht, und ein offenes Gespräch über PE bei einer KMU-Nachfolge.

Warum globales Buyout-Kapital in Österreich Chancen sieht, und ein offenes Gespräch über PE bei einer KMU-Nachfolge. KI und Buy-and-Build: Kann KI aus fragmentierten Märkten europäische Champions machen?

Kann KI aus fragmentierten Märkten europäische Champions machen? Frontier Tech made in Austria: Ein Panel über Spitzentechnologie, die sich nicht verstecken muss.

Speaker:innen

Auf der Bühne stehen unter anderem Gerda Holzinger-Burgstaller (CEO Erste Bank), Georg Kopetz (TTTech), Lisa-Marie Fassl (Fund F), Stefan Haubner (APEX Ventures), Andreas Pichler (Erste Asset Management), Michael Steiner (Sparring Capital Partners), Benjamin Hubner (Sophora Unternehmerkapital), Gabriele Tatzberger (Vienna Business Agency) und Monika Vrbkova (JIC). Keynote-Speakerin ist Alicia Castillo Holley, Niki Futter und Daniela Haunstein vertreten die Veranstalterin invest.austria. Mit dabei ist auch ORF-Journalist Stefan Lenglinger. Weitere Namen sollen noch folgen.

Alicia Castillo Holley ist Investorin und Unternehmerin aus der San Francisco Bay Area und sitzt im Board der Sand Hill Angels. Die aus Venezuela stammende Gründerin forschte zunächst als Pflanzengenetikerin, leitete die Produktentwicklung eines Joint Ventures von Bayer und Shell und rief in Chile den ersten Seed-Capital-Fonds des Landes ins Leben. Nach eigenen Angaben hat sie mehr als 15 Unternehmen gegründet oder mitgegründet. Heute führt sie den Wealthing VC Club, einen Investmentclub für VC-Runden, und trainiert mit dem Programm „Women Get Funded“ Gründerinnen in Finanzierungsfragen.

Networking inklusive

Neben den Panels gibt es eine Expo, 1-on-1-Meetings in 15-Minuten-Slots, die ab Mittag laufen, und ein Flying Dinner zum Abschluss. Programm und Tickets gibt es auf der Website der Konferenz.

Schon zuvor war die Konferenz Treffpunkt für die heimische Szene: Bei der Ausgabe im Vorjahr hielt Bundeskanzler Christian Stocker die Keynote.