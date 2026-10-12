N26 holt Ex-Postbank-Finanzchef Marc Heß als CFO

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Bei N26 sitzt jetzt endgültig mehr Bank als Startup im Vorstand: Die Berliner Digitalbank hat soeben Marc Heß zum neuen Chief Financial Officer bestellt. Der langjährige Finanzvorstand der Postbank und der Aareal Bank tritt sein Amt noch diese Woche an, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsicht. Mit seiner Ernennung sind laut Aufsichtsratschef Andreas Dombret alle Positionen im Vorstand der Digitalbank besetzt.

Elf Jahre Postbank, sechs Jahre Aareal

Heß begann seine Karriere im Bereich Investor Relations und wechselte dann zur Deutschen Postbank. Dort verantwortete er über elf Jahre das Finanzressort, ab 2007 als Finanzvorstand und ab 2015 zusätzlich als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Parallel leitete er als globaler Finanzvorstand das Privat- und Geschäftskundensegment der Deutschen Bank. Von 2018 bis 2024 war er Finanzvorstand der Aareal Bank, die er Ende 2024 nach einer einvernehmlichen Vereinbarung mit dem Aufsichtsrat verließ.

Dombret lobt vor allem Heß‘ Verständnis des Privatkundengeschäfts und seine regulatorische Expertise. Heß selbst spricht von einer „neuen Phase“, in die N26 nun starte. CEO Mike Dargan will mit ihm „das nächste Kapitel von N26“ schreiben und die Position als Europas „vertrauenswürdigste digitale Hauptbank“ ausbauen. Im letzten Quartal und im kommenden Jahr will N26 sein Angebot weiter ausbauen.

Der Umbau unter Mike Dargan

Heß ist der vorläufige Schlusspunkt eines radikalen Umbaus an der Spitze. Der frühere UBS-Vorstand Dargan hat die Führung im April übernommen und löste damit die Interims-Co-CEOs Maximilian Tayenthal und Marcus Mosen ab. Mitgründer Valentin Stalf hatte sich bereits im Sommer 2025 aus der operativen Führung zurückgezogen. Seither hat Dargan das Management weitgehend mit Manager:innen aus klassischen Banken neu besetzt:

COO: Aytac Aydin kam von der Oldenburgischen Landesbank und verantwortet seit Juli Technologie, Operations und Recht.

Aytac Aydin kam von der Oldenburgischen Landesbank und verantwortet seit Juli Technologie, Operations und Recht. CTO: Marcin Pakulnicki kam im September von der ING und folgt auf Gino Cordt.

Marcin Pakulnicki kam im September von der ING und folgt auf Gino Cordt. Marketing: Nathalie Picquot wechselte von Banco Santander und ist seit Anfang Oktober Chief Growth and Marketing Officer, sie folgt auf Timo Meyer.

Nathalie Picquot wechselte von Banco Santander und ist seit Anfang Oktober Chief Growth and Marketing Officer, sie folgt auf Timo Meyer. Produkt: Daniel Lappas, seit 2022 bei N26, wurde zum Chief Product and Business Officer befördert.

Heß folgt auf Arnd Schwierholz, der N26 Ende August verlassen hat, kurz nachdem die Bank für 2025 erstmals einen Jahresgewinn ausgewiesen hatte. Schwierholz war 2023 zu N26 gekommen und hatte Anfang 2026 interimistisch auch die Rolle des Co-CEO übernommen. Offiziell legte er seine Funktionen nieder, laut Medienberichten ging der Austausch des Finanzchefs vom neuen CEO aus. In der Zwischenzeit führte COO Aydin das Finanzteam.

Gewinn im Rücken, BaFin im Nacken

Heß übernimmt eine Bank, die erstmals Geld verdient. 2025 erzielte N26 einen Jahresüberschuss von 1,6 Millionen Euro, nach einem Verlust von 42 Millionen Euro im Jahr davor. Die Bruttoerträge stiegen auf 501,6 Millionen Euro, die Zahl der ertragsrelevanten Kund:innen auf 5,6 Millionen. Die regulatorischen Altlasten sind aber noch nicht ausgestanden. Die BaFin hatte im Dezember 2025 wegen Mängeln im Risiko- und Beschwerdemanagement sowie im Kreditgeschäft neue Auflagen verhängt, darunter zusätzliche Eigenmittelanforderungen und einen Sonderbeauftragten, der die Umsetzung überwacht.

Der Wettbewerb unter Europas Neobanken wird zudem härter. N26 konkurriert unter anderem mit Revolut, Trade Republic und Monzo, wobei Lateinamerikas Neobank-Riese Nubank laut Berichten über eine Übernahme von Monzo verhandelt. N26 wurde 2013 von den Österreichern Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründet und ist heute in 24 Märkten aktiv. Die rund 1.600 Mitarbeiter:innen arbeiten neben Berlin unter anderem in Barcelona, Madrid, Mailand, Paris und Wien.