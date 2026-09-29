Nvidia genehmigt Rekord-Aktienrückkauf über 150 Milliarden Dollar

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Nvidia hat laut heise am Montag einen der größten Aktienrückkäufe der Geschichte angekündigt. Der Verwaltungsrat des Chipkonzerns genehmigte zusätzliche 150 Milliarden US-Dollar für das bestehende Rückkaufprogramm. Damit darf Nvidia bis Ende des Geschäftsjahres 2028 insgesamt bis zu 235 Milliarden Dollar für den Rückkauf eigener Aktien aufwenden.

Plattformwechsel hin zu KI

Die Ankündigung erfolgt in einer Phase anhaltenden Wachstums. Die Techindustrie investiert weiterhin massiv in KI-Infrastruktur und treibt die Nachfrage nach AI-Beschleunigern von Cloud-Hyperscalern in die Höhe. Für die weltweit entstehenden Rechenzentren müssen Beschleuniger, Prozessoren und Speicher in großen Mengen eingekauft werden. Nvidias Chips bilden zudem das Rückgrat großer Sprachmodelle, auf denen ChatGPT, Claude oder Gemini basieren.

„Das Wachstum von Nvidia wird durch einen Plattformwechsel hin zu KI und Accelerated Computing vorangetrieben, wie er nur einmal in einer Generation vorkommt“, erklärt CEO Jensen Huang in der Pressemitteilung. „Unsere Cash-Generierung versetzt uns in die Lage, sowohl in die Technologien zu investieren, die diesen Wandel vorantreiben, als auch Kapital an die Aktionäre zurückzuführen. Diese Genehmigung spiegelt unser Vertrauen in die vor uns liegenden langfristigen Chancen wider.“

Signal für langsameres Wachstum?

Umfangreiche Genehmigungen für Aktienrückkäufe deuten oft darauf hin, dass das Management seine Aktien für unterbewertet hält, schreibt die Financial Times. Allerdings gingen hohe Kapitalrückführungen bei großen, etablierten Unternehmen typischerweise mit einer Verlangsamung des Wachstums einher, so das Blatt.

Nvidia erreichte Ende April als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von fünf Billionen Dollar und gilt als wertvollste Firma der Welt. Der Aktienkurs hat sich laut Financial Times seit Ende 2022 verdreizehnfacht. Seit Jahresbeginn hat sich die Dynamik allerdings abgeschwächt – die Aktie legte seither rund 20 Prozent zu.