„Opus 5.5 hat GPT-6 Astra obsolet gemacht“ | Wasner + Steinschaden #24
Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.
So sieht sie also aus, die KI-Bremse: Wenige Tage nach Dario Amodeis Aufruf zur Drosselung der KI-Entwicklung bringt Anthropic mit Claude Opus 5.5 das stärkste je gemessene Modell auf den Markt. Bei Artificial Analysis kommt es auf 58 Punkte im Intelligence Index, klar vor OpenAIs GPT-6 Astra.
OpenAI konterte 90 Minuten später mit den günstigeren GPT-6 Sol und Luna, während Meta, Amazon und Microsoft den Kampf um KI-Agenten eröffnen. Darüber sprechen Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von enliteAI und Vorsitzender von AI Austria. Die Themen:
- Zahl der Woche: 170 Millionen Tokens pro Woche um 23 Euro im Monat, die über die API bis zu 7.700 Euro kosten würden.
- Opus 5.5: Neue Rankings, One-Shot-Motion-Graphics und warum Xiaomi nun das beste Open-Weight-Modell stellt.
- Claude Docs und Slides: Wie Dokumente und Präsentationen im Chat Google Docs und Canva Konkurrenz machen.
- Wo bleibt Google? Warum Gemini trotz guter Modelle keinen Agenten für die breite Masse hat.
- Copilot und Muse: Microsofts neue Copilot-App, Metas Plan für Transaktionsgebühren und Amazons Sperre gegen Muse.
- Ausblick: OpenAIs Agent „o“, der schon am Dienstag kommen könnte.