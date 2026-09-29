„Opus 5.5 hat GPT-6 Astra obsolet gemacht“ | Wasner + Steinschaden #24

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So sieht sie also aus, die KI-Bremse: Wenige Tage nach Dario Amodeis Aufruf zur Drosselung der KI-Entwicklung bringt Anthropic mit Claude Opus 5.5 das stärkste je gemessene Modell auf den Markt. Bei Artificial Analysis kommt es auf 58 Punkte im Intelligence Index, klar vor OpenAIs GPT-6 Astra.

OpenAI konterte 90 Minuten später mit den günstigeren GPT-6 Sol und Luna, während Meta, Amazon und Microsoft den Kampf um KI-Agenten eröffnen. Darüber sprechen Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von enliteAI und Vorsitzender von AI Austria. Die Themen:

Zahl der Woche: 170 Millionen Tokens pro Woche um 23 Euro im Monat, die über die API bis zu 7.700 Euro kosten würden.

170 Millionen Tokens pro Woche um 23 Euro im Monat, die über die API bis zu 7.700 Euro kosten würden. Opus 5.5: Neue Rankings, One-Shot-Motion-Graphics und warum Xiaomi nun das beste Open-Weight-Modell stellt.

Neue Rankings, One-Shot-Motion-Graphics und warum Xiaomi nun das beste Open-Weight-Modell stellt. Claude Docs und Slides: Wie Dokumente und Präsentationen im Chat Google Docs und Canva Konkurrenz machen.

Wie Dokumente und Präsentationen im Chat Google Docs und Canva Konkurrenz machen. Wo bleibt Google? Warum Gemini trotz guter Modelle keinen Agenten für die breite Masse hat.

Warum Gemini trotz guter Modelle keinen Agenten für die breite Masse hat. Copilot und Muse: Microsofts neue Copilot-App, Metas Plan für Transaktionsgebühren und Amazons Sperre gegen Muse.

Microsofts neue Copilot-App, Metas Plan für Transaktionsgebühren und Amazons Sperre gegen Muse. Ausblick: OpenAIs Agent „o“, der schon am Dienstag kommen könnte.