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Amazon hat Metas neuen KI-Agenten Muse ausgesperrt, China hat denselben Konflikt schon neun Monate früher erlebt. In diesem Gastbeitrag erklärt Ting Wasner-Lian, wie er dort gelöst wird und was das für Europas Plattformen, Händler:innen und Werbetreibende bedeutet.

Am 8. September 2026 hat Meta Muse gestartet, einen persönlichen KI-Agenten, der im Auftrag von Nutzer:innen einkaufen und bezahlen kann. Am 21. September sperrte Amazon Muse aus. Die Begründung: Der Agent habe ohne Genehmigung und ohne sich ordnungsgemäß zu erkennen zu geben auf die Handelsplattform zugegriffen, damit gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und Amazons Kontrolle über Kund:innendaten und Monetarisierung umgangen.

Wer den chinesischen Markt verfolgt, kennt das bereits. Im Dezember 2025 brachte ByteDance sein erstes KI-Smartphone mit dem eingebauten KI-Agenten Doubao auf den Markt. Innerhalb weniger Tage blockierten Taobao, WeChat und mehrere Banking-Apps das Gerät, und ByteDance musste einen Teil der Funktionen des Agenten abschalten.

Beide Fälle wirken wie technische Streitigkeiten rund um KI-Agenten und Sicherheit. Ich glaube aber, dass es um etwas anderes geht: um die Frage, wem der Moment des Kaufs gehört.

Warum China und die USA persönliche KI-Agenten so unterschiedlich bauen

Das Doubao-Phone bedient das Smartphone der Nutzer:innen selbst und tippt sich durch Apps, wie es ein Mensch tun würde. Muse arbeitet dagegen von einer eigenen virtuellen Maschine in Metas Cloud aus, die wie ein persönlicher Computer funktioniert und auch dann weiterläuft, wenn man die App schließt.

Dahinter stecken zwei verschiedene Internet-Welten. US-Dienste liegen großteils im offenen Web und sind über APIs erreichbar, während Handel und Services in China in geschlossenen Super-Apps wie WeChat, Taobao und Meituan gebündelt sind. Viele Aufgaben lassen sich nicht an der nativen App vorbei erledigen, also muss der Agent direkt auf dem Handy leben.

Dieselben Probleme

Plattformen wie Taobao und Amazon werden für Aufmerksamkeit bezahlt: für Suchergebnisse, gesponserte Produkte und Empfehlungen. Erledigt aber ein Agent den Einkauf, sieht diese Seiten niemand mehr, und die Werbeeinnahmen verschwinden. Die Sicherheitsbedenken, die die Plattformen anführen, sind real. Die Sperren schützen aber auch ihr Geschäft und verschaffen ihnen Zeit für eigene Agenten wie Amazons Alexa for Shopping.

Am härtesten dürfte es meiner Einschätzung nach Suchanzeigen und gesponserte Listings treffen. Werbung in sozialen Feeds, die neue Nachfrage erzeugt, ist sicherer. Deshalb könnte am Ende Meta als Gewinner dastehen.

Vom Blockieren zum Verhandeln

China zeigt, was als Nächstes kommt. Auf die Sperren folgten Verhandlungen: Ab Jänner 2026 integrierte ByteDance Fahrdienste, Essenslieferung und Ticketing von Drittanbietern direkt in sein Doubao-Ökosystem. Im September führte das Unternehmen mit SAEP ein formelles Zugangsprotokoll ein. Nach dem 15. Oktober werden Apps, die nicht ausdrücklich widersprochen haben, schrittweise für den Agenten geöffnet.

Die USA schlagen denselben Weg ein, nur schneller. Einen Tag nach Amazons Sperre verkündeten Meta und Shopify einen Deal, der es Muse erlaubt, im gesamten Händler:innen-Netzwerk von Shopify einzukaufen.

Meine Einschätzung: Einen Agenten, der überall einkaufen kann, wird es so bald nicht geben. Die Plattformen werden eigene Agenten hinter ihren eigenen Mauern betreiben, und Außenstehende kommen nur über Verhandlungen hinein.

Bezahlt wird künftig das Ergebnis

Bisher kauft Werbung Aufmerksamkeit, die zu einem Verkauf führen soll. Wenn Agenten den Kauf direkt abschließen, werden Plattformen stattdessen für das Ergebnis kassieren: über Provisionen pro Transaktion, Zugangsgebühren für externe Agenten, Abos und Ähnliches. Bezahlte Platzierungen in den Empfehlungen von Agenten sind möglich, aber riskant, denn ein Agent, der heimlich bezahlt wird, verspielt das Vertrauen seiner Nutzer:innen.

Was Europa jetzt tun sollte

Ich erwarte, dass Europa einen dritten Weg geht. In China entscheiden die Super-Apps, was KI-Agenten dürfen. In den USA tun das kommerzielle Deals. In Europa werden es die Regulierungsbehörden sein, über Kennzeichnungspflichten für Rankings, Datenschutz und Regeln für Gatekeeper-Plattformen.

Für Händler:innen ist die dringendste Aufgabe, ihre Produktdaten für Agenten lesbar zu machen, mit korrekten Preisen, Lagerbeständen, Liefer- und Rückgabebedingungen, lange bevor sie über Werbung für Agenten nachdenken. China hat gezeigt, dass es in diesem Kampf darum geht, wer den Kauf kontrolliert. Europa kann das Ganze zweimal beobachten, bevor es hier ankommt, und sollte diese Zeit nutzen.

Über die Autorin

Ting Wasner-Lian ist Gründerin von SE Incubator Consulting in Wien und hilft europäischen Entscheidungsträger:innen dabei, chinesische KI zu verstehen.